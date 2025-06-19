Avopalveluiden laatu syntyy ammattitaidosta ja auttamisen halusta – Varhan valvontatiimi antoi Humanalle kiitosta Varsinais-Suomessa
Humanan Varsinais-Suomen avopalvelut on saanut Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) valvontatiimin tarkastuksessa positiivista palautetta toimintansa laadusta. Raportissa kiitosta saivat erityisesti sopimusten tarkka noudattaminen, kirjausten laatu, henkilöstön monipuolinen osaaminen sekä asiakaslähtöinen työskentelyote. Humanan tiiminjohtajien Janna Akselan ja Inkeri Kylänpään mukaan nämä ovat laadun kulmakiviä myös tiukentuvassa taloustilanteessa. Perimmäinen laadun mittari on kuitenkin asiakkaan kokemus.
Vaikka taloustilanne kiristyy ja avopalveluilta vaaditaan entistä enemmän tehokkuutta, Humana pyrkii ylläpitämään palvelunsa laadun. Kylänpää ja Aksela muistuttavat, että avopalvelut ovat investointi, eivät pelkkä kustannus. Ne voivat tuottaa sekä inhimillistä että taloudellista hyötyä, esimerkiksi ennaltaehkäisemällä lastensuojelun sijoituksia tai huostaanottoja, jotka ovat yhteiskunnalle huomattavasti kalliimpia ja yksilön kannalta raskaampia toimenpiteitä.
– Vaikka perhetyö tai perhekuntoutus voi tuntua kalliilta palvelulta, se on murto-osa siitä hinnasta, mitä maksetaan lastensuojelun sijoituksista tai huostaanotoista, Kylänpää painottaa.
Avopalveluiden kilpailutuksissa hinta on usein ratkaiseva tekijä – joskus vain yhden euron ero tuntihinnassa. Sosiaalityöntekijä voi joutua valitsemaan palveluntuottajan hinnan perusteella, vaikka näkisi toisen palveluntuottajan soveltuvan asiakkaan tarpeisiin paremmin.
Humanan perheohjaajilla on monipuolinen koulutustausta, vähintään AMK-tason pohjakoulutus, mikä mahdollistaa erilaisen erityisosaamisen, kuten musiikkiterapian ja neuropsykiatrisen valmentamisen hyödyntämisen asiakastyössä. Tämä laaja osaaminen parantaa palvelun laatua ja auttaa vastaamaan monipuolisesti hyvinvointialueen tarjouspyyntöihin. Palveluiden käyttäjiltä saadut palautteet korostavat erityisesti lämmintä kohtaamista, avoimuutta, vanhemmuuteen saatua apua ja joustavuutta arjen järjestelyissä.
Tiukassa taloustilanteessa Akselan ja Kylänpään mielestä hyvinvointialueiden kannattaa panostaa palveluntuottajan toiminnan luotettavuuteen, yhteistyön joustavuuteen ja laajaan ammattitaitoon.
