SDP:n Paula Werning: Ulosottoon ajautuu ennätysmäärä suomalaisia, hallituksen leikkaukset syventävät velkakierrettä
Vuonna 2024 ulosoton piirissä oli lähes 588 000 suomalaista ja vuoden lopussa aktiivisia velallisia noin 264 000. Velkojen kokonaissumma nousi yli 7 miljardiin euroon.
– Tilastot kertovat karulla tavalla, miten ihmisten arki on ajautunut ahtaalle, eikä hallituksen politiikka ole helpottanut tilannetta, vaan pahentanut sitä, kertoo SDP:n kansanedustaja Paula Werning.
– Kun pienetkin terveydenhuollon asiakasmaksut vievät ihmisiä ulosottoon, on selvää, että sosiaaliturvaleikkaukset ovat syventäneet velkakierrettä ja lisänneet köyhyyttä. Hallituksen kylmät päätökset osuvat kipeimmin niihin, jotka ovat jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa, Werning korostaa.
Monet velalliset kokevat, etteivät velat lyhene vuosien maksusuorituksista huolimatta, sillä korkojen ja kulujen osuus syö tulot. Taustalla on usein sairastumista, työttömyyttä, avioeroja tai nuoruuden kulutusluottoja.
– On kohtuutonta, että ihmiset jäävät loputtomaan velkasuohon, joka vie uskon tulevaisuuteen ja kysymys kuuluukin, että halutaanko edes mahdollistaa velkaantuneelle uusi alku, Werning sanoo.
Werningin mukaan hallituksen leikkauspolitiikka on lisännyt maksuhäiriöitä ja ulosottoja. Erityisesti yksinhuoltajien, yksinasuvien ja nuorten aikuisten tilanne on heikentynyt.
– Kun perusturvaa ja asumistukea leikataan, kasvaa suoraan riski ajautua ulosottoon. Vastuu ei ole vain yksilöillä, vaan myös päätöksentekijöillä, Werning painottaa.
SDP:n kansanedustaja vaatii kiireellisiä toimia: pienituloisten perusturvaa on vahvistettava, kulutusluottojen sääntelyä tiukennettava, velkaneuvontaa lisättävä sekä ulosoton suojaosuutta ja maksujärjestelyjä tarkistettava.
– Ihmisille on annettava mahdollisuus selviytyä veloistaan ja rakentaa normaalia elämää. Hallitus sen sijaan on valinnut tien, joka lisää epätoivoa ja syrjäytymistä, Werning päättää.
Yhteyshenkilöt
Paula WerningKansanedustajaPuh:050 514 4887
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
Suuren valiokunnan sd-edustajat kannustavat innovaatioihin luonnonnielujen lisäämiseksi17.9.2025 16:24:16 EEST | Tiedote
Tasapainoinen taakanjako maankäytön, asumisen ja liikenteen välillä ei rasita näistä mitään kohtuuttomasti. Suuren valiokunnan enemmistön kanta rajaisi laskentasäännöissä maankäytön ulkopuolelle kokonaan, mikä lisäisi taakkaa liikenteen ja asumisen kohdalla. Suomen olisi ehdottoman tärkeää valmistella ja toimeenpanna hiilinielut turvaavaa kansallista maankäyttösektorin ilmastopolitiikkaa ja osoittaa tähän riittävät resurssit ja toimet, korostavat SDP:n suuren valiokunnan kansanedustajat.
Vetoomus Petteri Orpon hallitukselle Palestiinan tunnustamisesta viipymättä17.9.2025 16:12:03 EEST | Tiedote
Sosialidemokraattinen, Vihreä ja Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä vetoaa Orpon hallitukseen, jotta Suomi tekisi Tasavallan Presidentin toivomuksen mukaisen esityksen Palestiinan valtion tunnustamiseksi tai toisi asian viipymättä eduskunnan ratkaistavaksi. Vetoamme, että Suomi tekisi tunnustamisen nyt samassa yhteydessä kuin monet muut samanmieliset maat, jotta emme jää historian väärälle puolelle.
SDP:n Elisa Gebhard: Suomen on jättäydyttävä pois euroviisuista, jos Israelia ei suljeta ulos16.9.2025 16:40:47 EEST | Tiedote
Alankomaat, Irlanti, Islanti, Slovenia sekä euroviisujen rahoittajamaa Espanja ovat ilmoittaneet vetäytyvänsä ensi vuoden euroviisuista, jos Israel osallistuu kilpailuun Gazan verilöylyn jatkuessa. Myös Suomessa tulisi tehdä sama päätös, sanoo SDP:n kansanedustaja Elisa Gebhard.
SDP:n Kymäläinen: Työttömyystilastot uhkaavat jälleen pahentua av-alan leikkausten vuoksi – suomalaista kulttuuria on tuettava16.9.2025 14:15:57 EEST | Tiedote
Hallitus linjasi budjettiriihessä lähes kahdeksan miljoonan euron leikkauksista Suomen elokuvasäätiön jakamiin tuotantotukiin. Kansanedustaja Suna Kymäläinen pitää leikkauksia käsittämättöminä ja toteaa hallituksen jatkavan karujen työttömyystilastojen synkentämistä tällä kertaa av-alalla. Kymäläinen on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen.
SDP:n Filatov: Sosiaalinen eheys on särkynyt13.9.2025 15:00:00 EEST | Tiedote
Suomen suurin haaste ei ole talous, vaan sosiaalisen eheyden säilyttäminen. Suomi on rakentunut pitkälti keskinäiselle luottamukselle – sille, että jokainen saa tarvitessaan tukea ja että säännöt ovat kaikille samat. Jos kuilu hyväosaisten ja heikommin pärjäävien välillä kasvaa liian suureksi, tämä luottamus alkaa murentua.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme