Kangasalla torjuttiin yli 53 600 neliömetriä vieraslajeja mobiilipelillä
Kesän 2025 vieraslajitorjunta on saatu päätökseen Kangasalla – ja tulokset puhuvat puolestaan. Crowdsorsa-pelaajat kitkivät kesän aikana yhteensä yli 53 600 neliömetriä haitallisia lupiineja ja jättipalsameja. Tehokkain vieraslajiraivaaja tienasi lähes 730 euroa.
Kangasala aktivoi kansalaiset mukaan torjuntatalkoisiin mobiilipelillä, jossa yhdistyvät luonnonsuojelu ja palkitsevuus. Crowdsorsa-sovelluksen avulla 138 osallistujaa merkitsi, torjui ja dokumentoi vieraslajiesiintymiä ympäri kaupungin karttaa ja sai työstä myös rahallisen palkkion.
– Erityisen positiivista oli huomata, kuinka aktiivisesti nuoriso lähti mukaan vieraslajitorjuntaan. Kangasalla teini-ikäisten osuus kaikista käyttäjistä oli 44 prosenttia, kertoo Crowdsorsan toimitusjohtaja Toni Paju.
Palkkioita pelaajille oli jaossa yhteensä 5000 euroa. Tästä potista Kangasalan aktiivisin osallistuja onnistui ansaitsemaan kesän aikana lähes 730 euroa.
Näin vieraslajitorjunta pelissä toimii
Tehtävän suorittamiseksi pelaaja kuvasi vieraslajiesiintymästä videon ennen ja jälkeen torjunnan. Sitten videot ladattiin sovelluksessa laadunhallinnan hyväksyttäviksi.
Jokainen hyväksytty esiintymä ilmestyi reaaliajassa sovelluksen paikalliselle pelikartalle. Samoja kohteita sai torjua uudelleen, kun vähintään kaksi viikkoa edellisestä torjunnasta oli kulunut. Näin varmistettiin, että esiintymien hävittäminen olisi mahdollisimman tehokasta ja pitkävaikutteista.
Osa laajempaa torjuntarintamaa
Kangasalan torjuntakesä oli osa laajempaa kansainvälistä kampanjaa, jossa vieraslajeja torjuttiin Crowdsorsan avulla yli 70 kunnassa ja kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Kanadassa.
– Crowdsorsa-peli toimi meillä pilottihankkeena, ja oli hienoa huomata, kuinka aktiivisesti sen käyttö lähti Kangasalla käyntiin. Videoissa näkyy, kuinka monessa kohteessa esimerkiksi koko perhe on mukana vieraslajitorjunnassa. Peli lisää samalla myös ympäristötietoisuutta. Kangasalan kaupunki haluaakin lämpimästi kiittää kaikkia aktiivisesti mukaan lähtijöitä. Aiomme jatkossakin hyödyntää tätä menettelytapaa yhteisessä asiassamme vieraslajien hillitsemiseksi, sanoo kaupunginpuutarhuri Samuli Lehti.
Raivattuja neliömetrejä on kertynyt tämän kesän aikana yhteensä yli 2,5 miljoonaa, ja kaikille osallistujille on maksettu palkkioina yli 170 000 euroa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kangasalan kaupunki
Samuli Lehti, kaupunginpuutarhuri
p. 050 550 9079, samuli.lehti@kangasala.fi
Crowdsorsa
Toni Paju, toimitusjohtaja,
p. 040 661 0072, toni.paju@crowdsorsa.com
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kangasalan kaupunki
Uusi luonnonsuojelualue Kangasalan Vehoniemenharjulle17.9.2025 13:57:59 EEST | Tiedote
Kangasalan kaupunki on suojellut osan Vehoniemenharjulla sijaitsevasta Mustalukon suppamuodostumasta luonnonsuojelualueena.
Uusia yhtiömuotoisia tontteja Lemetystä – haku alkaa 1.9.202529.8.2025 09:16:23 EEST | Tiedote
Kangasalan kaupunki luovuttaa neljä yhtiömuotoiseen asuinrakentamiseen soveltuvaa korttelia Lemetyn alueelta, Mannakorventien varrelta.
Soile Jääskeläinen, Merja Palin, Tiina Poutanen & Annu Salminen: “Vuoropuhelua luonnosta” Taidetila Terrassa 4.9.–8.10.202525.8.2025 13:20:36 EEST | Tiedote
Kangasalan pääkirjaston Taidetila Terrassa avautuu 4. syyskuuta neljän kuvataiteilijan yhteisnäyttely “Vuoropuhelua luonnosta”. Näyttely on avoinna 8. lokakuuta asti.
Uusi julkinen taideteos valmistunut Omenatarhan pienten lasten yksikköön22.8.2025 12:43:08 EEST | Tiedote
Taiteilija Anne Meskanen-Barmanin taideteos "Omenapuun alla" on valmistunut Kangasalan uuteen Omenatarhan pienten lasten yksikköön. Teos sijoittuu keskeiselle paikalle rakennuksen keskusaulaan tuoden alueen kulttuurihistoriaa ja luonnonläheisyyttä osaksi yksikön arkea.
Hanna Rissanen: “Muistan sinut” Sahalahden museomakasiinilla 5.8.–29.8.202511.7.2025 09:46:04 EEST | Tiedote
Sahalahden museomakasiinilla avautuu 5. elokuuta kuvataiteilija Hanna Rissasen näyttely “Muistan sinut”. Näyttely on avoinna 29. elokuuta asti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme