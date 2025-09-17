Kangasalla torjuttiin yli 53 600 neliömetriä vieraslajeja mobiilipelillä

Kangasala aktivoi kansalaiset mukaan torjuntatalkoisiin mobiilipelillä, jossa yhdistyvät luonnonsuojelu ja palkitsevuus. Crowdsorsa-sovelluksen avulla 138 osallistujaa merkitsi, torjui ja dokumentoi vieraslajiesiintymiä ympäri kaupungin karttaa ja sai työstä myös rahallisen palkkion.

– Erityisen positiivista oli huomata, kuinka aktiivisesti nuoriso lähti mukaan vieraslajitorjuntaan. Kangasalla teini-ikäisten osuus kaikista käyttäjistä oli 44 prosenttia, kertoo Crowdsorsan toimitusjohtaja Toni Paju.

Palkkioita pelaajille oli jaossa yhteensä 5000 euroa. Tästä potista Kangasalan aktiivisin osallistuja onnistui ansaitsemaan kesän aikana lähes 730 euroa.

Näin vieraslajitorjunta pelissä toimii

Tehtävän suorittamiseksi pelaaja kuvasi vieraslajiesiintymästä videon ennen ja jälkeen torjunnan. Sitten videot ladattiin sovelluksessa laadunhallinnan hyväksyttäviksi.

Jokainen hyväksytty esiintymä ilmestyi reaaliajassa sovelluksen paikalliselle pelikartalle. Samoja kohteita sai torjua uudelleen, kun vähintään kaksi viikkoa edellisestä torjunnasta oli kulunut. Näin varmistettiin, että esiintymien hävittäminen olisi mahdollisimman tehokasta ja pitkävaikutteista.

Osa laajempaa torjuntarintamaa

Kangasalan torjuntakesä oli osa laajempaa kansainvälistä kampanjaa, jossa vieraslajeja torjuttiin Crowdsorsan avulla yli 70 kunnassa ja kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Kanadassa.

– Crowdsorsa-peli toimi meillä pilottihankkeena, ja oli hienoa huomata, kuinka aktiivisesti sen käyttö lähti Kangasalla käyntiin. Videoissa näkyy, kuinka monessa kohteessa esimerkiksi koko perhe on mukana vieraslajitorjunnassa. Peli lisää samalla myös ympäristötietoisuutta. Kangasalan kaupunki haluaakin lämpimästi kiittää kaikkia aktiivisesti mukaan lähtijöitä. Aiomme jatkossakin hyödyntää tätä menettelytapaa yhteisessä asiassamme vieraslajien hillitsemiseksi, sanoo kaupunginpuutarhuri Samuli Lehti.

Raivattuja neliömetrejä on kertynyt tämän kesän aikana yhteensä yli 2,5 miljoonaa, ja kaikille osallistujille on maksettu palkkioina yli 170 000 euroa.