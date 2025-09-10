Kellonummen hautausmaan uusi huoltokeskus otettiin käyttöön

Kellonummen hautausmaan vanhalla huoltorakennuksella toteutettiin vuosien 2024 ja 2025 aikana osittainen rakennuksen purkaminen sekä jäljelle jäävän osuuden peruskorjaus. Purkutyöt koskivat vanhan huoltorakennuksen pohjoissiipeä, jossa sijaitsi toimistotilat sekä erillinen asunto. Purkutyöt todettiin suunnitteluvaiheessa kustannustehokkaimmaksi vaihtoehdoksi, kun pohjoissiiven rakenteissa oli havaittu kosteusvaurioita. Näin varmistetaan myös toimiva ja tarpeen myötä kasvava huoltotoiminta tuleville vuosikymmenille hautausmaalla.

Vanhalla huoltorakennuksella tehtiin peruskorjaustöiden lisäksi tilamuutoksia mm. vanhoihin sosiaalitiloihin, jotka muutettiin urakan myötä kaluston pesutilaksi sekä maa-ainesten säilytystiloiksi. Peruskorjauksessa kunnostettiin nykyiset huoltorakennuksen työtilojen pinnat ja talotekniikka saatettiin nykyvaatimusten mukaiselle tasolle.

Peruskorjauksen lisäksi tontille toteutettiin uudisrakennus käyttäjien toiminnallisten tarpeiden mukaisesti. Rakennukseen sijoittuvat henkilöstön sosiaalitilat, toimistotilat sekä asiakkaiden wc-tila. Rakennus toteutettiin esteettömäksi.

Hankkeen alkuvaihe viivästyi, koska alkuperäinen pääurakoitsija vetäytyi hankkeesta muutaman kuukauden jälkeen aloituksesta. Hankkeen kilpailutus jouduttiin järjestämään uudestaan, joka edellytti mm. kilpailutusasiakirjojen päivittämistä. tehtiin uudestaan. Uudelleenkilpailutuksen myötä hankkeeseen nimettiin pääurakoitsijaksi Mirlux Oy, joka käynnisti uuden sosiaali- ja toimistorakennuksen rakentamisen, vanhan huoltorakennuksen peruskorjauksen sekä pihatyöt kokonaisuudessaan.

– Toimiva työmaa on edellyttänyt, että käyttäjien toiminnot ovat voineet olla käynnissä samanaikaisesti työmaan kanssa, toteaa hankkeesta vastannut hankekehitysinsinööri Teemu Rantala Espoon seurakuntayhtymän kiinteistöpalveluista.

– Tämä on huomioitu erinomaisesti muun muassa piha-alueen rakennustöissä ja yhteistyö niin käyttäjien kuin tilaajaorganisaation kanssa toimi hienosti koko ajan.

– Erityiskiitos työmaan vetäjille. Vaikka toisen urakoitsijan jäljiltä oli haastavaa käynnistää omaa urakkaa, niin hyvällä yhteistyöllä "kone" lähti välittömästi käyntiin ja pyöri hienosti loppuun saakka, sanoo Rantala lopuksi.

Uudessa toimistorakennuksessa on virka-aikana käytössä esteettömät wc-tilat asiakaskäyttöön hautausmaalla vieraileville.

Espoon seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 24.05.2023 huoltokeskuksen hankesuunnitelman. Urakan uudelleenkilpailuttamisen myötä lisääntyneet kustannukset huomioitiin enimmäiskustannusarvion korottamisena yhteisessä kirkkovaltuustossa joulukuussa 2024 siten, että enimmäiskustannusarvio on 5,5 miljoonaa euroa. Urakan taloudellinen loppuselvitys on pidetty syyskuussa 2025 ja urakkakustannukset alittivat enimmäiskustannusarvion.

Espoon evankelis-luterilaisella seurakuntayhtymällä on viisi hautausmaata, joista Espoon tuomiokirkon ympärillä oleva Kirkon hautausmaa on vanhin, seuraavaksi vanhin on sen lähellä sijaitseva Kappelin hautausmaa ja uusin on Kellonummen hautausmaa. Näiden lisäksi Espoossa on Gräsan ja Tapiolan uurnalehdot.