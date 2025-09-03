Kauhajoen keskusaukion eli linja-autoaseman yleissuunnitelma nähtävillä

Kauhajoen linja-autoaseman ympäristön eli ”Matkiksen markin” uudistamiselle laaditaan suunnitelmaa. Alueesta halutaan tehdä Kauhajoen keskustan elävä keskusaukio, joka paitsi antaa edustavan kuvan kaupungista myös kutsuu oleskelemaan ja viettämään aikaa. Aukion halutaan olevan viihtyisä kaupungin sydän, jossa voi istua ja leikkiä auringon paisteessa tai kuumalla kelillä varjossa, nousta turvallisesti bussin kyytiin, kulkea kävellen tai pyörällä läpi tuntien ylpeyttä kotikonnustaan sekä järjestää torimyyntiä ja pieniä tapahtumia.