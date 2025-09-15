Samaan aikaan kun Suomessa on meneillään poikkeuksellinen investointiaalto datakeskuksiin, julkisessa keskustelussa on noussut esille aallon tuomat hyödyt kansantaloudellemme. Vastatakseen tähän kysymykseen Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja FDCA (Finnish Data Center Association) kumppaneineen ovat teettäneet Rambollilla selvityksen datakeskusten taloudellista vaikutuksista ja potentiaalista. Vaikutusten arviointi on suoritettu perustuen ilmoitettuihin 12 miljardin euron investointeihin datan laadun varmistamiseksi.

Keskeiset luvut tiedossa olevien investointien toteutuessa 2025–2030 välillä (ei sisällä ICT-laitteita)

Investoinnit yhteensä 12 miljardia euroa:

Datakeskusten rakentamisvaiheen työllisyysvaikutus 45 000 henkilötyövuotta.

Rakentamisvaiheen verovaikutukset ovat 1,7 miljardia euroa, koostuen mm. kiinteistö-, yhteisö-, tulo- ja arvonlisäveroista.

Datakeskukset työllistävät tuotantovaiheessa suoraan ja välillisesti 9 900 henkilötyövuotta vuonna 2030.

Tuotannossa olevien datakeskusten verovaikutus vuosittain 400 miljoonaa euroa vuodesta 2030 eteenpäin.

Datakeskusten kapasiteetti kasvaa nykyisestä 285 MW -> 1,5 GW.

Datakeskusten liikevaihto kasvaa 1 miljardista eurosta -> 4 miljardiin euroon.



Selvityksen mukaan investointipotentiaalia on kaikkiaan yli 30 miljardia euroa.

Suomella valttikortit käsissään

Selvityksen perusteella Suomi on erityisen houkutteleva investointikohde puhtaan ja edullisen sähkön, viileän ilmaston, vahvan infrastruktuurin sekä poliittisen vakauden ansiosta.

”Nämä tekijät tarjoavat Suomelle vahvat valttikortit, joiden avulla tänne on jo nyt houkuteltu datakeskuksia ja niiden ympärille rakentuvaa teknologiaa sekä liiketoimintaa. Tätä etulyöntiasemaa ei kannata vaarantaa esimerkiksi veropolitiikan suunnanmuutoksilla”, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies muistuttaa.

Kasvu hyödyttää laajasti eri maakuntia ja myös maaseudun pieniä paikkakuntia. Käytöstä poistuneet tehtaat ja muut entiset teollisuusalueet tarjoavat valmiita sijainteja uusille keskuksille.

Suomella on nyt poikkeuksellinen mahdollisuus nousta kestävän digitaalisen infrastruktuurin kärkimaaksi Euroopassa.

”Avoinna olevat hankkeet kertovat Suomen vetovoimasta. On kuitenkin varmistettava, että investointisuunnitelmat toteutuvat nimenomaan Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Kun investointi on kerran saatu maahamme, se luo myös pohjaa tuleville lisäinvestoinneille ja kapasiteetin kasvattamiselle”, toteaa FDCA:n hallituksen puheenjohtaja Veijo Terho.

Datakeskukset on nähtävä ensimmäisenä askeleena kohti korkean arvonlisän taloutta

Datakeskusten suorat ja välilliset talousvaikutukset nousevat miljardiluokkaan. Ne voivat kuitenkin olla vasta alkua laajemmalle data-aikakauden talouskasvulle,

Maailma on uuden digitaalisen aikakauden kynnyksellä. Tekoäly, pilvipalvelut ja automaatio yleistyvät hurjaa vauhtia mahdollistaen yhteiskunnalle, yrityksille ja kansalaisille uusia mahdollisuuksia – innovaatioita, tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävää kasvua.

”Datakeskukset ovat digitaalisen infrastruktuurin ydin. Tarvitsemme energiatehokkaita datakeskuksia tekoälyn potentiaalin lunastamiseen. Data ja konesalien tarjoama kapasiteetti ovat globaalisti myös tärkeä kilpailukyvyn ja resilienssin tekijä Suomelle”, arvioi EK:n Häkämies.

Tutustu selvityksen tiivistelmään

Koko selvitys on ladattavissa osoitteessa www.fdca.fi torstaina 18.9. klo 10 mennessä



Markkinaselvitystä ovat olleet mahdollistamassa Google, Microsoft, AtNorth, Verne, Equinix, Teknologiateollisuus, Energiateollisuus, Palta ja Sitra. Lisäksi työssä ovat olleet mukana LVM ja TEM. Selvityksen on toteuttanut Ramboll.

Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:

Ulla Heinonen, johtaja, p. 040 550 6982, ulla.heinonen@ek.fi

Mika Tuuliainen, johtava asiantuntija, p. 050 563 4729, mika.tuuliainen@ek.fi

Finnish Data Center Association FDCA:

Veijo Terho, hallituksen puheenjohtaja, p. 050 2935, veijo.terho@fdca.fi

Eero Lindqvist, hallituksen jäsen, p. 040 700 6422, eero.lindqvist@fdca.fi