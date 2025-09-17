Skills Finland ry

Suomeen Fashion Design and Technology -lajin pronssimitali ammattitaidon EM-kilpailusta

17.9.2025 15:28:02 EEST | Skills Finland ry | Tiedote

Jaa

EuroSkills Herning 2025 -kilpailu päättyi lauantai-iltana 13.9. Herningissä, Tanskassa. Suomen ammattitaitomaajoukkue saavutti mitaleita kolmessa lajissa. Fashion Design and Technology -parilajissa pronssimitalin nappasivat Inka Nurminen ja Elja Saraluoto.

Kuva: Inka Nurminen ja Elja Saraluoto saavuttivat vaatetusalan pronssimitalin EuroSkills-kilpailussa. Yksi kisatöistä oli takin valmistaminen. Kuva: Lisbeth Holten / WorldSkills Europe.
Kuva: Inka Nurminen ja Elja Saraluoto saavuttivat vaatetusalan pronssimitalin EuroSkills-kilpailussa. Yksi kisatöistä oli takin valmistaminen. Kuva: Lisbeth Holten / WorldSkills Europe.

Joka toinen vuosi järjestettävä ammattitaidon EM-kilpailu, EuroSkills Herning 2025, päättyi viime lauantaina. Kolmen työntäyteisen kilpailupäivän aikana suurtapahtumassa vieraili yhteensä 100 000 kävijää seuraamassa ammatillista huippuosaamista.

Suomea kilpailussa edusti 18 nuoren kilpailijan joukko, jotka ovat kaikki huippuammattilaisia omalla ammatillisella alallaan. Mukana oli muun muassa automaatioasentaja, parturi-kampaaja, tarjoilija, putkiasentaja, maalari ja koneistaja. Ikäraja kilpailussa on 25 vuotta.

Pronssimitali vaatetusalan opiskelijoille

Suomi saavutti kilpailussa hienon tuloksen: yhden kulta-, yhden hopea- ja yhden pronssimitalin. Lisäksi seitsemän kilpailijaa palkittiin lajin keskitasoa paremmista suorituksista Medallion for Excellence -kunniamaininnoilla.

Koulutuskeskus Salpauksessa Lahdessa opiskelevat Inka Nurminen ja Elja Saraluoto kommentoivat Fashion Design and Technology -lajin pronssimitaliaan tuoreeltaan: ”Ihan mahtava fiilis, on ollut tajuttoman upea matka. Kiitos kisaparille ja taustajoukoille, me ei oltaisi tehty tätä yksin! Voittomme salaisuus on suomalainen sisu.”

Pronssimitalistien takana on ollut laaja valmennustiimi ja oppia on haettu muun muassa Kansallisoopperasta. Suomessa tapahtuvan harjoittelun lisäksi Inka ja Elja osallistuivat kuukauden mittaiselle vaihtojaksolle Etelä-Tanskassa, Sønderborgissa, jossa he oppivat kansainvälisessä vaatturikoulussa uusia tekniikoita ja työtapoja.

Kisatyönä valmistettiin sama takki kahteen kertaan: prototyyppi ennen kisoja ja sama takki kisapäivien aikana. Lisäksi kisapäiviin kuului kolme muuta moduulia (hameen kaavoitus, tekniset kuvat, malliston piirtäminen) sekä takin myyntiesittely.

Mitaleilla palkittiin seuraavat kilpailijat:

  • kultaa: Daniel Romi (Perho Liiketalousopisto), Cooking
  • hopeaa: Aleksi Laine (Kouvolan ammattiopisto Eduko), Electronics Prototyping
  • pronssia: kilpailijapari Inka Nurminen & Elja Saraluoto (Koulutuskeskus Salpaus), Fashion Design and Technology

Kunniamaininnalla lajin keskitasoa paremmista suorituksista palkittiin:

  • Aapo Paunonen (SASKY koulutuskuntayhtymä), CNC Milling
  • Viljami Turve (Tampereen seudun ammattiopisto Tredu), Plumbing and Heating
  • Alexander Häggman (Optima), Cabinetmaking
  • Erika Ukkonen (Saimaan ammattiopisto Sampo), Pâtisserie and Confectionery
  • Niina Haka (Gradia), Restaurant Service
  • Lauri Mutka (Savon ammattiopisto), Welding
  • Ronja Kaupinsalo (WinNova), Bakery

Suomen ammattitaitomaajoukkue

  • Ammattitaidon EM-kilpailu EuroSkills järjestetään Tanskassa Herningissä 9.–13.9.2025. Suomesta kilpailuun osallistuu virallinen ammattitaitomaajoukkue, johon kuuluu 18 kilpailijaa. Suomen kilpailijat osallistuvat kilpailussa 16 lajiin.
  • Lisäksi kilpailuun osallistuu 19 suomalaista eksperttiä, jotka toimivat kilpailussa asiantuntijoina ja tuomareina. Ekspertit ovat usein ammatillisia opettajia, ja kilpailuvalmennusta tehdäänkin osana ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyötä.
  • Ammattitaitomaajoukkueen kokoaa ja lähettää kilpailuihin Skills Finland ry yhteistyökumppaneineen.
  • Seuraavaksi Suomi osallistuu MM-kilpailu WorldSkillsiin Shanghaissa 2026. Erityistä tukea tarvitsevien ammattiosaajien MM-kilpailu Abilympics järjestetään vuonna 2027 kotikisoina Helsingissä. EM-kilpailu EuroSkills pidetään seuraavaksi vuonna 2027 Düsseldorfissa. Tapahtumiin on vapaa pääsy.

Avainsanat

ammatillinen koulutusammattikoulutusammattiosaaminenammattitaitokilpailueuroskillseuroskills2025

Yhteyshenkilöt

Viestintäpäällikkö Katja Katajamäki
puh. 040 732 0691
katja.katajamaki@skillsfinland.fi

Kuvat

EuroSkills Herning 2025 Fashion Design & Technology Inka Nurminen & Elja Saraluoto. Kuva: Lisbeth Holten / WorldSkills Europe
EuroSkills Herning 2025 Fashion Design & Technology Inka Nurminen & Elja Saraluoto. Kuva: Lisbeth Holten / WorldSkills Europe
Lataa
Päättäjäiset, EuroSkills Herning 2025 Elja Saraluoto & Inka Nurminen, Salpaus Fashion Design and Technology Kuva: Lisbeth Holten / WorldSkills Europe
Päättäjäiset, EuroSkills Herning 2025 Elja Saraluoto & Inka Nurminen, Salpaus Fashion Design and Technology Kuva: Lisbeth Holten / WorldSkills Europe
Lataa

Linkit

Skills Finland ry

Skills Finland kokoaa ammatillisen koulutuksen ja työelämän asiantuntijoiden verkostoja, joiden kanssa yhdessä edistämme ammatillisen koulutuksen laatua, vetovoimaa ja huippuosaamista kilpailutoiminnan avulla. Jokainen toimija tuo verkostoon tietoja ja taitoja, jotka yhdistämällä ammatillisen koulutuksen laatu kehittyy.

Järjestämme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa ammattitaidon suomenmestaruuskilpailun Taitajan ja lähetämme maajoukkueen kansainvälisiin WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics-kilpailuihin. 

Yhdistyksen taustavoimia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja ammatilliset oppilaitokset sekä keskeiset työmarkkina- ja opetusalan järjestöt.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Skills Finland ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye