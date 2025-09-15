Metsänomistajien kiinnostus puukauppaan on laskusuunnassa
Metsänomistajien kiinnostus puukauppaan on hiipunut, käy ilmi MTK:n syksyn Metsätutka-kyselystä. Alkuvuonna puukauppa kävi vilkkaasti kesään saakka, mutta sen jälkeen sekä myyntimäärät että myyntiaikeet ovat laskeneet. Lähes 60 prosenttia metsänomistajista ei todennäköisesti aio myydä puuta ensi vuonna. Noin kolmannes suunnittelee puukauppaa, ja ratkaisevana tekijänä korostuvat metsänhoidolliset syyt.
Metsätutka-kyselyn mukaan metsänomistajien kiinnostus puukauppaan on laskenut edellisen vuoden vastaavasta (39 prosenttia), sillä ensi vuodelle puunmyyntiaikomuksia oli enää vain noin kolmasosalla metsänomistajista. Varmoja puunmyyntien väliin jättävistä oli lähes 40 prosenttia. Taloudellista turvaa hakevien ja pienten metsälöiden omistajat korostuvat näistä vastaajista. Arvioissa on palattu muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen.
”Alkuvuoden kiivas puukauppajakso ja toisaalta nopea puukaupan hyytyminen kesän jälkeen näkyy vastauksista. Metsänomistajilla ei ole kyselyn perusteella välitöntä tarvetta puukaupoille. Uutiset puukauppatarjouksien epäselvyyksistä eivät luo luottamusta metsänomistajien suuntaan. Vakaa toimintaympäristö olisi kaikkien etu”, toteaa MTK:n tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen.
Metsätutkatulokset osoittavat myös tärkeimmät syyt puukauppoihin. Yleisimmäksi syyksi kerrotaan metsänhoidolliset syyt. Puukaupoille lähdetään, kun on myytävää. Toisaalta muina tärkeinä syinä kerrottiin puun hintataso ja rahan tarve. Metsänomistajat näyttäväkin aiempaa tietoisimmilta markkinoiden ajankohtaisesta tilanteesta.
Metsätutka-kyselyyn on otettu mukaan tarkemmin metsänhoitoa käsitteleviä kysymyksiä. Muita kuin puukaupallisia metsänhoitotoimia oli toteuttanut kaksi kolmasosaa metsänomistajista viimeisen vuoden aikana. Metsänomistajat ovat ahkeria toteuttamaan itsekin metsänhoidollisia toimenpiteitä, sillä kaikista vastanneista vain reilu kolmasosa oli käyttänyt ulkopuolista palveluntarjoajaa. Toisaalta metsänhoitoyhdistyksen jäsenet käyttävät hyvin yhdistyksen tarjoamia metsänhoitopalveluita.
”Metsätutka-kysely osoittaa hyvin metsänhoitoyhdistyksen jäsenten hyödyntävän metsänhoidollisia palveluluita. Erityisen iloinen olen siitä, että entistä useampi metsänomistaja haluaa suositella metsänhoitoyhdistyksen puukaupallisia palveluita. Tässä markkinatilanteessa puukauppojen kilpailuttamisella voi saada poikkeuksellisen suuret hyödyt”, toteaa MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.
Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinkyselyllä syyskuussa suomalaisilta metsänomistajilta. Vastaajia oli 501, ja se kuvaa suomalaista metsänomistajakuntaa kattavasti. Vastausten virhemarginaali on noin 4 prosenttiyksikköä 95 prosentin luottamusvälillä. Suomessa on Luonnonvarakeskuksen metsätilarakennetilaston mukaan 632 000 metsänomistajaa ja 347 000 vähintään kahden hehtaarin metsätilakokonaisuutta. Tutkimuksen teki Kantar TNS Agri Oy.
Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen puh. 044 373 9377
Metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola puh. 040 502 6810
Tarkennus 17.9. 16:21: Ingressin yli 60% tarkennettu muotoon, lähes 60%
