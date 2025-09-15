Naantalin kaupunki

Naantalin pääkirjastossa kerrotaan Luolalanjärvestä ja alueen virkistysmahdollisuuksista

18.9.2025 08:17:43 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

23. syyskuuta Naantalin pääkirjastossa puhutaan asiaa Naantalin Luolalanjärven tilasta ja sen tarjoamista virkistysmahdollisuuksista.

Ihmisiä kasvinpoistotalkoissa Luolalanjärvellä.
Kuva kasvitalkoista. ProLuolalanjärvi ry

Naantalin pääkirjastossa kuullaan tiistaina 23. syyskuuta klo 17.45–18.45 ProLuolalanjärvi-yhdistyksen esitys Luolalanjärvi – aliarvostettu virkistys- ja lähiliikuntakohde Naantalin sydämessä. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Eeva Ståhle ja puheenjohtaja Janette Räikkönen kertovat illan aikana sanoin ja kuvin Luolalanjärven tilasta, sen tarjoamista mahdollisuuksista virkistysalueena sekä yhdistyksen toteuttamista hankkeista.

ProLuolalanjärvi ry on 2020 perustettu yhdistys, joka edistää Naantalin Luolalanjärven ja sen ympäristön puhtautta ja hyvinvointia sekä tietoisuutta niiden tilasta. Yhdistys on tehnyt merkittävää työtä Luolalanjärven vedenlaadun parantamiseksi mm. hoitokalastamalla ja keräämällä järvestä kelluvaa kasvillisuutta.

Luento on osa Naantalin kirjaston Luonnonvoimaa – ympäristöasiaa ja ekotekoja -hanketta. 
 
Naantalin pääkirjasto, 1. krs
23.9. klo 17.45–18.45 
ProLuolalanjärvi ry: Luolalanjärvi  aliarvostettu virkistys- ja lähiliikuntakohde Naantalin sydämessä

Kuvat

Naantalin kaupunki

Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia. 

Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.

