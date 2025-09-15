Naantalin pääkirjastossa kerrotaan Luolalanjärvestä ja alueen virkistysmahdollisuuksista
23. syyskuuta Naantalin pääkirjastossa puhutaan asiaa Naantalin Luolalanjärven tilasta ja sen tarjoamista virkistysmahdollisuuksista.
Naantalin pääkirjastossa kuullaan tiistaina 23. syyskuuta klo 17.45–18.45 ProLuolalanjärvi-yhdistyksen esitys Luolalanjärvi – aliarvostettu virkistys- ja lähiliikuntakohde Naantalin sydämessä. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Eeva Ståhle ja puheenjohtaja Janette Räikkönen kertovat illan aikana sanoin ja kuvin Luolalanjärven tilasta, sen tarjoamista mahdollisuuksista virkistysalueena sekä yhdistyksen toteuttamista hankkeista.
ProLuolalanjärvi ry on 2020 perustettu yhdistys, joka edistää Naantalin Luolalanjärven ja sen ympäristön puhtautta ja hyvinvointia sekä tietoisuutta niiden tilasta. Yhdistys on tehnyt merkittävää työtä Luolalanjärven vedenlaadun parantamiseksi mm. hoitokalastamalla ja keräämällä järvestä kelluvaa kasvillisuutta.
Luento on osa Naantalin kirjaston Luonnonvoimaa – ympäristöasiaa ja ekotekoja -hanketta.
Naantalin pääkirjasto, 1. krs
23.9. klo 17.45–18.45
ProLuolalanjärvi ry: Luolalanjärvi – aliarvostettu virkistys- ja lähiliikuntakohde Naantalin sydämessä
Eeva StåhletoiminnanjohtajaProLuolalanjärvi ryPuh:0500 595 888eeva.stahle@gmail.com
