Naantalin pääkirjastossa kerrotaan Luolalanjärvestä ja alueen virkistysmahdollisuuksista

Naantalin pääkirjastossa kuullaan tiistaina 23. syyskuuta klo 17.45–18.45 ProLuolalanjärvi-yhdistyksen esitys Luolalanjärvi – aliarvostettu virkistys- ja lähiliikuntakohde Naantalin sydämessä. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Eeva Ståhle ja puheenjohtaja Janette Räikkönen kertovat illan aikana sanoin ja kuvin Luolalanjärven tilasta, sen tarjoamista mahdollisuuksista virkistysalueena sekä yhdistyksen toteuttamista hankkeista.

ProLuolalanjärvi ry on 2020 perustettu yhdistys, joka edistää Naantalin Luolalanjärven ja sen ympäristön puhtautta ja hyvinvointia sekä tietoisuutta niiden tilasta. Yhdistys on tehnyt merkittävää työtä Luolalanjärven vedenlaadun parantamiseksi mm. hoitokalastamalla ja keräämällä järvestä kelluvaa kasvillisuutta.

Luento on osa Naantalin kirjaston Luonnonvoimaa – ympäristöasiaa ja ekotekoja -hanketta.



Naantalin pääkirjasto, 1. krs

23.9. klo 17.45–18.45

