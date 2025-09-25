Väitös: Velvoittava aktivointi estää mielekkään ja yhteiskuntaa hyödyttävän kuntouttavan työn

Laaksamo osallistui neljä kuukautta työpajatoimintoihin, joissa korjattiin hylättyjä polkupyöriä ja laitettiin ruokaa hävikkielintarvikkeista. Tulokset osoittavat, että nämä työtehtävät tarjoavat tekijöilleen mielekkään ja järkevän työn. Mielekkyys tulee kiinnostuksesta työtehtävään, yhteisesti tehdystä työstä sekä yksilöllisestä työtahdista. Työn järkevyys tulee taas siitä, kun työ tuottaa hyötyä ekologisesti ja sosiaalisesti. Markkinaehtoisessa työnjaossa tätä arvostetaan niukasti, jolloin työ saattaa jäädä kokonaan tekemättä.

Lähiyhteisöjä ja ympäristöä hyödyttävä kuntouttava työ voisi olla osalle pysyvä ratkaisu – mutta järjestelmä ei sitä salli

Kuntouttava työtoiminta tarjosi osallistujilleen motivoivaa työtä. Osa palvelunkäyttäjistä pyrki suuntautumaan kohti virallisia työmarkkinoita, kun taas osa olisi halunnut sitoutua pysyvästi näihin mielekkääksi koettuihin töihin, jotka eivät vaatimuksillaan vaarantaneet jäljellä olevaa ja rajallista terveydentilaa. Molemmin tavoin suuntautuneet palvelunkäyttäjät saivat huomattavaa kuntoutuksellista hyötyä tutkimuksen kohteena olleesta kuntouttavan työtoiminnan palvelupaikasta.

Palvelun pysyvyyttä toivovat henkilöt ovat kuitenkin hyvin heikossa asemassa. Velvoittava aktivointi ei salli pysyvää työskentelyä kuntoutukseksi tarkoitetuissa puitteissa.

”Niinpä pitkäaikaistyöttömät päätyvät jatkuvasti aktivoinnin pyöröoviin, joista he ohjautuvat toisiin velvoittaviin toimenpiteisiin tai jäävät kokonaan ilman huomiota”, Laaksamo kommentoi.

"Pitkäaikaistyöttömät päätyvät jatkuvasti aktivoinnin pyöröoviin, joista he ohjautuvat toisiin velvoittaviin toimenpiteisiin tai jäävät kokonaan ilman huomiota.”

Laaksamo löysi useita teemoja, joilla on suotuisia vaikutuksia palvelunkäyttäjille, paikallisyhteisöille sekä ekologisesti kestävän yhteiskunnan kehittämiseen. Velvoittava aktivointi kuitenkin estää näiden hyötyjen laajentumisen ja vahvistumisen. Tutkimus suosittaa velvoittavan aktivoinnin purkamista sellaiselta kuntouttavalta työtoiminnalta, jonka tehtäväalueena ovat luontoympäristöä ja paikallisyhteisöjä tukevat työt. “Tämä osaltaan parantaisi tällaisen työn parissa olevien asemaa, mutta samalla heidän sosiaaliturvansa puutteet ja työoikeudellinen asemansa tulisi uudelleen arvioitavaksi”, Laaksamo painottaa.





YTM Ossi Laaksamon sosiaalityön väitöskirjan "Jätteen ja aktivoinnin jäljillä. Etnografinen tutkimus kuntouttavan työtoiminnan paikantumisesta osana ekososiaalista siirtymää" tarkastustilaisuus pidetään 4.10.2025 Jyväskylän yliopistossa Mattilanniemen kampuksella Agorassa (Auditorio 2) klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii yliopistonlehtori, VTT Tuuli Hirvilammi (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Kati Närhi. Tilaisuus on kaikille avoin ja sitä voi seurata myös etäyhteyden välityksellä.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Yhteystiedot: Ossi Laaksamo, ossi.m.laaksamo@jyu.fi