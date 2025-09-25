Väitös: Velvoittava aktivointi estää mielekkään ja yhteiskuntaa hyödyttävän kuntouttavan työn
YTM Ossi Laaksamon sosiaalityön väitöstutkimus nostaa esiin, miten kuntouttava työtoiminta voi tuottaa merkittäviä sosiaalisia ja ekologisia hyötyjä sekä palvelunkäyttäjälleen että laajemmin yhteiskunnalle. Kuntouttavalta työtoiminnalta odotetaan kuitenkin pääosin vaikutuksia pitkäaikaistyöttömien etenemiseen kohti virallisia työmarkkinoita, mitä velvoittavalla aktivoinnilla terästetään. Velvoittava aktivointi asettaa vaatimuksia ja aikarajoja palveluun osallistuville henkilöille sosiaaliturvan menettämisen tai leikkaantumisen uhalla. Ekologisesti ja sosiaalisesti arvokas kuntoutujien tekemä työ romuttuu velvoittavan aktivoinnin vuoksi.
Laaksamo osallistui neljä kuukautta työpajatoimintoihin, joissa korjattiin hylättyjä polkupyöriä ja laitettiin ruokaa hävikkielintarvikkeista. Tulokset osoittavat, että nämä työtehtävät tarjoavat tekijöilleen mielekkään ja järkevän työn. Mielekkyys tulee kiinnostuksesta työtehtävään, yhteisesti tehdystä työstä sekä yksilöllisestä työtahdista. Työn järkevyys tulee taas siitä, kun työ tuottaa hyötyä ekologisesti ja sosiaalisesti. Markkinaehtoisessa työnjaossa tätä arvostetaan niukasti, jolloin työ saattaa jäädä kokonaan tekemättä.
Lähiyhteisöjä ja ympäristöä hyödyttävä kuntouttava työ voisi olla osalle pysyvä ratkaisu – mutta järjestelmä ei sitä salli
Kuntouttava työtoiminta tarjosi osallistujilleen motivoivaa työtä. Osa palvelunkäyttäjistä pyrki suuntautumaan kohti virallisia työmarkkinoita, kun taas osa olisi halunnut sitoutua pysyvästi näihin mielekkääksi koettuihin töihin, jotka eivät vaatimuksillaan vaarantaneet jäljellä olevaa ja rajallista terveydentilaa. Molemmin tavoin suuntautuneet palvelunkäyttäjät saivat huomattavaa kuntoutuksellista hyötyä tutkimuksen kohteena olleesta kuntouttavan työtoiminnan palvelupaikasta.
Palvelun pysyvyyttä toivovat henkilöt ovat kuitenkin hyvin heikossa asemassa. Velvoittava aktivointi ei salli pysyvää työskentelyä kuntoutukseksi tarkoitetuissa puitteissa.
”Niinpä pitkäaikaistyöttömät päätyvät jatkuvasti aktivoinnin pyöröoviin, joista he ohjautuvat toisiin velvoittaviin toimenpiteisiin tai jäävät kokonaan ilman huomiota”, Laaksamo kommentoi.
"Pitkäaikaistyöttömät päätyvät jatkuvasti aktivoinnin pyöröoviin, joista he ohjautuvat toisiin velvoittaviin toimenpiteisiin tai jäävät kokonaan ilman huomiota.”
Laaksamo löysi useita teemoja, joilla on suotuisia vaikutuksia palvelunkäyttäjille, paikallisyhteisöille sekä ekologisesti kestävän yhteiskunnan kehittämiseen. Velvoittava aktivointi kuitenkin estää näiden hyötyjen laajentumisen ja vahvistumisen. Tutkimus suosittaa velvoittavan aktivoinnin purkamista sellaiselta kuntouttavalta työtoiminnalta, jonka tehtäväalueena ovat luontoympäristöä ja paikallisyhteisöjä tukevat työt. “Tämä osaltaan parantaisi tällaisen työn parissa olevien asemaa, mutta samalla heidän sosiaaliturvansa puutteet ja työoikeudellinen asemansa tulisi uudelleen arvioitavaksi”, Laaksamo painottaa.
YTM Ossi Laaksamon sosiaalityön väitöskirjan "Jätteen ja aktivoinnin jäljillä. Etnografinen tutkimus kuntouttavan työtoiminnan paikantumisesta osana ekososiaalista siirtymää" tarkastustilaisuus pidetään 4.10.2025 Jyväskylän yliopistossa Mattilanniemen kampuksella Agorassa (Auditorio 2) klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii yliopistonlehtori, VTT Tuuli Hirvilammi (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Kati Närhi. Tilaisuus on kaikille avoin ja sitä voi seurata myös etäyhteyden välityksellä.
Väitöstilaisuuden kieli on suomi.
Yhteystiedot: Ossi Laaksamo, ossi.m.laaksamo@jyu.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Reetta KalliolaViestinnän asiantuntija, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358504335652reetta.j.kalliola@jyu.fi
Linkit
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän yliopisto vihkii 11 kunniatohtoria25.9.2025 10:01:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopisto vihkii toukokuussa 2026 yksitoista uutta kunniatohtoria. Jyväskylän yliopiston kahdestoista, koko yliopiston yhteinen promootio järjestetään 22.-24.5.2026.
Jyväskylässä kehitetään maailman tarkimpia malleja luonnon monimuotoisuuden ennustamiseen23.9.2025 12:04:25 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopistossa tehdään maailman johtavaa tutkimusta luonnon monimuotoisuuden kartoittamisessa ja mallintamisessa. Tietoa maapallon eliölajeista kerätään automaatiota hyödyntävin menetelmin DNA- ja ääninäytteistä sekä riistakameroiden kuvista. Samalla kehitetään uusia tilastollisen analyysin menetelmiä kerätyn aineiston analysointiin ja näin saadaan yksityiskohtaista tietoa maapallon biodiversiteetistä ja sen tilasta. Nyt kansainvälinen tutkimusryhmä on kehittänyt uuden tilastollisen menetelmän lajien esiintymisen mallintamiseen. Malli ennustaa entistä tarkemmin harvinaisten lajien levinneisyyksiä ja biodiversiteettimuutoksia.
Lean-tuotantotapa voi vahvistaa organisaation sisäistä sosiaalista vastuullisuutta, mutta implementointi täytyy tehdä vuoropuhelussa henkilöstön kanssa22.9.2025 11:01:06 EEST | Tiedote
FM Timo Vilpponen tutki Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa tekemässään johtamisen alan väitöskirjassaan Lean-vaikutteisen tuotantotavan implementoinnin merkitystä organisaation sisäiseen sosiaaliseen vastuullisuuteen. Tarkastelussa olivat erityisesti työtyytyväisyys, työturvallisuus sekä tuoteturvallisuus ja -laatu. Tutkimuksen mukaan järjestelmällisyys ja yhdessä tekeminen tukevat organisaation sisäistä sosiaalista vastuullisuutta. Lean-tuotantotavan onnistunut hyödyntäminen vaatii kuitenkin vuoropuhelua henkilöstön kanssa.
Viisi vinkkiä Tutkijoiden yön ohjelmasta - nämä kannattaa ehdottomasti tsekata!22.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Tutkijoiden yö palaa Jyväskylään jo kymmenettä kertaa perjantaina 26.9.2025 ja tänä vuonna mukana on ensimmäistä kertaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jamk! Luvassa on monipuolista ja innovatiivista tekemistä kaikenikäisille tiedonjanoisille.
Väitös: Uusi laserspektroskopialaitteisto vahvistaa Jyväskylän yliopiston ydinfysiikan tutkimusta (Kujanpää)22.9.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Väitöstyössään Sonja Kujanpää kehitti uuden laserspektroskopialaitteiston, joka vahvistaa Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratorion kykyä tutkia harvinaisia isotooppeja. Uusi menetelmä avaa mahdollisuuksia ydinfysiikan perustutkimukseen ja tarkkaan analyysiin myös erittäin pienistä pitoisuuksista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme