SDP EDUSKUNTA

Vetoomus Petteri Orpon hallitukselle Palestiinan tunnustamisesta viipymättä

17.9.2025 16:12:03 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Jaa

Sosialidemokraattinen, Vihreä ja Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä vetoaa Orpon hallitukseen, jotta Suomi tekisi Tasavallan Presidentin toivomuksen mukaisen esityksen Palestiinan valtion tunnustamiseksi tai toisi asian viipymättä eduskunnan ratkaistavaksi. Vetoamme, että Suomi tekisi tunnustamisen nyt samassa yhteydessä kuin monet muut samanmieliset maat, jotta emme jää historian väärälle puolelle.

Humanitaarinen tilanne Gazassa on katastrofaalinen. Arvioiden mukaan Gazassa on kuollut lähes 65 000 ja haavoittuneita on yli 160 000. Avustustyöntekijöitä on kuollut yli 500. YK on julistanut elokuussa 2025 Gazan kaupunkiin nälänhädän, joka YK:n mukaan olisi ollut estettävissä.

Terroristijärjestö Hamas teki lokakuussa 2023 hirvittävän terrori-iskun, jonka seurauksena Israel käynnisti sotilaalliset vastatoimet. Israelilla on kiistaton oikeus puolustaa itseään, mutta sen toimet ovat olleet täysin suhteettomia, eikä niitä ole voinut enää pitkään aikaan pitää itsepuolustuksena. Viimeisimpänä YK:n alainen riippumaton tutkintakomissio kertoi 16.9.2025 pitävänsä Israelin toimia kansanmurhana.

Suomen ulkopolitiikan pitkäaikainen linja on tukea kahden valtion mallia, jossa sekä Israelilla että Palestiinalla on oikeus kansalliseen suvereenisuuteen, turvallisuuteen ja alueelliseen koskemattomuuteen. Tämä on ainoa uskottava perusta kestävälle rauhalle alueella.

Suomen on nyt liityttävä kansainväliseen rintamaan ja tunnustettava Palestiinan valtio. Luonteva ajankohta tunnustamiselle olisi ensi viikolla YK:n yleiskokouksessa, jossa myös useiden muiden maiden on määrä tunnustaa Palestiinan valtio.

Tasavallan Presidentti Alexander Stubb on selkeästi sanonut olevansa valmis Palestiinan valtion tunnustamiseen. On käynyt selväksi, että ulkopolitiikan yhteistoimintamenettelyssä Palestiinan tunnustaminen on nyt kiinni hallituksen tahdosta.

Vetoamme Orpon hallitukseen, jotta Suomi tekisi Tasavallan Presidentin toivomuksen mukaisen esityksen Palestiinan valtion tunnustamiseksi tai toisi asian viipymättä eduskunnan ratkaistavaksi. Vetoamme, että Suomi tekisi tunnustamisen nyt samassa yhteydessä kuin monet muut samanmieliset maat, jotta emme jää historian väärälle puolelle.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Vihreä eduskuntaryhmä
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

Suuren valiokunnan sd-edustajat kannustavat innovaatioihin luonnonnielujen lisäämiseksi17.9.2025 16:24:16 EEST | Tiedote

Tasapainoinen taakanjako maankäytön, asumisen ja liikenteen välillä ei rasita näistä mitään kohtuuttomasti. Suuren valiokunnan enemmistön kanta rajaisi laskentasäännöissä maankäytön ulkopuolelle kokonaan, mikä lisäisi taakkaa liikenteen ja asumisen kohdalla. Suomen olisi ehdottoman tärkeää valmistella ja toimeenpanna hiilinielut turvaavaa kansallista maankäyttösektorin ilmastopolitiikkaa ja osoittaa tähän riittävät resurssit ja toimet, korostavat SDP:n suuren valiokunnan kansanedustajat.

SDP:n Kymäläinen: Työttömyystilastot uhkaavat jälleen pahentua av-alan leikkausten vuoksi – suomalaista kulttuuria on tuettava16.9.2025 14:15:57 EEST | Tiedote

Hallitus linjasi budjettiriihessä lähes kahdeksan miljoonan euron leikkauksista Suomen elokuvasäätiön jakamiin tuotantotukiin. Kansanedustaja Suna Kymäläinen pitää leikkauksia käsittämättöminä ja toteaa hallituksen jatkavan karujen työttömyystilastojen synkentämistä tällä kertaa av-alalla. Kymäläinen on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye