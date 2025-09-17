Vetoomus Petteri Orpon hallitukselle Palestiinan tunnustamisesta viipymättä

Suuren valiokunnan sd-edustajat kannustavat innovaatioihin luonnonnielujen lisäämiseksi 17.9.2025 16:24:16 EEST | Tiedote

Tasapainoinen taakanjako maankäytön, asumisen ja liikenteen välillä ei rasita näistä mitään kohtuuttomasti. Suuren valiokunnan enemmistön kanta rajaisi laskentasäännöissä maankäytön ulkopuolelle kokonaan, mikä lisäisi taakkaa liikenteen ja asumisen kohdalla. Suomen olisi ehdottoman tärkeää valmistella ja toimeenpanna hiilinielut turvaavaa kansallista maankäyttösektorin ilmastopolitiikkaa ja osoittaa tähän riittävät resurssit ja toimet, korostavat SDP:n suuren valiokunnan kansanedustajat.