Vetoomus Petteri Orpon hallitukselle Palestiinan tunnustamisesta viipymättä
Sosialidemokraattinen, Vihreä ja Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä vetoaa Orpon hallitukseen, jotta Suomi tekisi Tasavallan Presidentin toivomuksen mukaisen esityksen Palestiinan valtion tunnustamiseksi tai toisi asian viipymättä eduskunnan ratkaistavaksi. Vetoamme, että Suomi tekisi tunnustamisen nyt samassa yhteydessä kuin monet muut samanmieliset maat, jotta emme jää historian väärälle puolelle.
Humanitaarinen tilanne Gazassa on katastrofaalinen. Arvioiden mukaan Gazassa on kuollut lähes 65 000 ja haavoittuneita on yli 160 000. Avustustyöntekijöitä on kuollut yli 500. YK on julistanut elokuussa 2025 Gazan kaupunkiin nälänhädän, joka YK:n mukaan olisi ollut estettävissä.
Terroristijärjestö Hamas teki lokakuussa 2023 hirvittävän terrori-iskun, jonka seurauksena Israel käynnisti sotilaalliset vastatoimet. Israelilla on kiistaton oikeus puolustaa itseään, mutta sen toimet ovat olleet täysin suhteettomia, eikä niitä ole voinut enää pitkään aikaan pitää itsepuolustuksena. Viimeisimpänä YK:n alainen riippumaton tutkintakomissio kertoi 16.9.2025 pitävänsä Israelin toimia kansanmurhana.
Suomen ulkopolitiikan pitkäaikainen linja on tukea kahden valtion mallia, jossa sekä Israelilla että Palestiinalla on oikeus kansalliseen suvereenisuuteen, turvallisuuteen ja alueelliseen koskemattomuuteen. Tämä on ainoa uskottava perusta kestävälle rauhalle alueella.
Suomen on nyt liityttävä kansainväliseen rintamaan ja tunnustettava Palestiinan valtio. Luonteva ajankohta tunnustamiselle olisi ensi viikolla YK:n yleiskokouksessa, jossa myös useiden muiden maiden on määrä tunnustaa Palestiinan valtio.
Tasavallan Presidentti Alexander Stubb on selkeästi sanonut olevansa valmis Palestiinan valtion tunnustamiseen. On käynyt selväksi, että ulkopolitiikan yhteistoimintamenettelyssä Palestiinan tunnustaminen on nyt kiinni hallituksen tahdosta.
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Vihreä eduskuntaryhmä
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä
