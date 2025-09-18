Uusia mahdollisuuksia väitöskirjatutkijoille: Yliopistot sopivat valtakunnallisesta yhteistyöstä jatko-opinnoissa

Turun yliopiston verkko-opintojakso tarjoaa nuorille tukea oman talouden hoitamiseen 18.9.2025 08:30:00 EEST | Tiedote

Nuoren talousosaaminen on Suomessa melko hyvällä tasolla, mutta monet kaipaavat tukea ja neuvoja oman taloutensa hoitamiseen liittyvissä kysymyksissä. Turun yliopiston uusi verkko-opintojakso tarjoaa opiskelijoille sekä ajankohtaista tietoa että käytännönläheisiä työkaluja oman talouden suunnitteluun ja hallintaan. Kurssilla perehdytään muun muassa säästämisen ja sijoittamisen perusteisiin, vakuuttamiseen ja nuorten kuluttamiseen digiympäristössä. Opiskelijat oppivat myös, mistä ja miten hakea apua talousvaikeuksissa.