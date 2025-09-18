Uusia mahdollisuuksia väitöskirjatutkijoille: Yliopistot sopivat valtakunnallisesta yhteistyöstä jatko-opinnoissa
Suomalaiset yliopistot vahvistavat jatkokoulutuksen yhteistyötä avaamalla väitöskirjatutkijoille entistä laajemmat mahdollisuudet oman osaamisensa syventämiseen. Turun yliopisto, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Svenska handelshögskolan, Taideyliopisto ja Åbo Akademi ovat allekirjoittaneet sopimuksen, joka mahdollistaa jatko-opintojen suorittamisen eri yliopistoista.
Sopimuksen mukaisen notkean opinto-oikeuden (Tohtori+) avulla väitöskirjatutkijat voivat hakea määräaikaista opinto-oikeutta muiden yliopistojen järjestämille kursseille ja sisällyttää nämä opinnot omaan tutkintoonsa. Notkea opinto-oikeus tarjoaa mahdollisuuden osallistua esimerkiksi oman tutkimustyön kannalta keskeisille erikoiskursseille, joita ei välttämättä ole tarjolla kotiyliopistossa. Samalla sopimus tukee jatko-opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja ja vahvistaa heidän asiantuntijuuttaan.
Opinnot ovat jatko-opiskelijoille maksuttomia, eikä yliopistojen välillä peritä korvauksia opiskelijaliikkuvuudesta.
Suomessa on jo aiemmin tehty merkittävää valtakunnallista kehitystyötä tohtorikoulutuksen laadun ja saavutettavuuden eteen. Hyviä esimerkkejä ovat Itä-Suomen yliopiston aloitteesta syntynyt tohtorikoulutustarjotin, joka kokoaa yhteen eri yliopistojen kurssitarjontaa, sekä tohtoripilotit, joiden avulla kehitetään uusia toimintamalleja tohtorikoulutuksen tukemiseksi. Nyt solmittu sopimus rakentaa jälleen uudenlaista yhteistyötä tohtorikoulutuksen kentälle.
– Väitöskirjatutkijat saavat nyt paremman mahdollisuuden räätälöidä opintonsa ja vahvistaa erikoisosaamistaan. Tämä on merkittävä askel suomalaisen tohtorikoulutuksen kehittämisessä monen yliopiston yhteistyönä, toteaa Turun yliopiston tutkijakoulun johtaja, vararehtori Piia Seppänen.
Sopimus astuu voimaan syyskuussa 2025. Jatkossa siihen voivat liittyä myös muut suomalaiset yliopistot. Yhteistyön koordinaatiosta vastaa Turun yliopisto.
Turun yliopiston opintotarjontaan voi tutustua opinto-oppaassa.
Sopimuksessa mukana olevien yliopistojen jatko-opiskelijat voivat hakea opiskeluoikeutta Turun yliopiston kursseille sähköisellä lomakkeella.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elise Pintayksikön päällikkötutkijanurapalvelut, Turun yliopistoPuh:040 161 2970eervela@utu.fi
Meri Heinonentohtorikoulutuksen asiantuntijatutkijanurapalvelut, Turun yliopistoPuh:050 453 5110meri.heinonen@utu.fi
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
