Lidlin kansainvälinen yhteistyökumppanuus UEFA Eurooppa-liigan ja UEFA Konferenssiliigan kanssa jatkuu
Lidl jatkaa virallisena kumppanina kaudella 2025–2026.
Kansainvälisen Lidl-organisaation kumppanuus UEFA Eurooppa-liigan ja UEFA Konferenssiliigan kanssa yhdisti viime kaudella 36 maata ja 72 seuraa 342 ottelupäivän aikana. Lidl oli Nielsen Sports -raportin* mukaan jalkapallon näkyvin sponsori.
Kauden 2024–2025 aikana Lidl:
- Toimitti otteluihin yli 18 000 annosta tuoreita hedelmiä piristämään jalkapallofaneja.
- Jakoi 4 685 lippua Lidlin asiakkaille ja perheille monessa Euroopan maassa.
- Toi 7 524 nuorta jalkapallofania Lidl Kids Teamiin. He saattoivat huippupelaajat kentälle ja pääsivät seuraamaan ottelua.
Lidlin ja UEFA Eurooppa-liigan ja UEFA Konferenssiliigan kanssa jatkuvat yhteistyökumppanuudet edistävät terveellistä ruokavaliota ja aktiivisia elämäntapoja. Tarkoitus ei ole ainoastaan tukea maailmanluokan jalkapalloa, vaan luoda ikimuistoisia hetkiä ihmisille ympäri Eurooppaa.
– Urheiluyhteistöiden avulla voimme innostaa ihmisiä liikkumaan ja tekemään terveellisiä valintoja arjessa. Liikunta ja yhteisöllisyys tukevat hyvinvointia, sanoo Lidlin markkinointipäällikkö Jonna Musa.
*Nielsen Sports. Sisäinen raportti, kesäkuu 2025. Lidlin käyttöön laadittu kysely. Otos: 12 000 iältään 16-69-vuotiasta henkilöä.
