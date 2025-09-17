Aluehallitus käsittelee strategialuonnosta 22.9.
Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsittelee maanantaina 22.9. hyvinvointialueen strategialuonnosta, joka on tarkoitus lähettää kommentoitavaksi henkilöstölle, yhteistoimintaelimelle, vaikuttamistoimielimille, valiokunnille sekä aluevaltuustoryhmille.
Strategiaa on valmisteltu laajassa yhteistyössä poliittisten päättäjien, asukkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Näkemyksiä on kerätty muun muassa kyselyillä henkilöstöltä, asukkailta ja sidosryhmiltä sekä poliittisilta päättäjiltä. Vastaajien esiin nostamat asiat ovat luoneet pohjan valmisteluun. Strategia on tarkoitus hyväksyä aluevaltuustossa tammikuussa.
Aluehallituksessa on päätettävänä myös vammaispalvelujen liikkeenluovutus Kolmostien Terveyden ja Keiturin Soten kanssa. Myös Tays uudistamisohjelman rakennushankkeen projektinjohtourakoitsijan valinta on maanantain esityslistalla. Aluehallitukselle esitetään myös, että hyvinvointialueen hallintojohtajan virka laitetaan ulkoiseen hakuun. Hallintojohtaja Vuokko Ylinen on irtisanoutunut jäädäkseen eläkkeelle helmikuussa.
Esityslistalla olevat asiat
- Jäsenten nimeäminen Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiön sr:n hallitukseen
- Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat
- Hyvinvointialuestrategian luonnos valtuustokaudelle 2025-2029
- Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen rakennushankkeen projektinjohtourakoitsijan valinta
- Pohjois-Pirkanmaan vammaispalveluiden liikkeenluovutuksen hyväksyminen Kolmostien Terveys Oy:n kanssa
- Pohjois-Pirkanmaan vammaispalveluiden liikkeenluovutuksen hyväksyminen Keiturin Sote Oy:n kanssa
- Pelastuslaitoksen stipendi- ja virkistysrahaston lakkauttaminen
- Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintojohtajan viran auki julistaminen
Yhteyshenkilöt
Sand JuhaniHyvinvointialuejohtajaPuh:044 719 5959juhani.sand@pirha.fi
Kinnunen ElinaViestintäjohtajaPuh:0505292003elina.kinnunen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Taysissa kuullaan nuoria potilaita – Lastenraadit parantavat turvallisuutta ja viihtyvyyttä sairaalassa17.9.2025 14:22:16 EEST | Tiedote
Taysissa kehitetään toimintaa yhteisvoimin asiakkaiden ja ammattilaisten kesken. Lasten osallisuutta vahvistetaan erityisesti lastenraadeilla, joissa lapset pääsevät kertomaan kokemuksistaan ja näkemyksistään hoitoon liittyen.
Aluevaltuusto hyväksyi vammaispoliittisen ohjelman ja keskusteli ikäihmisten palveluista15.9.2025 22:14:40 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi maanantaina vammaispoliittisen ohjelman ja keskusteli laajasti ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelman väliraportista.
Influenssa- ja koronarokotukset: 80 vuotta täyttäneet ja voimakkaasti immuunipuutteiset voivat varata rokotusaikoja 16.9.2025 alkaen15.9.2025 12:57:11 EEST | Tiedote
Syksyn influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraus alkaa Pirkanmaalla porrastetusti.
Ketoasidoosi ei odota! Tunnista lapsen tai nuoren diabeteksen oireet nopeasti15.9.2025 10:14:43 EEST | Tiedote
Tyypin 1 diabetes puhkeaa yleensä yllättäen. Oireet on tärkeä tunnistaa nopeasti, jotta hoito voidaan aloittaa mahdollisimman pian. Jos tyypin 1 diabetesta ei huomata ajoissa, voi seurauksena olla hengenvaarallinen happomyrkytys eli ketoasidoosi.
Psykiatrian uuden T-rakennuksen osastot saivat eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen raportissa kehuja ja kehitysehdotuksia11.9.2025 13:24:04 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen aikuispsykiatrian T-rakennukseen tehdyn apulaisoikeusasiamiehen määräämän tarkastuksen raportti on valmistunut. Tarkastuskäynti tehtiin maaliskuussa ennalta ilmoittamatta. Raportissa psykiatrian tilat ja toiminta saavat sekä kehuja että kehitysehdotuksia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme