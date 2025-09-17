Pirkanmaan hyvinvointialue

Aluehallitus käsittelee strategialuonnosta 22.9.

17.9.2025 15:53:03 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsittelee maanantaina 22.9. hyvinvointialueen strategialuonnosta, joka on tarkoitus lähettää kommentoitavaksi henkilöstölle, yhteistoimintaelimelle, vaikuttamistoimielimille, valiokunnille sekä aluevaltuustoryhmille.

Strategiaa on valmisteltu laajassa yhteistyössä poliittisten päättäjien, asukkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Näkemyksiä on kerätty muun muassa kyselyillä henkilöstöltä, asukkailta ja sidosryhmiltä sekä poliittisilta päättäjiltä. Vastaajien esiin nostamat asiat ovat luoneet pohjan valmisteluun. Strategia on tarkoitus hyväksyä aluevaltuustossa tammikuussa.

Aluehallituksessa on päätettävänä myös vammaispalvelujen liikkeenluovutus Kolmostien Terveyden ja Keiturin Soten kanssa. Myös Tays uudistamisohjelman rakennushankkeen projektinjohtourakoitsijan valinta on maanantain esityslistalla. Aluehallitukselle esitetään myös, että hyvinvointialueen hallintojohtajan virka laitetaan ulkoiseen hakuun. Hallintojohtaja Vuokko Ylinen on irtisanoutunut jäädäkseen eläkkeelle helmikuussa.

Esityslistalla olevat asiat

  • Jäsenten nimeäminen Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiön sr:n hallitukseen
  • Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat
  • Hyvinvointialuestrategian luonnos valtuustokaudelle 2025-2029
  • Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen rakennushankkeen projektinjohtourakoitsijan valinta
  • Pohjois-Pirkanmaan vammaispalveluiden liikkeenluovutuksen hyväksyminen Kolmostien Terveys Oy:n kanssa
  • Pohjois-Pirkanmaan vammaispalveluiden liikkeenluovutuksen hyväksyminen Keiturin Sote Oy:n kanssa
  • Pelastuslaitoksen stipendi- ja virkistysrahaston lakkauttaminen
  • Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintojohtajan viran auki julistaminen

Esityslista verkossa liitteineen

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

Lisätietoja pirha.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye