Suuren valiokunnan sd-edustajat kannustavat innovaatioihin luonnonnielujen lisäämiseksi
Tasapainoinen taakanjako maankäytön, asumisen ja liikenteen välillä ei rasita näistä mitään kohtuuttomasti. Suuren valiokunnan enemmistön kanta rajaisi laskentasäännöissä maankäytön ulkopuolelle kokonaan, mikä lisäisi taakkaa liikenteen ja asumisen kohdalla.
Suomen olisi ehdottoman tärkeää valmistella ja toimeenpanna hiilinielut turvaavaa kansallista maankäyttösektorin ilmastopolitiikkaa ja osoittaa tähän riittävät resurssit ja toimet, korostavat SDP:n suuren valiokunnan kansanedustajat.
Suuren valiokunnan SD-edustajat jättivät eriävän mielipiteen eurooppalaisen ilmastolain käsittelyssä suuressa valiokunnassa tänään.
SDP:n edustajien mukaan komission ehdotus EU:lle 90 prosentin nettopäästövähennystavoitteesta vuodelle 2040 on tärkeä ja hallituksen sitoutuminen siihen on tuen arvoinen. Tavoite vahvistaisi EU:n toimien johdonmukaisuutta ja investointivarmuutta puhtaaseen teknologiaan. Tavoitteen toteutuminen vaatii oikeita konkreettisia toimia.
”Valitettavasti suuri valiokunta ohjeistaa hallitusta rakentamaan ilmastopolitiikkaa huteralle maaperälle rajatessaan metsien käytön ja metsätalouden kokonaan laskennan ulkopuolelle. Paine asumiselle ja liikenteelle tulee sietämättömäksi", sanoo Miapetra Kumpula-Natri, suuren valiokunnan toinen varapuheenjohtaja (SDP).
”Luonnollisten hiilinielujen lisääminen on tällä hetkellä kustannustehokkain maankäyttösektorin päästövähennyskeino. Myös hiiliviljely on jäänyt hallituksen EU politiikan vaikuttamisesta kokonaan pois, vaikka vuosittain suomalaisia tiloja siirtyy paremman hiilensidonnan ja satoisamman maaperän menetelmiin."
”Tekniset nielut eivät voi kokonaan korvata luonnon nieluja. Luonnonnielujen rooli ilmastopolitiikassa on tunnustettava. Tietenkin on tärkeää kehittää biogeenisen hiilidioksidin talteenottoa ja hyödyntämistä, jotta se saadaan kannattavaksi ja Suomelle uusia vientimahdollisuuksia", sanoo valiokunnan jäsen Timo Harakka (SDP).
”Vastuullinen ilmastolinja ei kuitenkaan voi perustua toiveisiin tulevaisuuden taikateknologiasta, eikä laiminlyöntien seurauksia sysätä seuraavan hallituksen syliin", Timo Harakka varoittaa.
"Vaikka valiokunnan lausunto jäi kovin yksipuolisesti, saimme sentään korostettua luonnon monimuotoisuutta, joka on maa- ja metsätalouden menestyksen ehto”, sanoo valiokunnan jäsen Helena Marttila (SDP).
Euroopan komissio antoi 2. päivänä heinäkuuta 2025 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen ilmastolain muuttamisesta, joka sisältää ehdotuksen EU:n vuoden 2040 ilmastotavoitteeksi.
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps) totesi vielä viime vuonna Kouvolan Ratamon yöpäivystyksen kohdalla: "Mikäli käy ilmi, että säästötoimenpiteet ja osaamisen ja henkilöstön riittävyyden kannalta tehtävät muutosesitykset eivät toteuta tavoitettaan, niin järkevä hallitus on niitä valmis uudelleen tarkastelemaan". Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositiopuolueet SDP, Keskusta, Vihreät ja Vasemmistoliitto toteavat, että Oulaskankaan kohdalla sama linja ei näytä pätevän. Oulaskankaan säästölaskelmista puuttuvat todelliset potilaiden siirtokuljetuskustannukset, joten siksi luvut ovat pielessä. Kyseessä on räikeä ristiriita.
