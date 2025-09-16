Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry kuuluu kokonaisuuteen
Ruohonjuuri avaa uuden myymälän kauppakeskus Sellossa — uusi avaus vahvistaa terveyskaupan verkostoa pääkaupunkiseudulla
Ruohonjuuri avaa lokakuussa 2025 uuden myymälän Espoon kauppakeskus Selloon. Kyseessä on yhtiön kolmas myymälä Espoossa, ja uusi liike toteutetaan Ruohonjuuren uudistetulla myymäläkonseptilla, jonka tavoitteena on tehdä kestävistä ja hyvinvointia tukevista valinnoista entistä helpompia ja houkuttelevampia.
Kesällä 2025 koettu Life-ketjun konkurssi sulki Suomesta yli 30 terveyskaupan myymälää. Nyt terveyskaupan kenttä järjestäytyy uudelleen: uudet myymälöiden avaukset paikkaavat syntynyttä erikoiskaupan palveluvajetta alueilla, joilla terveyskaupan asiantuntijapalveluille on selvä kysyntä.
“Ruohonjuuren Sellon myymälä parantaa terveyskaupan saavutettavuutta pääkaupunkiseudulla ja tuo asiantuntevan palvelun Selloon, yhteen Pohjoismaiden suurimmista ja monipuolisimmista kauppakeskuksista Leppävaarassa erinomaisten kulkuyhteyksien varrella,” sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.
“Uudistettu myymäläkonseptimme tekee hyvistä valinnoista helppoja arjen pysähdyksiä. Asiakkaat etsivät yhä useammin toimivia, helposti arkeen istuvia ratkaisuja. Uusi Sello-myymälä on rakennettu näitä toiveita varten. Tavoitteemme on, että jokainen käynti Ruohonjuuressa tuo pienen oivalluksen tai mielenrauhan,” toteaa Ruohonjuuren toimitusjohtaja Päivi Paltola.
Taustatietoja Ruohonjuuresta
Ruohonjuuri on luonnonmukaisen hyvinvoinnin erikoiskauppa, jolla on 18 myymälää sekä verkkokauppa Suomessa. Ruohonjuuri on kotimainen luonnonkosmetiikkaan, terveystuotteisiin, kodin tuotteisiin ja luomuruokaan erikoistunut hyvinvoinnin kauppa, joka on toiminut jo vuodesta 1982 kestävän kehityksen edelläkävijänä. Jokainen tuotteemme on parempi valinta ihmisen ja ympäristön kannalta ja ammattitaitoiset asiakaspalvelijamme auttavat asiakkaitamme ilolla. Suurimpana osakkeenomistajana ovat suomalaiset ympäristöjärjestöt YKY ry sekä Dodo ry.
Tietoja julkaisijasta
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.
