Ruohonjuuri avaa uuden myymälän kauppakeskus Sellossa — uusi avaus vahvistaa terveyskaupan verkostoa pääkaupunkiseudulla

Perinteinen toimija hakee vahvaa kasvua - Johanna Sorsa aloittaa Terveyskaista Oy:n uutena toimitusjohtajana 9.9.2025 07:00:00 EEST | Tiedote

Suomalainen Terveyskaista on jo lähes kahden vuosikymmenen ajan ollut mukana rakentamassa hyvinvoinnin arkea suomalaisille. Yritys tunnetaan terveystuotteiden ja CE-merkittyjen lääkinnällisten laitteiden tukkuna sekä oman verkkokauppansa kautta, ja sen juuret ulottuvat vahvasti kotimaisuuteen ja vastuullisuuteen. Terveyskaista on osa Fysioline-konsernia, johon kuuluu myös Fressi-kuntosaliketju – yhdessä ne muodostavat monipuolisen hyvinvointitalon, jonka tavoitteena on tarjota suomalaisille laadukkaita ja luotettavia ratkaisuja terveyden tueksi. Nyt Terveyskaista suuntaa kohti uutta kasvuvaihetta. Terveyskaista Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Johanna Sorsa, jolla on pitkä kokemus terveystuotteiden ja kosmetiikan parissa.