Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry kuuluu kokonaisuuteen

Erikoiskaupan liitto Etu ry

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry

Ruohonjuuri avaa uuden myymälän kauppakeskus Sellossa — uusi avaus vahvistaa terveyskaupan verkostoa pääkaupunkiseudulla

18.9.2025 07:00:00 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry | Tiedote

Jaa

Ruohonjuuri avaa lokakuussa 2025 uuden myymälän Espoon kauppakeskus Selloon. Kyseessä on yhtiön kolmas myymälä Espoossa, ja uusi liike toteutetaan Ruohonjuuren uudistetulla myymäläkonseptilla, jonka tavoitteena on tehdä kestävistä ja hyvinvointia tukevista valinnoista entistä helpompia ja houkuttelevampia.

Kauppakeskus Sello
Kauppakeskus Sello

Kesällä 2025 koettu Life-ketjun konkurssi sulki Suomesta yli 30 terveyskaupan myymälää. Nyt terveyskaupan kenttä järjestäytyy uudelleen: uudet myymälöiden avaukset paikkaavat syntynyttä erikoiskaupan palveluvajetta alueilla, joilla terveyskaupan asiantuntijapalveluille on selvä kysyntä.

“Ruohonjuuren Sellon myymälä parantaa terveyskaupan saavutettavuutta pääkaupunkiseudulla ja tuo asiantuntevan palvelun Selloon, yhteen Pohjoismaiden suurimmista ja monipuolisimmista kauppakeskuksista Leppävaarassa erinomaisten kulkuyhteyksien varrella,” sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

“Uudistettu myymäläkonseptimme tekee hyvistä valinnoista helppoja arjen pysähdyksiä. Asiakkaat etsivät yhä useammin toimivia, helposti arkeen istuvia ratkaisuja. Uusi Sello-myymälä on rakennettu näitä toiveita varten. Tavoitteemme on, että jokainen käynti Ruohonjuuressa tuo pienen oivalluksen tai mielenrauhan,” toteaa Ruohonjuuren toimitusjohtaja Päivi Paltola.

Taustatietoja Ruohonjuuresta

Ruohonjuuri on luonnonmukaisen hyvinvoinnin erikoiskauppa, jolla on 18 myymälää sekä verkkokauppa Suomessa. Ruohonjuuri on kotimainen luonnonkosmetiikkaan, terveystuotteisiin, kodin tuotteisiin ja luomuruokaan erikoistunut hyvinvoinnin kauppa, joka on toiminut jo vuodesta 1982 kestävän kehityksen edelläkävijänä. Jokainen tuotteemme on parempi valinta ihmisen ja ympäristön kannalta ja ammattitaitoiset asiakaspalvelijamme auttavat asiakkaitamme ilolla. Suurimpana osakkeenomistajana ovat suomalaiset ympäristöjärjestöt YKY ry sekä Dodo ry.

Avainsanat

ruohonjuuri oykauppakeskus sellosuomen terveystuotekauppiaiden liittoterveyskauppaerikoiskauppapäivi paltolamika rönkkö

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kauppakeskus Sello
Kauppakeskus Sello
Lataa
Päivi Paltola
Päivi Paltola
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin. 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry

Perinteinen toimija hakee vahvaa kasvua - Johanna Sorsa aloittaa Terveyskaista Oy:n uutena toimitusjohtajana9.9.2025 07:00:00 EEST | Tiedote

Suomalainen Terveyskaista on jo lähes kahden vuosikymmenen ajan ollut mukana rakentamassa hyvinvoinnin arkea suomalaisille. Yritys tunnetaan terveystuotteiden ja CE-merkittyjen lääkinnällisten laitteiden tukkuna sekä oman verkkokauppansa kautta, ja sen juuret ulottuvat vahvasti kotimaisuuteen ja vastuullisuuteen. Terveyskaista on osa Fysioline-konsernia, johon kuuluu myös Fressi-kuntosaliketju – yhdessä ne muodostavat monipuolisen hyvinvointitalon, jonka tavoitteena on tarjota suomalaisille laadukkaita ja luotettavia ratkaisuja terveyden tueksi. Nyt Terveyskaista suuntaa kohti uutta kasvuvaihetta. Terveyskaista Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Johanna Sorsa, jolla on pitkä kokemus terveystuotteiden ja kosmetiikan parissa.

Yrittäjän päivä 5.9.2025: Terveyskaupan yrittäjät tekevät kasvua ja hyvinvointia5.9.2025 07:00:00 EEST | Tiedote

Yrittäjän päivää vietetään perjantaina 5. syyskuuta, ja tämän vuoden järjestäjänä toimii Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Vuonna 2025 Yrittäjän päivää juhlistetaan onnistumisen teemalla. Terveyskaupan alalla yrittäjät tekevät päivittäin työtä, joka tukee ihmisten hyvinvointia ja jaksamista. Perinteisesti suomalainen suhtautuu saavutuksiinsa vaatimattomasti, mutta Yrittäjän päivänä haluamme rohkaista terveyskaupan ja terveystuotealan yrittäjiä olemaan ylpeitä onnistumisistaan. Jokainen onnistuminen, asiakaskohtaaminen ja kasvutarina on juhlan arvoinen. Terveyskaupan yrittäjät ovat esimerkkejä rohkeudesta, sinnikkyydestä ja luovuudesta – heidän työstään voi jokainen ottaa oppia.

Terveyskauppojen someviestintä nojaa vahvasti Instagramiin ja Facebookiin – TikTok kokeilussa, LinkedIn tulossa käyttöön asiantuntijaviestinnässä2.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton tuoreiden kyselyjen mukaan terveyskaupat hyödyntävät sosiaalista mediaa asiakasviestinnässään ensisijaisesti Instagramissa ja Facebookissa: noin 85 % myymälöistä tuottaa sisältöä kumpaankin kanavaan. Vähemmän käytettyjä ovat X, Threads, YouTube ja LinkedIn. Uusia kokeiluja edustaa TikTok. WhatsApp on käytössä yrityksen sisäisessä viestinnässä. Kyselyssä tuli esiin myös myymälöitä, jotka eivät käytä somea lainkaan.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye