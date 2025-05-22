Klimt, Muumit ja Kaurismäki – tässä syksyn 15 näyttelytärppiä eri puolilla Suomea
Museoissa ympäri maan on tänä syksynä runsaasti uutuusnäyttelyitä klassikoista nykytaiteeseen. Museokortin kooste esittelee 15 kiinnostavaa tärppiä yhdellä silmäyksellä.
Loppuvuonna museoissa nähdään maalaustaiteen mestareita, muotoilun visionäärejä ja huipputaiteilijoiden Suomen debyyttinäyttelyitä.
Luvassa on kestosuosikkeja Francisco de Goyasta Akseli Gallen-Kallelaan ja nykytaiteen tunnettuja nimiä Leandro Erlichistä Stiina Saaristoon. Lisäksi tutustutaan Helsingin yöelämään ja vuosisadan takaiseen Lappiin.
Museokortti avaa ovet syksyn hittinäyttelyihin ja satoihin muihin elämyksiin. Kortti toimii vuoden mittaisena pääsylippuna yli 360 kulttuurikohteeseen ympäri Suomen.
1. Gustav Klimtin teoksia ensimmäistä kertaa Suomessa
Gallen-Kallela, Klimt & Wien
Ateneumin taidemuseo, Helsinki | 26.9.2025–1.2.2026
Ateneumin syksyn suurnäyttely vie katsojat 1900-luvun vaihteen Wienin sykkeeseen ja tuo aikansa merkittävimpiin taiteilijoihin kuuluvan Gustav Klimtin teoksia ensimmäistä kertaa Suomeen. Lisäksi se avaa Akseli Gallen-Kallelan yhteyksiä Klimtiin ja muihin Wienin sesessionisteihin. Klimtin ja Gallen-Kallelan taiteen lisäksi näyttelyssä on esillä mm. Edward Muchin, Josef Hoffmannin ja Ferdinand Hodlerin töitä.
2. Kaurismäkeläistä tunnelmaa ja elokuvien kulisseja
Kaihon Kultamaa – Malla Hukkasen valokuvia Aki Kaurismäen elokuvatuotannoista
Riihisaari – Savonlinnan museo, Savonlinna | 26.9.2025–6.1.2026
Valokuvaaja Malla Hukkanen on tallentanut Aki Kaurismäen elokuvien tunnelmaa vuodesta 1984 alkaen. Uusi Kaihon Kultamaa -näyttely kokoaa yhteen ikonisia stillkuvia Kaurismäen tuotannoista aina Kuolleet lehdet -elokuvaan (2023) saakka. Hukkasen kaksoisrooli stillkuvaajana ja kuvaussihteerinä tuo hänen kuviinsa ainutlaatuisen läsnäolon ja elokuvien tunnetilan.
3. Millaista on Muumilaakson arkkitehtuuri ja muotoilu?
Pako Muumilaaksoon
Arkkitehtuuri- ja designmuseo, Helsinki | 10.10.2025–27.9.2026
Tove Jansson oli paitsi poikkeuksellinen kirjailija ja taiteilija, myös mestarillinen tilojen luoja. Muumilaakso on paikka, jonka Jansson loi pakopaikaksi itselleen ja lukijoilleen synkkien sotavuosien aikana.
Arkkitehtuuri- ja designmuseon näyttely avaa kävijöille täysin uudenlaisen ikkunan Janssonin luomiin maailmoihin. Näyttely esittelee Janssonin suhdetta arkkitehtuuriin ja muotoiluun sekä häntä inspiroineisiin paikkoihin, kuten Klovharun saareen ja helsinkiläiseen ateljeehen.
4. Leandro Erlichin ensimmäinen Suomen näyttely
Leandro Erlich
Amos Rex, Helsinki | 8.10.2025–29.3.2026
Argentiinalaisen Leandro Erlichin näyttely tuo Amos Rexiin suurikokoisia, osallistavia installaatioita, jotka saavat katsojan kyseenalaistamaan oman havaintonsa. Tämän hetken tunnetuimpiin nykytaiteilijoihin kuuluvan Erlichin teokset ovat visuaalisia illuusioita, jotka leikittelevät arkkitehtuurilla ja katsojan aisteilla. Hänen maailmassaan mikään ei ole sitä miltä näyttää, mikä tekee näyttelykokemuksesta mieleenpainuvan.
5. Tunnetun muotoilijan uutta lasitaidetta
Heikki Orvola – Rikottu verho, Pro Vitrea -palkintonäyttely
Suomen lasimuseo, Riihimäki | 4.10.2025–31.12.2025
Suomen lasimuseon näyttely juhlistaa Heikki Orvolalle myönnettyä vuoden 2025 Pro vitrea -palkintoa. Orvola on yksi suomalaisen muotoilun keskeisistä vaikuttajista, joka tunnetaan muun muassa Iittalan Kivi-kynttilälyhdyn ja Arabian 24h-astiasarjan suunnittelijana. Näyttely esittelee Orvolan uusimpia teoksia ja kokeiluja, jotka rikkovat lasinvalmistuksen perinteisiä rajoja.
Lisäksi Suomen lasimuseossa nähdään taiteilija Soile Yli-Mäyryn ensimmäinen laaja lasitaiteen museonäyttely Suomessa. Tuhkan siivet -näyttely avautuu 4. lokakuuta.
6. Aikamatka Helsingin yöelämään
Stefan Bremer – Helsinki by Night
Hakasalmen huvila, Helsinki | 24.10.2025–30.8.2026
Lepakon punkkarit, steissillä hengaavat 50-lukua ihannoivat diinarit, klubien uusromantikot ja kaupungin hiljaiset kadut. Stefan Bremerin valokuvat 1970–80-lukujen Helsingistä vievät aikamatkalle suoraan kaupungin menneeseen yöelämään. Helsinki by Night on intiimi ja rosoinen näkymä nuorisokulttuureihin, klubeihin ja kaduilla heränneeseen itseilmaisuun.
7. Modernit naiset 1920-luvun kuvituksissa
Silkkisukkia, polkkatukkia – Modernit naiset Martta Wendelinin taiteessa
Taiteilijakoti Erkkola, Tuusula | 10.9.2025–14.12.2025
Monet suomalaiset muistavat Martta Wendelinin postikorttien ja Kotiliesi-lehden kansikuvien piirtäjänä. 1920-luvulla hänen kuvituksissaan nähtiin kuitenkin toisenlaisia hahmoja: muodikkaita jazztyttöjä, opiskelijoita ja kaupunkilaisnaisia, jotka näyttäytyvät kahviloissa, juhlissa ja auton ratissa. Esiin piirtyi uuden ajan nainen – itsenäinen, nautinnonhaluinen ja rohkeasti aikaansa seuraava.
8. Millainen on tulevaisuus, jossa teknologia hallitsee ja valvoo?
Pasi Rauhala: Type3 – Uuden maailman raunioilla
Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva, Lahti | 3.10.2025–8.3.2026
Pasi Rauhalan audiovisuaalinen ja vuorovaikutteinen teoskokonaisuus valtaa Malvan ensimmäisen kerroksen. Type3 yhdistää pelimaailmat, keinoälyn ja 3D-animaation dystooppiseksi kokemukseksi yhteiskunnasta. Äänimaailmasta vastaa säveltäjä Laura Naukkarinen (LauNau) ja tarinan kehittämisessä on tehty yhteistyötä tulevaisuusvisioihin erikoistuneen tieteiskirjailija Emmi Itärannan kanssa.
9. Francisco de Goya ja muut Espanjan mestarit
Espanja myyttien takaa
Sinebrychoffin taidemuseo, Helsinki | 11.9.2025–11.1.2026
Kaukaiseen ja myyttiseen Espanjaan pääsee nyt pujahtamaan suoraan Helsingin Bulevardilta. Espanja myyttien takaa -näyttely esittelee espanjalaisuuden ihanteita ja mielikuvia 1800–1900-lukujen taitteessa. Näyttely vie matkalle Andalusiaan, jossa perinteet, eksotiikka ja eurooppalainen taide kohtaavat flamencon rytmit ja härkätaistelut. Mukana on teoksia mm. Francisco de Goyalta, Joaquín Sorollalta ja Mariano Fortunylta.
10. Lapin arkea ja juhlaa yli sadan vuoden takaa
Walokuvaaja Hildur – Valokuvia Rovaniemeltä ja Lapista 1900-luvun alusta
Lapin maakuntamuseo, Rovaniemi | 5.9.2025–16.8.2026
Hildur Sammallahden (o.s. Larsson) kiehtova elämä ja valokuvaajan työ tarjoavat ainutlaatuisen näkymän 1900-luvun alun Rovaniemen ja koko Lapin elämään. Näyttelyssä nähdään harvinaisia esineitä, kirjeitä, koti- ja studiointeriöörejä sekä noin 300 historiallista valokuvaa.
11. Vuoden nuori taiteilija esittäytyy Tampereella
Vuoden nuori taiteilija 2025: Man Yau
Tampereen taidemuseo, Tampere | 27.9.2025–11.1.2026
Man Yau (s. 1991) on helsinkiläinen kuvanveistäjä, jonka taide käsittelee esillä olemisen painetta ja kontrollia erityisesti vähemmistötaustaisen naisen näkökulmasta. Hänen veistoksensa ja installaationsa yhdistävät arkisia muotoja ylellisiin materiaaleihin, kuten saveen, silkkiin ja lasiin, paljastaen niihin kietoutuneita valtarakenteita, tunteita ja kulttuurisia merkityksiä.
12. Nykytaiteen huippunimen ensiesiintyminen Pohjoismaissa
Sarah Lucas: PALJAS KATSE
Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki | 10.10.2025–8.3.2026
Sarah Lucas on yksi kansainvälisesti tunnetuimmista nykytaiteilijoista. Hänen laaja yksityisnäyttelynsä nähdään nyt ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa.
Lucasin taide tunnetaan röyhkeästä ja provosoivasta huumoristaan. Hän ammentaa taiteensa rakennuspalikat arkisista esineistä, kuten sukkahousuista, huonekaluista ja elintarvikkeista. Poikkeuksellisista oivalluksista syntyy taidetta, joka havainnollistaa yhteiskunnan kätkettyjä oletuksia sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja valtasuhteista.
13. Omaperäisen taiteilijan laaja retrospektiivi
Stiina Saaristo: Always Happy
Serlachius Kartano, Mänttä-Vilppula | 22.11.2025–19.4.2026
Stiina Saariston (s. 1976) näyttely esittelee taiteilijan voimakkaita ja tarkkanäköisiä teoksia 30 vuoden ajalta. Saaristo tunnetaan suurikokoisista, yksityiskohtaisista piirustuksista, joissa yhdistyvät groteski huumori ja elämän kipupisteet. Hän kuvaa oivaltavalla ja humoristisella tavalla ihmisen torjuttuja puolia, kuten vallanhalua, kateutta ja aggressiota.
14. Suomalaisen muotoilun visionäärin juhlanäyttely
PIRINSININEN ja muita värejä
Suomen käsityön museo, Jyväskylä | 13.9.2025–7.12.2025
Tekstiilitaiteilija Markku Pirin kädenjälkeen on voinut törmätä Finlaysonin ja Marimekon tuotteissa, teatterilavoilla, urheilukisoissa ja lasitaidekokoelmissa. Suomalaisen muotoilun visionääri juhlii pitkää uraansa näyttelyllä, joka esittelee teoksia pitkän uran varrelta ja täysin uusia töitä. Näyttely tarjoaa näkymän taiteilijan maailmaan ja suomalaiseen muotoiluun Pirin uran eri vaiheilta.
15. Puupiirtäjämestarin elämäntyö esillä Oulussa
Antti Holma
Oulun taidemuseo, Oulu | 6.9.2025–30.11.2025
Oululaisen puupiirtäjämestarin näyttely esittelee yli 40 vuoden matkan, jolla ihmisenä olemisen koko kirjo – voima, hauraus, vietit ja yhteiskunnan kipupisteet – tallentuu kaiverretulle puulle. Antti Holma (s. 1942) tunnetaan ekspressiivisestä ja fyysisestä otteestaan. Hänen figuratiiviset, usein värikylläiset puupiirroksensa huutavat ja kuiskaavat eleiden ja ilmeiden kautta.
