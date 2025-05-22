Klimt, Muumit ja Kaurismäki – tässä syksyn 15 näyttelytärppiä eri puolilla Suomea

Loppuvuonna museoissa nähdään maalaustaiteen mestareita, muotoilun visionäärejä ja huipputaiteilijoiden Suomen debyyttinäyttelyitä.

Luvassa on kestosuosikkeja Francisco de Goyasta Akseli Gallen-Kallelaan ja nykytaiteen tunnettuja nimiä Leandro Erlichistä Stiina Saaristoon. Lisäksi tutustutaan Helsingin yöelämään ja vuosisadan takaiseen Lappiin.

Museokortti avaa ovet syksyn hittinäyttelyihin ja satoihin muihin elämyksiin. Kortti toimii vuoden mittaisena pääsylippuna yli 360 kulttuurikohteeseen ympäri Suomen.

Pitkän odotuksen jälkeen Suomessa nähdään taiteilija Gustav Klimtin teoksia. Teos: Gustav Klimt, Amalie Zuckerkandl (1917/1918). Kuva: Johannes Stoll / Belvedere, Wien

1. Gustav Klimtin teoksia ensimmäistä kertaa Suomessa

Gallen-Kallela, Klimt & Wien

Ateneumin taidemuseo, Helsinki | 26.9.2025–1.2.2026

Ateneumin syksyn suurnäyttely vie katsojat 1900-luvun vaihteen Wienin sykkeeseen ja tuo aikansa merkittävimpiin taiteilijoihin kuuluvan Gustav Klimtin teoksia ensimmäistä kertaa Suomeen. Lisäksi se avaa Akseli Gallen-Kallelan yhteyksiä Klimtiin ja muihin Wienin sesessionisteihin. Klimtin ja Gallen-Kallelan taiteen lisäksi näyttelyssä on esillä mm. Edward Muchin, Josef Hoffmannin ja Ferdinand Hodlerin töitä.

Lue lisää >

Kauas pilvet karkaavat on yksi Aki Kaurismäen tunnetuimmista elokuvista. Malla Hukkasen valokuvanäyttelyssä uppoudutaan kaurismäkeläiseen maailmaan. Malla Hukkanen

2. Kaurismäkeläistä tunnelmaa ja elokuvien kulisseja

Kaihon Kultamaa – Malla Hukkasen valokuvia Aki Kaurismäen elokuvatuotannoista

Riihisaari – Savonlinnan museo, Savonlinna | 26.9.2025–6.1.2026

Valokuvaaja Malla Hukkanen on tallentanut Aki Kaurismäen elokuvien tunnelmaa vuodesta 1984 alkaen. Uusi Kaihon Kultamaa -näyttely kokoaa yhteen ikonisia stillkuvia Kaurismäen tuotannoista aina Kuolleet lehdet -elokuvaan (2023) saakka. Hukkasen kaksoisrooli stillkuvaajana ja kuvaussihteerinä tuo hänen kuviinsa ainutlaatuisen läsnäolon ja elokuvien tunnetilan.

Lue lisää >

Uutuusnäyttely avaa täysin uudenlaisen puolen Muumilaakson tutuista maisemista. Moomin Characters

3. Millaista on Muumilaakson arkkitehtuuri ja muotoilu?

Pako Muumilaaksoon

Arkkitehtuuri- ja designmuseo, Helsinki | 10.10.2025–27.9.2026

Tove Jansson oli paitsi poikkeuksellinen kirjailija ja taiteilija, myös mestarillinen tilojen luoja. Muumilaakso on paikka, jonka Jansson loi pakopaikaksi itselleen ja lukijoilleen synkkien sotavuosien aikana.

Arkkitehtuuri- ja designmuseon näyttely avaa kävijöille täysin uudenlaisen ikkunan Janssonin luomiin maailmoihin. Näyttely esittelee Janssonin suhdetta arkkitehtuuriin ja muotoiluun sekä häntä inspiroineisiin paikkoihin, kuten Klovharun saareen ja helsinkiläiseen ateljeehen.

Lue lisää >

Leandro Erlich on yksi tämän hetken tunnetuimpia nykytaiteilijoita. Bâtiment 2004, Leandro Erlich Studio

4. Leandro Erlichin ensimmäinen Suomen näyttely

Leandro Erlich

Amos Rex, Helsinki | 8.10.2025–29.3.2026

Argentiinalaisen Leandro Erlichin näyttely tuo Amos Rexiin suurikokoisia, osallistavia installaatioita, jotka saavat katsojan kyseenalaistamaan oman havaintonsa. Tämän hetken tunnetuimpiin nykytaiteilijoihin kuuluvan Erlichin teokset ovat visuaalisia illuusioita, jotka leikittelevät arkkitehtuurilla ja katsojan aisteilla. Hänen maailmassaan mikään ei ole sitä miltä näyttää, mikä tekee näyttelykokemuksesta mieleenpainuvan.

Lue lisää >

Heikki Orvolan muotoiluklassikoita löytyy lukuisista suomalaiskodeista. Lasimuseon näyttelyssä on esillä Orvolan uutta, kokeellisempaa lasitaidetta Ella Tommila / Suomen lasimuseo

5. Tunnetun muotoilijan uutta lasitaidetta

Heikki Orvola – Rikottu verho, Pro Vitrea -palkintonäyttely

Suomen lasimuseo, Riihimäki | 4.10.2025–31.12.2025

Suomen lasimuseon näyttely juhlistaa Heikki Orvolalle myönnettyä vuoden 2025 Pro vitrea -palkintoa. Orvola on yksi suomalaisen muotoilun keskeisistä vaikuttajista, joka tunnetaan muun muassa Iittalan Kivi-kynttilälyhdyn ja Arabian 24h-astiasarjan suunnittelijana. Näyttely esittelee Orvolan uusimpia teoksia ja kokeiluja, jotka rikkovat lasinvalmistuksen perinteisiä rajoja.

Lue lisää >

Lisäksi Suomen lasimuseossa nähdään taiteilija Soile Yli-Mäyryn ensimmäinen laaja lasitaiteen museonäyttely Suomessa. Tuhkan siivet -näyttely avautuu 4. lokakuuta.

Tunnettu valokuvaaja Stefan Bremer ikuisti Helsingin yöelämää 70- ja 80-luvulla. Stefan Bremer

6. Aikamatka Helsingin yöelämään

Stefan Bremer – Helsinki by Night

Hakasalmen huvila, Helsinki | 24.10.2025–30.8.2026

Lepakon punkkarit, steissillä hengaavat 50-lukua ihannoivat diinarit, klubien uusromantikot ja kaupungin hiljaiset kadut. Stefan Bremerin valokuvat 1970–80-lukujen Helsingistä vievät aikamatkalle suoraan kaupungin menneeseen yöelämään. Helsinki by Night on intiimi ja rosoinen näkymä nuorisokulttuureihin, klubeihin ja kaduilla heränneeseen itseilmaisuun.

Lue lisää >

Suosikkikuvittaja Martta Wendelinin 1920-luvun piirustuksissa seikkailivat modernit jazztytöt. Martta Wendelin / Tuusulan kuvitustaiteen kokoelma

7. Modernit naiset 1920-luvun kuvituksissa

Silkkisukkia, polkkatukkia – Modernit naiset Martta Wendelinin taiteessa

Taiteilijakoti Erkkola, Tuusula | 10.9.2025–14.12.2025

Monet suomalaiset muistavat Martta Wendelinin postikorttien ja Kotiliesi-lehden kansikuvien piirtäjänä. 1920-luvulla hänen kuvituksissaan nähtiin kuitenkin toisenlaisia hahmoja: muodikkaita jazztyttöjä, opiskelijoita ja kaupunkilaisnaisia, jotka näyttäytyvät kahviloissa, juhlissa ja auton ratissa. Esiin piirtyi uuden ajan nainen – itsenäinen, nautinnonhaluinen ja rohkeasti aikaansa seuraava.

Lue lisää >

Pasi Rauhalan näyttely luo uhkakuvan tulevaisuudesta, jossa tekoäly ja teknologia hallitsevat ihmisten elämää. Pasi Rauhala

8. Millainen on tulevaisuus, jossa teknologia hallitsee ja valvoo?

Pasi Rauhala: Type3 – Uuden maailman raunioilla

Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva, Lahti | 3.10.2025–8.3.2026

Pasi Rauhalan audiovisuaalinen ja vuorovaikutteinen teoskokonaisuus valtaa Malvan ensimmäisen kerroksen. Type3 yhdistää pelimaailmat, keinoälyn ja 3D-animaation dystooppiseksi kokemukseksi yhteiskunnasta. Äänimaailmasta vastaa säveltäjä Laura Naukkarinen (LauNau) ja tarinan kehittämisessä on tehty yhteistyötä tulevaisuusvisioihin erikoistuneen tieteiskirjailija Emmi Itärannan kanssa.

Lue lisää >

Helsingin Sinebrychoffin museossa matkataan myyttiseen Espanjaan. Teos: Luis Masriera, Odaliski. Kuva: Colección Pedrera Martínez

9. Francisco de Goya ja muut Espanjan mestarit

Espanja myyttien takaa

Sinebrychoffin taidemuseo, Helsinki | 11.9.2025–11.1.2026

Kaukaiseen ja myyttiseen Espanjaan pääsee nyt pujahtamaan suoraan Helsingin Bulevardilta. Espanja myyttien takaa -näyttely esittelee espanjalaisuuden ihanteita ja mielikuvia 1800–1900-lukujen taitteessa. Näyttely vie matkalle Andalusiaan, jossa perinteet, eksotiikka ja eurooppalainen taide kohtaavat flamencon rytmit ja härkätaistelut. Mukana on teoksia mm. Francisco de Goyalta, Joaquín Sorollalta ja Mariano Fortunylta.

Lue lisää >

Valokuvaaja Hildur taltioi Lapin elämää 1900-luvun alussa. Hildur Larsson

10. Lapin arkea ja juhlaa yli sadan vuoden takaa

Walokuvaaja Hildur – Valokuvia Rovaniemeltä ja Lapista 1900-luvun alusta

Lapin maakuntamuseo, Rovaniemi | 5.9.2025–16.8.2026

Hildur Sammallahden (o.s. Larsson) kiehtova elämä ja valokuvaajan työ tarjoavat ainutlaatuisen näkymän 1900-luvun alun Rovaniemen ja koko Lapin elämään. Näyttelyssä nähdään harvinaisia esineitä, kirjeitä, koti- ja studiointeriöörejä sekä noin 300 historiallista valokuvaa.

Lue lisää >

Vuoden nuori taiteilija -palkinnon voitti tänä vuonna kuvanveistäjä Man Yau. Emma Sarpaniemi

11. Vuoden nuori taiteilija esittäytyy Tampereella

Vuoden nuori taiteilija 2025: Man Yau

Tampereen taidemuseo, Tampere | 27.9.2025–11.1.2026

Man Yau (s. 1991) on helsinkiläinen kuvanveistäjä, jonka taide käsittelee esillä olemisen painetta ja kontrollia erityisesti vähemmistötaustaisen naisen näkökulmasta. Hänen veistoksensa ja installaationsa yhdistävät arkisia muotoja ylellisiin materiaaleihin, kuten saveen, silkkiin ja lasiin, paljastaen niihin kietoutuneita valtarakenteita, tunteita ja kulttuurisia merkityksiä.

Lue lisää >

Brittiläisen Sarah Lucasin näyttely esittelee kattavasti hänen teoksiaan 1990-luvulta tähän päivää. Angus Fairhurst / Sarah Lucas, Self-Portrait with Fried Eggs, 1996. Sadie Coles HQ, Lontoon luvalla.

12. Nykytaiteen huippunimen ensiesiintyminen Pohjoismaissa

Sarah Lucas: PALJAS KATSE

Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki | 10.10.2025–8.3.2026

Sarah Lucas on yksi kansainvälisesti tunnetuimmista nykytaiteilijoista. Hänen laaja yksityisnäyttelynsä nähdään nyt ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa.

Lucasin taide tunnetaan röyhkeästä ja provosoivasta huumoristaan. Hän ammentaa taiteensa rakennuspalikat arkisista esineistä, kuten sukkahousuista, huonekaluista ja elintarvikkeista. Poikkeuksellisista oivalluksista syntyy taidetta, joka havainnollistaa yhteiskunnan kätkettyjä oletuksia sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja valtasuhteista.

Lue lisää >

Stiina Saariston näyttely ilahduttaa Mäntän taidematkailijoita marraskuusta alkaen. Stiina Saaristo, Happy Family (2018)

13. Omaperäisen taiteilijan laaja retrospektiivi

Stiina Saaristo: Always Happy

Serlachius Kartano, Mänttä-Vilppula | 22.11.2025–19.4.2026

Stiina Saariston (s. 1976) näyttely esittelee taiteilijan voimakkaita ja tarkkanäköisiä teoksia 30 vuoden ajalta. Saaristo tunnetaan suurikokoisista, yksityiskohtaisista piirustuksista, joissa yhdistyvät groteski huumori ja elämän kipupisteet. Hän kuvaa oivaltavalla ja humoristisella tavalla ihmisen torjuttuja puolia, kuten vallanhalua, kateutta ja aggressiota.

Lue lisää >

Markku Piri muistetaan muun muassa Finlaysonin kuosien suunnittelijana. Kuvassa kuoseja vuodelta 1988 Finlaysonin Markku Piri -mallistosta. Ilmari Kostiainen, studio Klikki

14. Suomalaisen muotoilun visionäärin juhlanäyttely

PIRINSININEN ja muita värejä

Suomen käsityön museo, Jyväskylä | 13.9.2025–7.12.2025

Tekstiilitaiteilija Markku Pirin kädenjälkeen on voinut törmätä Finlaysonin ja Marimekon tuotteissa, teatterilavoilla, urheilukisoissa ja lasitaidekokoelmissa. Suomalaisen muotoilun visionääri juhlii pitkää uraansa näyttelyllä, joka esittelee teoksia pitkän uran varrelta ja täysin uusia töitä. Näyttely tarjoaa näkymän taiteilijan maailmaan ja suomalaiseen muotoiluun Pirin uran eri vaiheilta.

Lue lisää >

Taidegraafikko Antti Holman elämäntyötä esitellään tänä syksynä Oulussa. Teos: Kovat ajat (2000). Kuva: Mika Friman

15. Puupiirtäjämestarin elämäntyö esillä Oulussa

Antti Holma

Oulun taidemuseo, Oulu | 6.9.2025–30.11.2025

Oululaisen puupiirtäjämestarin näyttely esittelee yli 40 vuoden matkan, jolla ihmisenä olemisen koko kirjo – voima, hauraus, vietit ja yhteiskunnan kipupisteet – tallentuu kaiverretulle puulle. Antti Holma (s. 1942) tunnetaan ekspressiivisestä ja fyysisestä otteestaan. Hänen figuratiiviset, usein värikylläiset puupiirroksensa huutavat ja kuiskaavat eleiden ja ilmeiden kautta.

Lue lisää >

Museokortti avaa ovet satoihin elämyksiin ympäri Suomen. Krista Ylinen / Museokortti

Yli 550 näyttelyä ympäri Suomen – ideoita arjen kulttuurielämyksiin ja minilomiin

Näistä linkeistä pääset tutustumaan suoraan oman alueesi näyttelytarjontaan.

Museokortin voi ostaa vuodeksi nyt myös kuukausimaksulla. Usva Torkki / Museokortti

Yksi kortti, satoja elämyksiä – nyt myös kuukausimaksulla

Museokortti on vuoden mittainen pääsylippu yli 360 museoon ympäri Suomen. Uusi kortti maksaa 86 euroa ja voimassa olevan kortin uusinta 79 euroa.

Museokortin voi hankkia nyt myös kuukausimaksulla 7,45 €/kk (yht. 89,40 € / 12 kk), mikä tekee kulttuurin harrastamisesta entistä helpompaa ja joustavampaa. Lue lisää kuukausimaksusta täältä >

Museokortin toiminnasta vastaa FMA Creations Oy, joka on kokonaan Suomen museoliitto ry:n omistama ja kuuluu Museoliitto-konserniin. Museokortti-järjestelmän tuottamat tulot palautetaan suomalaisille museoille kävijämäärien perusteella, eikä järjestämällä ole museoalan ulkopuolisia edunsaajia.