Jopa 15-vuotiaita värvätty rahamuuleiksi – Pankkitilin luovuttaminen rikollisten käyttöön voi johtaa raskaisiin rikossyytteisiin ja jopa väkivallan uhkaan
- Huijauksilla ja muilla rikoksilla hankittujen rahojen alkuperän häivyttämiseen käytetään muulitilejä.
- Muuli antaa tilinsä rahanpesuun eli rikoksilla saatujen varojen vastaanottamiseen ja edelleen lähettämiseen.
- Rikolliset värväävät palkkiota vastaan muuleiksi jopa 15-vuotiaita.
- Finanssiala ry varoittaa, että rahamuuliksi ryhtymällä saattaa helposti saada niskaansa raskaat rikossyytteet.
- Varojen siirtelyyn muuleja tarvitsevat sekä kotimaiset että ulkomaiset verkkorikolliset. Toiminta on toisinaan ammattimaista rikollisuutta, ja yhteistyön jatkamisesta kieltäytyminen voi johtaa myös väkivaltaan tai sen uhkaan.
- Lainsäädäntö estää pankkeja vaihtamasta tietoja muulitileistä.
Kun rikolliset ovat saaneet huijattua uhriltaan rahaa, on varat saatava turvaan pankeilta ja viranomaisilta. Tähän käytetään niin sanottuja muulitilejä, joiden avulla rahan alkuperää saadaan häivytettyä.
”Luovuttamalla tilinsä muulitiliksi saattaa syyllistyä jopa törkeään rahanpesurikokseen. Rikosoikeudellisen vastuun ohella ainakin luottotiedot ovat todennäköisesti mennyttä”, varoittaa Finanssiala ry:n rikos- ja petostorjunnasta vastaava johtaja Niko Saxholm.
Saxholm kertoo, että rikolliset värväävät muuleiksi jopa 15-vuotiaita. Muulina toimiminen ei oikeastaan vaadi itse muulilta mitään.
”Muuli saa rikollisilta korvauksen, ja muutaman satasen palkkio voi olla nuorelle houkutteleva tarjous helposta työstä. Muuleja värvätään erityisesti Telegramissa ja muissa anonyymeissä pikaviestipalveluissa.”
Saxholm muistuttaa, että poliisille kiinni jää useimmiten juuri tilin omistaja, eivät suinkaan varsinaiset rikolliset, jotka osaavat peittää jälkensä.
Muulien työnantajat ovat toisinaan ammattirikollisia, jotka vastaavat usein myös huume- ja ihmiskaupasta. Yhteistyön jatkamisesta kieltäytyminen voi johtaa jopa väkivaltaan tai sen uhkaan. Muuli-termi on lähtöisin huumekaupasta, jossa huumeita useimmiten elimistössään kuljettavia kuriireja on jo pitkään kutsuttu muuleiksi.
”Vaikka pankkitilin luovuttaminen korvausta vastaan saattaa tuntua houkuttelevalta, siihen ei missään nimessä pidä ryhtyä. Oman tulevaisuutensa vaarantamisen ohella on tukemassa väkivaltaista kansainvälistä rikollisuutta”, Saxholm kiteyttää.
Sääntelyssä viilaamisen varaa
Sääntely rajoittaa pankkien mahdollisuuksia jakaa tietoa rikollisesta toiminnasta. Tämä vaikeuttaa sekä muulitilien että muun rikollisuuden torjuntaa.
”Nykylainsäädännön mukaan pankki ei saa varoittaa muita pankkeja, jos saa tietoonsa tilinumeron, jota käytetään esimerkiksi huijattujen varojen siirtämiseen. Pankkien havaitsemista muulitileistä ei voi myöskään pitää listaa”, Saxholm kertoo.
Muuleja saataisiin suitsittua entisestään, jos pankit voisivat varoittaa nopeasti muita pankkeja epäilyttävästä rahaliikenteestä. Näin rikollisen rahan väyliä saataisiin katkottua.
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä.
