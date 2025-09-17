Palacen Daniel Romille nuorten kokkien EM-kultaa

Joka toinen vuosi järjestettävä ammattitaidon EM-kilpailu, EuroSkills Herning 2025, päättyi viime lauantaina. Kolmen työntäyteisen kilpailupäivän aikana suurtapahtumassa vieraili yhteensä 100 000 kävijää seuraamassa ammatillista huippuosaamista.

Suomea kilpailussa edusti 18 nuoren kilpailijan joukko, jotka ovat kaikki huippuammattilaisia omalla ammatillisella alallaan. Mukana oli muun muassa automaatioasentaja, parturi-kampaaja, tarjoilija, putkiasentaja, maalari ja koneistaja. Ikäraja kilpailussa on 25 vuotta.

Kirkkain mitali kokkilajista

Suomi saavutti kilpailussa hienon tuloksen: yhden kulta-, yhden hopea- ja yhden pronssimitalin. Lisäksi seitsemän kilpailijaa palkittiin lajin keskitasoa paremmista suorituksista Medallion for Excellence -kunniamaininnoilla.

Kultaa kokkilajissa saavuttanut Daniel Romi valmistui vuonna 2023 Perho Liiketalousopistosta kokiksi. Hän työskentelee ravintola Palacessa. Daniel kommentoi voittoa:

”Tuntuu huikean hyvältä! Voiton eteen on tehty tosi paljon töitä ja käytetty tunteja. Suomen koulutusjärjestelmä ja samoin taustajoukkoni ovat ihan parhaat, joten odotin korkeaa sijoitusta, mutta ikinä ei voi tietää, kuinka hyviä kilpakumppanit ovat.

Menestyksen salaisuus oli usko omaan itseen, se on aina ollut vahva, mutta menestyksen kautta itsevarmuuteni kisaamisessa on noussut entisestään. Lisäksi taustallani on Suomen paras tiimi: valmentajat, ekspertti, entiset kilpailijat.

Kilpailun jälkeen palaan heti takaisin töihin ja arkeen. Olen mennyt aina kisa kerrallaan ja sanonut vuoden 2023 Taitajasta lähtien, että tämä on viimeinen kilpailu. Sen jälkeen ollaan menty kolmisen kilpailua. Tässä kohtaa vielä vaikea sanoa, mikä on seuraava steppi. Eiköhän sitä jotain keksitä, kun joku tarpeeksi yllyttää.”

Daniel sai myös Best of Nation -kunniamaininnan koko joukkueen parhaiten menestyneimpänä kilpailijana.

Mitaleilla palkittiin seuraavat kilpailijat:

kultaa: Daniel Romi (Perho Liiketalousopisto), Cooking

(Perho Liiketalousopisto), Cooking hopeaa: Aleksi Laine (Kouvolan ammattiopisto Eduko), Electronics Prototyping

(Kouvolan ammattiopisto Eduko), Electronics Prototyping pronssia: kilpailijapari Inka Nurminen & Elja Saraluoto (Koulutuskeskus Salpaus), Fashion Design and Technology

Kunniamaininnalla lajin keskitasoa paremmista suorituksista palkittiin:

Aapo Paunonen (SASKY koulutuskuntayhtymä), CNC Milling

(SASKY koulutuskuntayhtymä), CNC Milling Viljami Turve (Tampereen seudun ammattiopisto Tredu), Plumbing and Heating

(Tampereen seudun ammattiopisto Tredu), Plumbing and Heating Alexander Häggman (Optima), Cabinetmaking

(Optima), Cabinetmaking Erika Ukkonen (Saimaan ammattiopisto Sampo), Pâtisserie and Confectionery

(Saimaan ammattiopisto Sampo), Pâtisserie and Confectionery Niina Haka (Gradia), Restaurant Service

(Gradia), Restaurant Service Lauri Mutka (Savon ammattiopisto), Welding

(Savon ammattiopisto), Welding Ronja Kaupinsalo (WinNova), Bakery

Suomen ammattitaitomaajoukkue