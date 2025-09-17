Palacen Daniel Romille nuorten kokkien EM-kultaa
EuroSkills Herning 2025 -kilpailu päättyi viime viikolla Herningissä, Tanskassa. Suomen ammattitaitomaajoukkue saavutti mitaleita kolmessa lajissa. Kirkkaimman mitalin toi Daniel Romi Cooking-lajissa.
Joka toinen vuosi järjestettävä ammattitaidon EM-kilpailu, EuroSkills Herning 2025, päättyi viime lauantaina. Kolmen työntäyteisen kilpailupäivän aikana suurtapahtumassa vieraili yhteensä 100 000 kävijää seuraamassa ammatillista huippuosaamista.
Suomea kilpailussa edusti 18 nuoren kilpailijan joukko, jotka ovat kaikki huippuammattilaisia omalla ammatillisella alallaan. Mukana oli muun muassa automaatioasentaja, parturi-kampaaja, tarjoilija, putkiasentaja, maalari ja koneistaja. Ikäraja kilpailussa on 25 vuotta.
Kirkkain mitali kokkilajista
Suomi saavutti kilpailussa hienon tuloksen: yhden kulta-, yhden hopea- ja yhden pronssimitalin. Lisäksi seitsemän kilpailijaa palkittiin lajin keskitasoa paremmista suorituksista Medallion for Excellence -kunniamaininnoilla.
Kultaa kokkilajissa saavuttanut Daniel Romi valmistui vuonna 2023 Perho Liiketalousopistosta kokiksi. Hän työskentelee ravintola Palacessa. Daniel kommentoi voittoa:
”Tuntuu huikean hyvältä! Voiton eteen on tehty tosi paljon töitä ja käytetty tunteja. Suomen koulutusjärjestelmä ja samoin taustajoukkoni ovat ihan parhaat, joten odotin korkeaa sijoitusta, mutta ikinä ei voi tietää, kuinka hyviä kilpakumppanit ovat.
Menestyksen salaisuus oli usko omaan itseen, se on aina ollut vahva, mutta menestyksen kautta itsevarmuuteni kisaamisessa on noussut entisestään. Lisäksi taustallani on Suomen paras tiimi: valmentajat, ekspertti, entiset kilpailijat.
Kilpailun jälkeen palaan heti takaisin töihin ja arkeen. Olen mennyt aina kisa kerrallaan ja sanonut vuoden 2023 Taitajasta lähtien, että tämä on viimeinen kilpailu. Sen jälkeen ollaan menty kolmisen kilpailua. Tässä kohtaa vielä vaikea sanoa, mikä on seuraava steppi. Eiköhän sitä jotain keksitä, kun joku tarpeeksi yllyttää.”
Daniel sai myös Best of Nation -kunniamaininnan koko joukkueen parhaiten menestyneimpänä kilpailijana.
Mitaleilla palkittiin seuraavat kilpailijat:
- kultaa: Daniel Romi (Perho Liiketalousopisto), Cooking
- hopeaa: Aleksi Laine (Kouvolan ammattiopisto Eduko), Electronics Prototyping
- pronssia: kilpailijapari Inka Nurminen & Elja Saraluoto (Koulutuskeskus Salpaus), Fashion Design and Technology
Kunniamaininnalla lajin keskitasoa paremmista suorituksista palkittiin:
- Aapo Paunonen (SASKY koulutuskuntayhtymä), CNC Milling
- Viljami Turve (Tampereen seudun ammattiopisto Tredu), Plumbing and Heating
- Alexander Häggman (Optima), Cabinetmaking
- Erika Ukkonen (Saimaan ammattiopisto Sampo), Pâtisserie and Confectionery
- Niina Haka (Gradia), Restaurant Service
- Lauri Mutka (Savon ammattiopisto), Welding
- Ronja Kaupinsalo (WinNova), Bakery
Suomen ammattitaitomaajoukkue
- Ammattitaidon EM-kilpailu EuroSkills järjestetään Tanskassa Herningissä 9.–13.9.2025. Suomesta kilpailuun osallistuu virallinen ammattitaitomaajoukkue, johon kuuluu 18 kilpailijaa. Suomen kilpailijat osallistuvat kilpailussa 16 lajiin.
- Lisäksi kilpailuun osallistuu 19 suomalaista eksperttiä, jotka toimivat kilpailussa asiantuntijoina ja tuomareina. Ekspertit ovat usein ammatillisia opettajia, ja kilpailuvalmennusta tehdäänkin osana ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyötä.
- Ammattitaitomaajoukkueen kokoaa ja lähettää kilpailuihin Skills Finland ry yhteistyökumppaneineen.
- Seuraavaksi Suomi osallistuu MM-kilpailu WorldSkillsiin Shanghaissa 2026. Erityistä tukea tarvitsevien ammattiosaajien MM-kilpailu Abilympics järjestetään vuonna 2027 kotikisoina Helsingissä. EM-kilpailu EuroSkills pidetään seuraavaksi vuonna 2027 Düsseldorfissa. Tapahtumiin on vapaa pääsy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Viestintäpäällikkö Katja Katajamäki
puh. 040 732 0691
katja.katajamaki@skillsfinland.fi
Linkit
Skills Finland ry
Skills Finland kokoaa ammatillisen koulutuksen ja työelämän asiantuntijoiden verkostoja, joiden kanssa yhdessä edistämme ammatillisen koulutuksen laatua, vetovoimaa ja huippuosaamista kilpailutoiminnan avulla. Jokainen toimija tuo verkostoon tietoja ja taitoja, jotka yhdistämällä ammatillisen koulutuksen laatu kehittyy.
Järjestämme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa ammattitaidon suomenmestaruuskilpailun Taitajan ja lähetämme maajoukkueen kansainvälisiin WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics-kilpailuihin.
Yhdistyksen taustavoimia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja ammatilliset oppilaitokset sekä keskeiset työmarkkina- ja opetusalan järjestöt.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Skills Finland ry
Suomeen Fashion Design and Technology -lajin pronssimitali ammattitaidon EM-kilpailusta17.9.2025 15:28:02 EEST | Tiedote
EuroSkills Herning 2025 -kilpailu päättyi lauantai-iltana 13.9. Herningissä, Tanskassa. Suomen ammattitaitomaajoukkue saavutti mitaleita kolmessa lajissa. Fashion Design and Technology -parilajissa pronssimitalin nappasivat Inka Nurminen ja Elja Saraluoto.
Aleksi Laineelle Electronics Prototyping -lajin hopeamitali ammattitaidon EM-kilpailusta17.9.2025 15:01:56 EEST | Tiedote
EuroSkills Herning 2025 -kilpailu päättyi lauantai-iltana 13.9. Herningissä, Tanskassa. Suomen ammattitaitomaajoukkue saavutti mitaleita kolmessa lajissa. Electronics Prototyping -lajissa hopeamitalin nappasi kouvolalainen Aleksi Laine.
Suomelle kolme mitalia ja seitsemän kunniamainintaa ammattitaidon EM-kilpailusta13.9.2025 22:45:09 EEST | Tiedote
EuroSkills Herning 2025 -kilpailu päättyi lauantai-iltana 13.9. Herningissä, Tanskassa. Suomen ammattitaitomaajoukkue saavutti mitaleita kolmessa lajissa.
Ammattitaidon EM-kisassa mukana TV:stä tuttuja kasvoja9.9.2025 07:03:00 EEST | Tiedote
Suomen ammattitaitomaajoukkue osallistuu tällä viikolla Tanskassa järjestettävään EuroSkills Herning 2025 -kilpailuun. Kilpailuviikko alkaa tänään avajaisilla. Lauantai-iltana selviää, miten Suomen 18 kilpailijaa omissa lajeissaan pärjäsivät.
Suomen ammattitaitomaajoukkue tähtää EM-menestykseen –”Ensiaskel johonkin vielä suurempaan”25.8.2025 13:40:49 EEST | Tiedote
Suomen ammattitaitomaajoukkue osallistuu syyskuussa Tanskassa järjestettävään EuroSkills Herning 2025 -kilpailuun. Kilpailuilla on merkittävä rooli ammatillisen huippuosaamisen edistäjänä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme