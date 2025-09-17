Turun yliopiston verkko-opintojakso tarjoaa nuorille tukea oman talouden hoitamiseen
Nuoren talousosaaminen on Suomessa melko hyvällä tasolla, mutta monet kaipaavat tukea ja neuvoja oman taloutensa hoitamiseen liittyvissä kysymyksissä. Turun yliopiston uusi verkko-opintojakso tarjoaa opiskelijoille sekä ajankohtaista tietoa että käytännönläheisiä työkaluja oman talouden suunnitteluun ja hallintaan. Kurssilla perehdytään muun muassa säästämisen ja sijoittamisen perusteisiin, vakuuttamiseen ja nuorten kuluttamiseen digiympäristössä. Opiskelijat oppivat myös, mistä ja miten hakea apua talousvaikeuksissa.
Aloittaessaan korkeakouluopinnot nuoret siirtyvät lapsuudenkodistaan itsenäiseen elämään, jolloin vastuu arjen menoista siirtyy omille harteille. Nuorilla tulisi olla riittävät tiedot ja taidot hallita omaa rahankäyttöään. Koska rahaa ei välttämättä ole paljoa, korostuvat huolellisesti perustellut ratkaisut sekä ymmärrys omista raha-asioista ja tehtyjen ratkaisujen seurauksista.
– Halusimme rakentaa opintojakson tukemaan opiskelijoiden omaa taloudenhallintaa sekä lisäämään ymmärrystä talouteen liittyvistä kysymyksistä. Opintojakso tarjoaa konkreettisia välineitä ja tietoa, joiden avulla opiskelijat voivat tehdä harkittuja taloudellisia päätöksiä. Koska aihe koettiin tärkeäksi ja Liedon Säästöpankkisäätiökin antoi taloudellista tukea opintojakson tekemiselle, pystyimme luomaan tämän uuden kokonaisuuden, kertoo sosiaalityön professori Mia Hakovirta.
Verkko-opintojakson sisällöntuotannossa Hakovirran tukena työskenteli sosiaalityön projektitutkija Meri Moisio, jonka asiantuntemus oli keskeisessä roolissa erityisesti taloudellisten haasteiden ymmärtämisessä ja niistä selviämisen näkökulmissa.
Opintojakso sisältää käytännön tietoja ja vinkkejä sekä henkilökohtaiseen rahankäyttöön että laajempien taloudellisten ilmiöiden ymmärtämiseen. Esimerkiksi arkinen kuluttaminen, sijoittaminen, vakuuttaminen sekä taloudellisista haasteista selviäminen voivat olla tilanteita, joihin nuoret ja miksei vanhemmatkin kokevat kaipaavansa enemmän tukea. Opintojakson luennoitsijoina toimii joukko alan asiantuntijoita eri yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja finanssisektorilta.
Opintojakson rakentamisessa huomioitiin myös nuorten näkökulma: Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat Valtteri Suutari ja Olivia Vilhonen olivat aktiivisesti mukana tuottamassa sisältöjä ja toivat tehtäviin opiskelijoiden omaa näkemystä sekä kauppatieteiden opiskelijoiden osaamista.
– Opiskelijoilla on hyvin erilaisia valmiuksia ja osaamista käsitellä taloudellisia kysymyksiä ja siksi tämä opintojakso on tärkeä, toteavat Suutari ja Vilhonen yhdestä suusta.
Verkkokurssi sopii oman taloudellisen osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille
Itsenäinen verkkokurssi sisältää monia kuluttamisen, vakuuttamisen ja sijoittamisen asiantuntijoiden tekemiä lyhyitä videotallenteita ja luettavaa sekä tehtäviä. Sisällöistä hyötyvät esimerkiksi opiskelijat, lukiolaiset ja nuoret aikuiset. Myös jo ammatissa toimivat sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalojen ammattilaiset voivat opintojakson näkökulmien avulla lisätä omaa ymmärrystään asiakkaidensa talousvaikeuksista ja niiden taustoista.
– Koostimme oppimisympäristön tutkimukseen perustuen ja rakensimme uusinta tietoa tarjolle videoina ja luettavana. Vaikka ei haluaisi suorittaa opintopisteitä, kurssialueella pääsee tutustumaan kaikkiin aineistoihin ja voi kerryttää omaa osaamistaan talouden eri kysymyksistä, vinkkaa koulutusasiantuntija Visa Virtanen Turun yliopiston Sote-akatemiasta.
Sote-akatemian tuottama itsenäisesti suoritettava verkkokurssi on tarjolla kenelle tahansa Turun yliopiston avoimen yliopiston kautta. Myös Turun yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa opintojakson Sote-akatemian kautta osaksi omaa tutkintoaan. Teemoitettuihin osioihin jaoteltu ja oman aikataulun mukaan suoritettava verkkokurssi antaa vapautta tutustua sisältöihin ja tehdä opintosuorituksia itselle parhaaseen aikaan.
Mia HakovirtaProfessori, sosiaalityöTurun yliopistoPuh:+358 40 751 1168miahak@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/mia-hakovirta
Jussi LehtonenTutkimuspäällikköSote-akatemia, Turun yliopistoPuh:+358 50 326 3735jussi.lehtonen@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/jussi-lehtonen
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
