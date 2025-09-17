Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Malminkentällä rakennetaan väliaikaista lumenvastaanottopaikkaa

18.9.2025 10:45:33 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Rakentamisen myötä latureitti muuttuu ensi talveksi.

Kartta työalueesta ja ulkoilureiteistä.
Kartta työalueesta ja ulkoilureiteistä kentän pohjoisosassa.

Malmin väliaikainen lumenvastaanottopaikka rakennetaan Malminkentän pohjoisosaan, rullaustien länsipuolelle. Rakentaminen alkaa syksyllä 2025 ja päättyy syksyyn 2026 mennessä.

Väliaikainen lumenvastaanottopaikka korvaa nykyisen Malmin lumenvastaanottoalueen Tattariharjuntien varrella.  Väliaikainen lumenvastaanottopaikka tulee käyttöön talveksi 2026–2027.

Rakentaminen muuttaa ulkoilu- ja latureittejä

Kentän kiertävälle latureitille rakennetaan uusi reitti lumenvastaanottopaikan eteläpuolelle. Samoin uuden latureitin viereen rakennetaan uusi täydentävä ulkoilureitti.  

Remontissa poistuva latu on lumettomaan aikaan ollut jalankulun ja pyöräilyn ulkoilureittinä ja tässä käytössä se pysyy rakentamisen alkuvaiheessa normaalisti. Kun rakentaminen etenee, koko reitti suljetaan väliaikaisesti. Rakentamisen valmistuttua reitti palaa taas jalankulun ja pyöräilyn käyttöön.

Malminkentän latuun tulee ensi talveksi myös muutoksia kenttäalueen eteläosaan alueen rakentamisen etenemisen takia.

Lumenvastaanottopaikan hulevesien käsittely toteutetaan niin, ettei toiminnasta ole haittaa ympäristölle.

Yhteyshenkilöt

Lumenvastaanottoalueen rakennuttaminen
Katri Bäckman, projektipäällikkö
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Puh. 09 310 73561
katri.m.backman@hel.fi

Lumenvastaanottoalueen suunnittelu
Heikki Takainen, projektinjohtaja
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Puh. 09 310 38448
heikki.takainen@hel.fi

Urakoitsija:
Vastaava työnjohtaja Antti Mustajärvi
YIT Infra Oy
040 7130751

