Malminkentällä rakennetaan väliaikaista lumenvastaanottopaikkaa
Rakentamisen myötä latureitti muuttuu ensi talveksi.
Malmin väliaikainen lumenvastaanottopaikka rakennetaan Malminkentän pohjoisosaan, rullaustien länsipuolelle. Rakentaminen alkaa syksyllä 2025 ja päättyy syksyyn 2026 mennessä.
Väliaikainen lumenvastaanottopaikka korvaa nykyisen Malmin lumenvastaanottoalueen Tattariharjuntien varrella. Väliaikainen lumenvastaanottopaikka tulee käyttöön talveksi 2026–2027.
Rakentaminen muuttaa ulkoilu- ja latureittejä
Kentän kiertävälle latureitille rakennetaan uusi reitti lumenvastaanottopaikan eteläpuolelle. Samoin uuden latureitin viereen rakennetaan uusi täydentävä ulkoilureitti.
Remontissa poistuva latu on lumettomaan aikaan ollut jalankulun ja pyöräilyn ulkoilureittinä ja tässä käytössä se pysyy rakentamisen alkuvaiheessa normaalisti. Kun rakentaminen etenee, koko reitti suljetaan väliaikaisesti. Rakentamisen valmistuttua reitti palaa taas jalankulun ja pyöräilyn käyttöön.
Malminkentän latuun tulee ensi talveksi myös muutoksia kenttäalueen eteläosaan alueen rakentamisen etenemisen takia.
Lumenvastaanottopaikan hulevesien käsittely toteutetaan niin, ettei toiminnasta ole haittaa ympäristölle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lumenvastaanottoalueen rakennuttaminen
Katri Bäckman, projektipäällikkö
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Puh. 09 310 73561
katri.m.backman@hel.fi
Lumenvastaanottoalueen suunnittelu
Heikki Takainen, projektinjohtaja
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Puh. 09 310 38448
heikki.takainen@hel.fi
Urakoitsija:
Vastaava työnjohtaja Antti Mustajärvi
YIT Infra Oy
040 7130751
Kuvat
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
