Oppositio arvostelee hallituspuolueiden toimintatapoja sosiaali- ja terveysvaliokunnassa
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps) totesi vielä viime vuonna Kouvolan Ratamon yöpäivystyksen kohdalla: ”Mikäli käy ilmi, että säästötoimenpiteet ja osaamisen ja henkilöstön riittävyyden kannalta tehtävät muutosesitykset eivät toteuta tavoitettaan, niin järkevä hallitus on niitä valmis uudelleen tarkastelemaan”. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositiopuolueet SDP, Keskusta, Vihreät ja Vasemmistoliitto toteavat, että Oulaskankaan kohdalla sama linja ei näytä pätevän. Oulaskankaan säästölaskelmista puuttuvat todelliset potilaiden siirtokuljetuskustannukset, joten siksi luvut ovat pielessä. Kyseessä on räikeä ristiriita.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa oli tänään käsittelyssä kansalaisaloite, jossa vaaditaan Oulaskankaan ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen säilyttämistä. Valiokunta päätti lopettaa asiantuntijakuulemiset, vaikka siirtokuljetusten kustannukset ovat vielä epäselvät.
– On poikkeuksellisen huolestuttavaa, että hallituspuolueet halusivat päättää kuulemiset kesken kaiken, vaikka pyydetyt selvitykset olivat vielä saamatta. Asiantuntijoiden ääntä ei kuunneltu riittävästi, vaikka kyse on ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta, toteaa valiokunnan jäsen, Oulun vaalipiirin kansanedustaja Hanna-Leena Mattila.
Opposition mukaan hallituksen esittämät luvut eivät vastaa todellisuutta. Sosiaali- ja terveysministeriön laskelmissa Oulaskankaan yöpäivystyksen lakkauttamisen on arvioitu tuovan 1,1 miljoonan euron säästöt. Aloitteentekijät ovat arvioineet siirtokuljetusten kustannusten kokonaisuuden olevan todellisuudessa monta miljoonaa suuremmat, ja säästölaskelmat ovat siten miljoonia pielessä.
– Sosiaali- ja terveysministeriön esittämät säästöt ovat harhaanjohtavia ja puutteellisia. Tämä ei ole säästötoimi, vaan kallis ja virheellinen ratkaisu, joka rapauttaa alueen palveluja, sanoo valiokunnan varajäsen kansanedustaja Markku Siponen.
Kustannusten lisäksi kyse on myös potilasturvallisuudesta. Oulaskankaan yöpäivystyksen sulkeminen siirtää potilasvirtoja Oulun yliopistolliseen sairaalaan ja Kokkolaan, mikä lisää ruuhkaa ja kuormitusta jo valmiiksi tiukoissa tiloissa.
– Jo nyt henkilöstö kamppailee jaksamisensa äärirajoilla. Kun potilasmäärät lisääntyvät entisestään, vaarannetaan sekä potilasturvallisuus että henkilöstön työhyvinvointi, varoittaa valiokunnan jäsen kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen.
Kuljetusten lisääntyminen kasvattaa kustannuksia ja hankaloittaa ihmisten arkea. Pitenevät välimatkat tarkoittavat pidempiä odotusaikoja ensihoidossa ja suurempaa painetta Kelan korvaamille taksikuljetuksille.
– Kun ihmiset joutuvat matkustamaan kymmeniä kilometrejä päivystykseen, kyse ei ole vain rahasta vaan myös inhimillisestä kohtuuttomuudesta, sanoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja kansanedustaja Krista Kiuru.
– Hallituspuolueet kiirehtivät päätöksiä ilman riittäviä tietoja, on vaikea välttyä ajatukselta, että kyse on enemmän politiikasta kuin ihmisten palveluista. Tämä on erittäin epäoikeudenmukainen tapa toimia, huomauttaa valiokunnan jäsen kansanedustaja Ville Merinen.
– Oppositiopuolueet katsovat, että hallituksen toiminta on epäjohdonmukaista ja vastuutonta. Kouvolassa hallitus myönsi laskelmiensa virheet, mutta Oulaskankaalla samaa mahdollisuutta ei anneta, vaikka numerot osoittavat muuta. Kouvolassa hallitus pystyi pyörtämään päätöksen, miksei sama päde Pohjois-Pohjanmaalla? Hallitus näyttää arvottavan eri alueet eri tavoin, ja se syö ihmisten luottamusta päätöksentekoon, summaa valiokunnan jäsen kansanedustaja Bella Forsgrén.
Opposition mukaan kyse ei ole vain taloudesta, vaan myös alueiden elinvoimasta ja tasa-arvoisista palveluista.
– Tämä on ratkaisu, joka aiheuttaa sekä taloudellista että inhimillistä vahinkoa. Hallituksen pitäisi kuunnella kansalaisia ja asiantuntijoita sen sijaan, että se ajaa väkisin läpi virheellisiin laskelmiin perustuvia päätöksiä, päättää valiokunnan jäsen kansanedustaja Kim Berg.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kim BergEduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja - riksdagsledamotPuh:050 514 3196
Krista KiuruSosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja
Eduskunta-avustaja Petteri Nurmi puh. 050 339 4365, petteri.nurmi@eduskunta.fi
Ville MerinenKansanedustajaPuh:050 355 4935ville.merinen@eduskunta.fi
Aino-Kaisa PekonenKansanedustajaVasemmistoliiton eduskuntaryhmäPuh:09 432 3140aino-kaisa.pekonen@eduskunta.fi
Bella ForsgrénKansanedustajaVihreä eduskuntaryhmäPuh:09 432 3114bella.forsgren@eduskunta.fi
Hanna-Leena MattilaKansanedustajaKeskustan eduskuntaryhmäPuh:050 471 8899hanna-leena.mattila@eduskunta.fi
Markku SiponenKansanedustajaKeskustan eduskuntaryhmäPuh:09 432 3133markku.siponen@eduskunta.fi
