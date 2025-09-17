Kulttuurikeskus Caisassa kuullaan tahattomasti lapsettomien tarinoita monitaiteisena runoesityksenä
Tiedote 15.9.2025
Julkaisuvapaa heti
Olen niitty, odotan
Runoteokseen pohjautuva monitaiteinen esitys tahattomasti
lapsettomien tarinoista
1.10.2025 klo 19
60 min. + alustus n. 20 min. + loppukeskustelu, ei väliaikaa
Kulttuurikeskus Caisa, Kaikukatu 4, Helsinki
Kulttuurikeskus Caisassa saa ensi-iltansa keskiviikkona 1.10.2025 klo 19 monitaiteinen
runoesitys Olen niitty, odotan. Teos pohjaa Outi-Illuusia Parviaisen samannimiseen
runoteokseen (Aviador, 2025) ja tuo näyttämölle tahattoman lapsettomuuden kokemukset.
Esitys yhdistää lavarunouden, Mikko Innasen sävellykset, äänimaisemat ja visuaaliset
elementit immersiiviseksi kokonaisuudeksi.
Jopa viidesosa hedelmällisessä iässä olevista suomalaisista kohtaa tahattoman
lapsettomuuden (lähde: Simpukka ry). Lapsettomuuteen liittyy myös kuolema, ja esimerkiksi
keskenmenot ovat yleisiä. Esityksessä tuodaan esiin tahattoman lapsettomuuden yksilöllisiä
kokemuksia, ja häpeä ja näkymättömäksi jäävä suru tuodaan näyttämölle erilaisia
kokemuksia kunnioittaen.
Esityksen jälkeen järjestetään yleisökeskustelu, joka syventää teoksen teemoja ja tarjoaa
mahdollisuuden yhteiseen jakamiseen.
Esitys on osa Caisan Äänien ja sanojen virta -konseptia. Esityksissä musiikki, runous ja
tarinankerronta yhdistyvät inspiroivaksi kokonaisuudeksi. Iltojen teemoina ovat elämän eri
ulottuvuudet, ilo, suru, rakkaus ja kaipuu sekä niiden virran yhteys kuulijaan. Illat juontaa ja
avaa esiintyen audiovisuaalinen taiteilija ja laulaja Oona Räyhäntausta.
Työryhmä:
Ohjaus ja käsikirjoitus: Outi-Illuusia Parviainen
Äänisuunnittelu, lavastus ja valosuunnittelu: Outi-Illuusia Parviainen ja Tea Ellala
Sävellys: Mikko Innanen
Esiintyjät: Outi-Illuusia Parviainen, Tea Ellala, Mikko Sarjanen, Elina Pulli, Jarmo Saari (kitara),
Silver Sepp (perkussiot), Mikko Innanen (saksofonit)
Ohjaaja Outi-Illuusia Parviainen (s. 1979) on runoilija, esitystaiteilija, kuvittaja ja johtaja,
jonka monipuolinen ura kurkottaa niin taiteen, designin kuin liike-elämänkin alueille.
Monialaisuus auttaa häntä näkemään ilmiöiden useat puolet. Olen niitty, odotan (Aviador,
2025) on hänen neljäs runoteoksensa ja Caisassa nähtävä samanniminen esitys on hänen
ensimmäinen pitkä ohjauksensa.
Liput: 15 € / 7 €, Lippu.fi
Lisätietoa tapahtumasta:
https://www.caisa.fi/fi/tapahtumat/event/B0F03974F62A869E1144D0551A560B5F/Olen_niitty__odotan_
Yhteyshenkilöt medialle:
Kitari Mayele, tuottaja, Kulttuurikeskus Caisa
kitari.mayele@hel.fi
0504120481
Outi-Illuusia Parviainen, ohjaaja
outi.illuusia@gmail.com
0504024014
Aviador Kustannus, Vesa Tompuri
info@aviador.fi
050 591 6059
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
Kuvat
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI
http://www.aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
