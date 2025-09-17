Aviador Kustannus

Kulttuurikeskus Caisassa kuullaan tahattomasti lapsettomien tarinoita monitaiteisena runoesityksenä

18.9.2025 08:00:00 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote

Kuva © Jouni Toivanen

Tiedote 15.9.2025
Julkaisuvapaa heti

Olen niitty, odotan
Runoteokseen pohjautuva monitaiteinen esitys tahattomasti
lapsettomien tarinoista

1.10.2025 klo 19
60 min. + alustus n. 20 min. + loppukeskustelu, ei väliaikaa
Kulttuurikeskus Caisa, Kaikukatu 4, Helsinki

Kulttuurikeskus Caisassa saa ensi-iltansa keskiviikkona 1.10.2025 klo 19 monitaiteinen
runoesitys Olen niitty, odotan. Teos pohjaa Outi-Illuusia Parviaisen samannimiseen
runoteokseen (Aviador, 2025) ja tuo näyttämölle tahattoman lapsettomuuden kokemukset.
Esitys yhdistää lavarunouden, Mikko Innasen sävellykset, äänimaisemat ja visuaaliset
elementit immersiiviseksi kokonaisuudeksi.

Jopa viidesosa hedelmällisessä iässä olevista suomalaisista kohtaa tahattoman
lapsettomuuden (lähde: Simpukka ry). Lapsettomuuteen liittyy myös kuolema, ja esimerkiksi
keskenmenot ovat yleisiä. Esityksessä tuodaan esiin tahattoman lapsettomuuden yksilöllisiä
kokemuksia, ja häpeä ja näkymättömäksi jäävä suru tuodaan näyttämölle erilaisia
kokemuksia kunnioittaen.

Esityksen jälkeen järjestetään yleisökeskustelu, joka syventää teoksen teemoja ja tarjoaa
mahdollisuuden yhteiseen jakamiseen.

Esitys on osa Caisan Äänien ja sanojen virta -konseptia. Esityksissä musiikki, runous ja
tarinankerronta yhdistyvät inspiroivaksi kokonaisuudeksi. Iltojen teemoina ovat elämän eri
ulottuvuudet, ilo, suru, rakkaus ja kaipuu sekä niiden virran yhteys kuulijaan. Illat juontaa ja
avaa esiintyen audiovisuaalinen taiteilija ja laulaja Oona Räyhäntausta.

Työryhmä:
Ohjaus ja käsikirjoitus: Outi-Illuusia Parviainen
Äänisuunnittelu, lavastus ja valosuunnittelu: Outi-Illuusia Parviainen ja Tea Ellala
Sävellys: Mikko Innanen
Esiintyjät: Outi-Illuusia Parviainen, Tea Ellala, Mikko Sarjanen, Elina Pulli, Jarmo Saari (kitara),
Silver Sepp (perkussiot), Mikko Innanen (saksofonit)

Ohjaaja Outi-Illuusia Parviainen (s. 1979) on runoilija, esitystaiteilija, kuvittaja ja johtaja,
jonka monipuolinen ura kurkottaa niin taiteen, designin kuin liike-elämänkin alueille.
Monialaisuus auttaa häntä näkemään ilmiöiden useat puolet. Olen niitty, odotan (Aviador,
2025) on hänen neljäs runoteoksensa ja Caisassa nähtävä samanniminen esitys on hänen
ensimmäinen pitkä ohjauksensa.

Liput: 15 € / 7 €, Lippu.fi

Lisätietoa tapahtumasta:
https://www.caisa.fi/fi/tapahtumat/event/B0F03974F62A869E1144D0551A560B5F/Olen_niitty__odotan_

Yhteyshenkilöt medialle:
Kitari Mayele, tuottaja, Kulttuurikeskus Caisa
kitari.mayele@hel.fi
0504120481

Outi-Illuusia Parviainen, ohjaaja
outi.illuusia@gmail.com
0504024014

Aviador Kustannus, Vesa Tompuri
info@aviador.fi
050 591 6059

Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI

http://www.aviador.fi

Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.

Anu Löyttyniemen tietokirja Kynäkuntoilua – opas omaehtoiseen kirjoittamiseen on julkaistu Aviadorin kustantamana. Perinteinen käsin kirjoittaminen tekee tutkitusti aivoillemme ja mielenterveydellemme hyvää. Kun totut kirjoittamaan käsin, käsi tottuu ja käsiala sujuvoituu. Kynä kirjoittaa juuri sen verran kuin mieli kantaa. Kirjoittaminen ja lukeminen voivat olla mieltä tyynnyttäviä ja lohduttavia työkaluja tuulisessa ajassamme selviytymiseen. Kynäkuntoilua-oppaan ytimessä on kirjoittamisen ja lukemisen terapeuttinen rooli. Kirjoittaminen auttaa selviytymään elämän kriiseissä, mutta se voi myös ennaltaehkäistä tilanteita, joissa elämänhallinta on uhattuna. Kirjoittaen ja lukien saamme lohtua ja hoivaa, ja kun pysähdymme tekstien äärelle, löydämme sanojen takaa uusia ajatuksia. Itseään pääsee tutkiskelemaan kuin varkain ja Kynäkuntoilua ohjeineen toimii tässä omana, yksityisenä viikkopäiväkirjan pohjana. Anu Löyttyniemi on kokenut opettaja, kouluttaja, kirjallisuusterapiaohjaaja ja tiet

Vesa Kaleva Lehtisen tietokirja Musiikki meissä on julkaistu Aviadorin kustantamana. Mikä on musiikin perimmäinen tarkoitus? Miten musisoinnin yhteinen kokemus syntyy? Mitä tapahtuu musisoivan ihmisen mielessä ja kehossa? Mitä musiikki ja musiikin tekeminen ihmiselle opettaa? Mitä voisi olla yhteismusisoinnin etiikka? Millaista on musiikki ja musisointi tulevaisuudessa? Entä mitä tapahtuu, kun tekoäly tuodaan konserttisaleihin? Filosofian tohtori Vesa Kaleva Lehtinen pohtii esseekokoelmassaan musiikin ja musisoinnin perusluonnetta. Aiemmassa tutkimustyössään hän on perehtynyt erityisesti sinfoniaorkesterin itseohjautuvuuteen. Hän toimii myös aktiivimuusikkona, pasunistina Sinfonia Lahdessa. LEHTINEN, VESA KALEVA : Musiikki meissä 224 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN 9789523813649 Ilmestymisaika: Syyskuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jar

