Kulttuurikeskus Caisassa kuullaan tahattomasti lapsettomien tarinoita monitaiteisena runoesityksenä

Tiedote 15.9.2025

Julkaisuvapaa heti

Olen niitty, odotan

Runoteokseen pohjautuva monitaiteinen esitys tahattomasti

lapsettomien tarinoista

1.10.2025 klo 19

60 min. + alustus n. 20 min. + loppukeskustelu, ei väliaikaa

Kulttuurikeskus Caisa, Kaikukatu 4, Helsinki

Kulttuurikeskus Caisassa saa ensi-iltansa keskiviikkona 1.10.2025 klo 19 monitaiteinen

runoesitys Olen niitty, odotan. Teos pohjaa Outi-Illuusia Parviaisen samannimiseen

runoteokseen (Aviador, 2025) ja tuo näyttämölle tahattoman lapsettomuuden kokemukset.

Esitys yhdistää lavarunouden, Mikko Innasen sävellykset, äänimaisemat ja visuaaliset

elementit immersiiviseksi kokonaisuudeksi.

Jopa viidesosa hedelmällisessä iässä olevista suomalaisista kohtaa tahattoman

lapsettomuuden (lähde: Simpukka ry). Lapsettomuuteen liittyy myös kuolema, ja esimerkiksi

keskenmenot ovat yleisiä. Esityksessä tuodaan esiin tahattoman lapsettomuuden yksilöllisiä

kokemuksia, ja häpeä ja näkymättömäksi jäävä suru tuodaan näyttämölle erilaisia

kokemuksia kunnioittaen.

Esityksen jälkeen järjestetään yleisökeskustelu, joka syventää teoksen teemoja ja tarjoaa

mahdollisuuden yhteiseen jakamiseen.

Esitys on osa Caisan Äänien ja sanojen virta -konseptia. Esityksissä musiikki, runous ja

tarinankerronta yhdistyvät inspiroivaksi kokonaisuudeksi. Iltojen teemoina ovat elämän eri

ulottuvuudet, ilo, suru, rakkaus ja kaipuu sekä niiden virran yhteys kuulijaan. Illat juontaa ja

avaa esiintyen audiovisuaalinen taiteilija ja laulaja Oona Räyhäntausta.

Työryhmä:

Ohjaus ja käsikirjoitus: Outi-Illuusia Parviainen

Äänisuunnittelu, lavastus ja valosuunnittelu: Outi-Illuusia Parviainen ja Tea Ellala

Sävellys: Mikko Innanen

Esiintyjät: Outi-Illuusia Parviainen, Tea Ellala, Mikko Sarjanen, Elina Pulli, Jarmo Saari (kitara),

Silver Sepp (perkussiot), Mikko Innanen (saksofonit)

Ohjaaja Outi-Illuusia Parviainen (s. 1979) on runoilija, esitystaiteilija, kuvittaja ja johtaja,

jonka monipuolinen ura kurkottaa niin taiteen, designin kuin liike-elämänkin alueille.

Monialaisuus auttaa häntä näkemään ilmiöiden useat puolet. Olen niitty, odotan (Aviador,

2025) on hänen neljäs runoteoksensa ja Caisassa nähtävä samanniminen esitys on hänen

ensimmäinen pitkä ohjauksensa.

Liput: 15 € / 7 €, Lippu.fi

Lisätietoa tapahtumasta:

https://www.caisa.fi/fi/tapahtumat/event/B0F03974F62A869E1144D0551A560B5F/Olen_niitty__odotan_

Yhteyshenkilöt medialle:

Kitari Mayele, tuottaja, Kulttuurikeskus Caisa

kitari.mayele@hel.fi

0504120481

Outi-Illuusia Parviainen, ohjaaja

outi.illuusia@gmail.com

0504024014

Aviador Kustannus, Vesa Tompuri

info@aviador.fi

050 591 6059