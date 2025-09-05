Uudenlaisia liikkumisvälineitä ja teknologiaa – suomalaiset näkevät liikenteen muutoksessa myös uhkia

Liikennevakuutuskeskuksen teettämässä kyselyssä suomalaisia pyydettiin ottamaan kantaa liikenteen erilaisiin tulevaisuudennäkymiin. Kyselytutkimus paljastaa, että lähes puolet suomalaisista uskoo erilaisten jakelurobottien määrän ja toiminta-alueen kasvavan seuraavien viiden vuoden aikana. Kolmannes arvioi, että ketterät, sähköiset liikkumismuodot ja niihin liittyvät palvelut yleistyvät merkittävästi lähitulevaisuudessa.

Kun liikenteeseen tulee uusia toimijoita – olipa kyseessä robotti, automaattisesti ohjautuva ajoneuvo tai sähköpotkulauta – on ratkaisevaa, että vahingon kärsineen oikeudet turvataan yhdenvertaisesti. Liikennevakuutuskeskuksen tehtävänä on varmistaa, että lakisääteinen liikennevakuutusjärjestelmä pysyy elinvoimaisena ja kattaa myös tulevaisuuden ajoneuvot ja teknologiat.

- Muutokset liikenteessä eivät saa jättää vakuutusturvaan katvealueita. Liikennevakuutuksen on suojattava yhtä lailla perinteisiä autoilijoita, uusia sähköisiä liikkumisvälineitä käyttäviä sekä täysin automatisoituja ajoneuvoja. Seuraamme tiiviisti kansainvälistä kehitystä ja reagoimme muutoksiin ennakoiden. Meille on tärkeää, että jokainen tienkäyttäjä kuuluu vakuutusturvan piiriin, Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen sanoo.

Liikenteen teknistyminen herättää suomalaisissa myös huolia: kolmannes on huolissaan automaattijarrutusjärjestelmien virhehavainnoista johtuvista äkkijarrutuksista, jotka koetaan turvallisuusriskiksi. Sen sijaan laajan kyberiskun mahdollisuus liikenteessä koetaan vähäiseksi – vain alle 10 % pitää sitä todennäköisenä.

Sähköpotkulautailijoiden promilleraja on keskeinen turvallisuustekijä

Vaikka sähköpotkulautailu näkyy etenkin suurten kaupunkien katukuvassa, lautojen käyttö on edelleen marginaalista. Yli puolet vastaajista kertoi, ettei aio käyttää minkäänlaista sähköpotkulautaa tulevaisuudessa. Omalla laudalla oli ajanut alle joka kymmenes, ja vuokralaudalla vajaa viidennes vastaajista.

Kesäkuussa voimaan tullut sähköpotkulautojen promilleraja on kyselyn mukaan suomalaisten mielestä tärkeä liikenneturvallisuuden parantaja. Jopa puolet vastaajista nosti sen yhdeksi tärkeimmistä sähköpotkulautailuun liittyvistä asioista. Huolta aiheuttavat edelleen sähköpotkulautojen aiheuttamat vaaratilanteet muille tienkäyttäjille sekä vakavat vammat, erityisesti pään alueen loukkaantumiset. Kolmannes vastaajista oli sitä mieltä, että sähköpotkulautailijat eivät noudata liikennesääntöjä.

Liikennevakuutuskeskuksen teettämässä kyselytutkimuksessa selvitettiin suomalaisten asenteita liikenteeseen liittyen. Kyselytutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa heinäkuussa 2025. Vastaajina olivat 18–76-vuotiaat suomalaiset. Tutkimuksen tuhannen henkilön otos on painotettu iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.