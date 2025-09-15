Vaarat vaanivat lapsia verkossa – Telian ja Pelastakaa Lasten vinkit vanhemmille

Joka kolmas lapsi on saanut verkossa yhteydenoton aikuiselta tai vähintään viisi vuotta vanhemmalta henkilöltä. Asia käy ilmi tiistaina julkaistusta selvityksestä. Selvityksen mukaan tytöt joutuvat kokemaan seksuaaliväkivaltaa kaikista eniten. Vanhempien tai muiden läheisten on ensiarvoisen tärkeää pyrkiä löytämään hyvä keskusteluyhteys lapsen kanssa siitä, mitä somessa ja netissä kannattaa jakaa.

”Häirintää toteuttavat henkilöt löytävät lasten ja nuorten yhteystietoja somekanavista. Niitä myös kalastellaan suoraan nuorelta itseltään. Erittäin tärkeää olisi pohtia, mitä tietoja lapsi jakaa julkisesti ja kenen kaveripyyntöjä hyväksyy somekanavissa. Tuntemattomien pyyntöjen hyväksyminen on aina riski”, summaa Telian riskienhallintapäällikkö Antti Turunen.

Jotta lasten ja nuorten yhteystiedot eivät päädy somessa ja netissä vääriin käsiin, on erityisen tärkeää pitää huolta yksityisyysasetuksista. Ne kattavat esimerkiksi sosiaalisen median tilien yksityisyyden sekä sen, ettei omia henkilötietoja jaeta somessa ja netissä tuntemattomille.

”Lasten ja nuorten viestittely on monikanavaista, minkä myötä somessa kavereille jaettu puhelinnumero saattaa päätyä vääriin käsiin. Turvallisuuden lisäämiseksi digilaitteille on saatavissa tietoturvasovelluksia, joilla voidaan hallita asennettavia sovelluksia, rajata ruutuaikaa ja tunnistaa huijaussivustoja”, Turunen sanoo.

Somemaailman ollessa yhä suurempi osa lasten ja nuorten arkea ja sosiaalista kanssakäymistä, on vanhempien ja muiden turvallisten aikuisten syytä käydä keskustelua siitä, miten lapsen turvallisuus varmistetaan myös somessa ja netissä.

”On tärkeää, ettei lapsia jätetä yksin nettiin ja someen. Lapset itsekin kaipaavat digiarkeensa aikuisten tukea ja turvaa. Avoin keskusteluyhteys auttaa lasta ottamaan puheeksi, jos hän on kohdannut netissä haastavia tilanteita”, toteaa Pelastakaa Lasten Nettivihjeen kehittämispäällikkö Heidi Näppi.

Telia tekee tiivistä yhteistyötä Pelastakaa Lasten Nettivihjeen ja Keskusrikospoliisin kanssa ja pyrkii estämään lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa sisältävän materiaalin leviämistä verkossa.





Telian ja Pelastakaa Lasten vinkit, mitä vanhempien kannattaa tehdä huolestuttavassa tilanteessa:



1. Keskustele lapsen kanssa netin käytöstä ja turvallisuudesta. Luo avoin ilmapiiri, jossa lapsi uskaltaa kertoa kokemuksistaan.

2. Telia suosittelee lapsen ensilaitteeksi kellopuhelinta. Kellopuhelimen avulla lapsella ei ole pääsyä nettiin tai somekanaviin ja huoltaja voi rajata tuntemattomien yhteystiedot pois.

3. Aseta laitteisiin ja sovelluksiin lapsilukot ja rajoitukset. Tarkista, mitä sovelluksia lapsi käyttää ja millaiset asetukset niissä on. Esimerkiksi Telian Turvapaketti mahdollistaa vanhemmille työkaluja lasten älypuhelinten turvaamiseksi ja rajoittamiseksi.

4. Ole kiinnostunut lapsen tai nuoren digitaalisesta arjesta. Kysy, millaisia viestejä lapsi saa ja keneltä.

5. Opasta lasta ilmoittamaan epäilyttävistä yhteydenotoista. Kerro, että lapsi voi aina kääntyä sinun puoleesi tai tehdä ilmoituksen Nettivihjeeseen www.nettivihje.fi

6. Ole tietoinen lasten kokemista digitaalisista riskeistä ja hae tarvittaessa apua. Hyödynnä esimerkiksi Nettivihjeen ja Pelastakaa Lapset ry:n tarjoamia palveluita ja ohjeita.



Toimituksille tiedoksi:

Pelastakaa Lasten Nettivihjeen tekemä selvitys ’SITÄ TAPAHTUU KOKO AJAN – 11–17-vuotiaiden lasten kokemuksia netissä tapahtuvasta seksuaaliväkivallasta ja ikätoverien välisestä seksiviestittelystä’

Selvitystä ovat rahoittaneet Euroopan unioni, Telia ja Tiukula-säätiö.

Linkki: https://www.pelastakaalapset.fi/ajankohtaista/sita-tapahtuu-koko-ajan/