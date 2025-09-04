Kappahl palaa juurilleen ja avaa myymälän kauppakeskus AINOAssa Tapiolassa

AINOAn päivittäistavaratarjonta vahvistuu – Lidl avaa uuden myymälän kauppakeskukseen 26.2.2025 12:00:00 EET | Tiedote

Kauppakeskus AINOAn vahva päivittäistavaratarjonta täydentyy entisestään, kun Lidl avaa uuden myymälänsä kauppakeskukseen viimeistään vuonna 2027. Uusi toimija tulee M-kerrokseen neljänneksi päivittäistavarakaupaksi, mikä vahvistaa AINOAn asemaa arjen sujuvana ostospaikkana. – On hienoa toivottaa Lidl tervetulleeksi AINOAan. Asiakkaamme arvostavat ruokakauppojen monipuolista tarjontaa ja sujuvaa asiointia. Lidlin myötä pystymme palvelemaan heitä entistä paremmin, kauppakeskusjohtaja Marja-Liisa Finska iloitsee. M-kerros on vakiintunut päivittäisostamisen alueeksi, jossa toimivat jo K-Supermarket Tapiola, S-market Tapiola, K-Market ja Alko. Uusi, noin 1600 neliömetrin kokoinen Lidl-myymälä täydentää palvelutarjontaa luontevasti ja tuo asiakkaille lisää valinnanvaraa päivittäisiin ostoksiin. – Kaikki toimijamme ovat meille tärkeitä, ja rakennamme kauppakeskusta aidosti asiakkaidemme tarpeita kuunnellen. Olemme tunnistaneet, että suuri osa asiakkaistamme tekee ostoksia meillä päivittäin,