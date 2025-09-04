Kappahl palaa juurilleen ja avaa myymälän kauppakeskus AINOAssa Tapiolassa
Muotiketju Kappahl avaa uuden myymälän kauppakeskus AINOAssa Espoossa marraskuussa 2025.
Kappahlin myymälä on tärkeä osa AINOAn alkuvuodesta 2025 käynnistynyttä uudistusprojektia, jonka tavoitteena on tehdä kauppakeskuksesta entistä toimivampi, monipuolistaa palveluita ja kasvattaa valikoimaa uusilla liikkeillä.
Kappahlin paluu Tapiolaan on historiallinen hetki, sillä ketjun ensimmäiset myymälät avattiin Suomessa vuonna 1990, ja yksi niistä sijaitsi juuri Espoon Tapiolassa. Nyt ympyrä sulkeutuu, kun Kappahl palaa juurilleen ja tuo AINOAan kattavan valikoiman vaatteita arkeen ja juhlaan.
Uusi myymälä sijaitsee kauppakeskuksen ensimmäisessä kerroksessa Espresso Housen naapurissa, ja sinne on suora sisäänkäynti myös Helmakujan puolelta. Myymälä tarjoaa asiakkaille ystävällistä ja osaavaa palvelua sekä monipuolisen valikoiman, joka elää sesonkien mukana.
– Olemme iloisia paluustamme Tapiolaan vuosien tauon jälkeen. Uuden, upean myymälämme valikoima on suunnattu koko perheelle. Olemme ylpeitä siitä, että voimme tarjota muotia, joka kestää aikaa niin tyylillisesti kuin laadullisesti, Kappahlin Suomen maajohtaja Mikaela Kosk kertoo.
Uusi tulokas täydentää AINOAn tarjontaa ja vahvistaa sen asemaa muodin keskuksena.
– AINOAn uudistus tuo taloon uusia brändejä ja lisää vaihtoehtoja asiakkaillemme. Haluamme, että AINOA on paikka, josta löytyy kaikki tarpeellinen arkeen ja inspiraatiota juhlaan, AINOAn kauppakeskusjohtaja Marja-Liisa Finska toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marja-Liisa FinskaKauppakeskusjohtaja, AINOAPuh:+358 50 388 3278marja-liisa.finska@lahitapiola.fi
Mikaela KoskSuomen maajohtaja, KappahlPuh:+358 44 450 6493mikaela.kosk@kappahl.com
Kuvat
Linkit
Kauppakeskus AINOA
Kauppakeskus AINOA on kasvanut Tapiolan honkien helmoissa uniikiksi, yli sadan rakkaudella rakennetun erikoisliikkeen, ravintolan ja kahvilan yhdistelmäksi. Vuonna 2024 AINOAssa vieraili ennätykselliset 10,2 miljoonaa kävijää ja myynti kohosi yli 230 miljoonaan euroon. AINOA on sydämeltään suuri kauppakeskus, jonka omistaa kotimainen Lähitapiolan Keskustakiinteistöt Oy.
