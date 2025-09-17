Nokian KrP:lle kauden avausvoitto – LASB putosi kyydistä toisessa erässä
Nokian KrP nappasi kolmannella yrittämällä kauden avausvoittonsa F-liigassa, kun LASB kaatui Lahdessa selvin lukemin 10-2.
Altavastaaja LASB pelasi hyvän avauserän, kun Miika Kosonen kuittasi ylivoimalla vieraiden Vesa Viitakosken nopean avausmaalin ja erän viimeisellä sekunnilla Pietari Porttikivi päätti komean syöttömyllyn takatolpalta johto-osumaan. KrP:n kone kuitenkin käynnistyi komeasti toisessa erässä. Juuso Ahola kiskaisi tasoituksen jo ensimmäisellä minuutilla, Mikko Laakson läpiajoon oivaltama Joona Rantala nosti johtomaalin ja vielä Mikko Laakso sivalsi eron kahteen. Seuraava maaliryöppy nähtiin erän toisella puolikkaalla Juuso Aholan, Mikko Laakson ja Luukas Hyvärisen latoessa runsaassa puolessa minuutissa tilanteeksi jo 7-2 vieraille. Päätöserän ensimmäinen puolikas mentiin maaleitta, mutta viimeisellä kympillä laukoi Luukas Hyvärinen illan toisen ja kolmannen maalinsa sekä vielä Valtteri Viitakoski loppunumerot.
Juuso Aholan illan teot olivat 2+2, Luukas Hyvärisen 3+0, Valtteri Viitakosken 2+1, Mikko Laakson 2+1 ja Joona Rantalan 1+2.
F-liigan miesten sarja jatkuu perjantaina otteluilla Oilers—Hawks ja SPV—Classic.
