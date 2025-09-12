Vuodevaatelaatikkopoika – näyttelijä Ari-Matti Hedmanin vaikuttava esikoisromaani

Ari-Matti Hedmanin romaani Vuodevaatelaatikkopoika on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

– Minkä takia liputetaan? Äiti kysyi nukutushuuruissaan hoitajalta.

– No, tietysti sen vuoksi, että rouvalle on syntynyt viime yönä kymmenen pisteen poika, vastasi hoitaja makeilevalla äänellä.

Saa sitten olla viimeinen, ajatteli äiti, mihinkä niitä enää mahtuisikaan. Mihinkä muualle kuin sängyn alle vuodevaatelaatikkoon.

Tuosta pienestä kolosta ponnistaa poika, jonka osaksi lankeaa kohtuuttoman epävakaat lähtökohdat ja pikkukaupungin arki. Aikuisena hän vaihtaa pasifismin tarkkuuskivääriin ja liittyy muukalaislegioonaan – paikkaan, jossa menneisyyttä ei kysytä ja uusia identiteettejä syntyy.



Ari-Matti Hedman (s. 1964) on näyttelijä sekä psykiatrian ja mielenterveystyön erikoissairaanhoitaja. Hän on työuransa aikana näytellyt ja laulanut ammattiteattereissa ympäri Suomea sekä toiminut sairaanhoitajana osastotyössä psykiatrisissa sairaaloissa ja avohoitoyksiköissä.

Teatterityön lisäksi hän on näytellyt TV-sarjoissa ja elokuvissa sekä lahjoittanut äänensä dubbaajana animaatiohahmoille ja toiminut äänikirjojen lukijana.

Häneltä on aiemmin julkaistu kaksi tietokirjaa yhdessä sairaanhoitajakollegansa kanssa: Avaimet taskussa (Reuna 2022) ja Avaimet jonkun toisen taskussa (Lind & Co 2024). Hedmanilla on näytelmäkäsikirjoituksia sekä sävellettyjä runo- ja laulutekstejä. Vuodevaatelaatikkopoika on Ari-Matti Hedmanin esikoisromaani.

HEDMAN, ARI-MATTI : Vuodevaatelaatikkopoika

265 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789524172165

Ilmestymisaika: Syyskuu 2025

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.

Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.