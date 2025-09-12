Vuodevaatelaatikkopoika – näyttelijä Ari-Matti Hedmanin vaikuttava esikoisromaani
Vuodevaatelaatikkopoika on tummasävyinen ja koukuttava romaani miehestä, joka yrittää rakentaa uutta elämää heikon alun päälle – hinnalla millä hyvänsä.
Ari-Matti Hedmanin romaani Vuodevaatelaatikkopoika on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
– Minkä takia liputetaan? Äiti kysyi nukutushuuruissaan hoitajalta.
– No, tietysti sen vuoksi, että rouvalle on syntynyt viime yönä kymmenen pisteen poika, vastasi hoitaja makeilevalla äänellä.
Saa sitten olla viimeinen, ajatteli äiti, mihinkä niitä enää mahtuisikaan. Mihinkä muualle kuin sängyn alle vuodevaatelaatikkoon.
Tuosta pienestä kolosta ponnistaa poika, jonka osaksi lankeaa kohtuuttoman epävakaat lähtökohdat ja pikkukaupungin arki. Aikuisena hän vaihtaa pasifismin tarkkuuskivääriin ja liittyy muukalaislegioonaan – paikkaan, jossa menneisyyttä ei kysytä ja uusia identiteettejä syntyy.
Ari-Matti Hedman (s. 1964) on näyttelijä sekä psykiatrian ja mielenterveystyön erikoissairaanhoitaja. Hän on työuransa aikana näytellyt ja laulanut ammattiteattereissa ympäri Suomea sekä toiminut sairaanhoitajana osastotyössä psykiatrisissa sairaaloissa ja avohoitoyksiköissä.
Teatterityön lisäksi hän on näytellyt TV-sarjoissa ja elokuvissa sekä lahjoittanut äänensä dubbaajana animaatiohahmoille ja toiminut äänikirjojen lukijana.
Häneltä on aiemmin julkaistu kaksi tietokirjaa yhdessä sairaanhoitajakollegansa kanssa: Avaimet taskussa (Reuna 2022) ja Avaimet jonkun toisen taskussa (Lind & Co 2024). Hedmanilla on näytelmäkäsikirjoituksia sekä sävellettyjä runo- ja laulutekstejä. Vuodevaatelaatikkopoika on Ari-Matti Hedmanin esikoisromaani.
HEDMAN, ARI-MATTI : Vuodevaatelaatikkopoika
265 sivua
Nidottu, pehmeäkantinen
ISBN 9789524172165
Ilmestymisaika: Syyskuu 2025
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.
Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaMomentum KirjatPuh:+358 50 591 6059info@momentumkirjat.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaMomentum KirjatPuh:+358 50 3688335jarkko@aviador.fi
Kuvat
Linkit
Momentum Kirjat
Suotie 15
05200 Rajamäki
Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Momentum Kirjat
Aleksi Ikosen satiirinen esikoisromaani irvailee ulkonäkö- ja itsekeskeisyydelle12.9.2025 10:15:00 EEST | Tiedote
Aleksi Ikosen romaani Maailmanpeitto on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Romaani kertoo miehestä nimeltä Herbert, joka eksyy valehtelijoiden maahan ja jonka on opeteltava kaikki valehtelemisen tavat päästäkseen takaisin kotiin. Tarinassa tarkastellaan maailmamme ilmiöitä, kuten muotia, ulkonäkökeskeisyyttä ja oman näkökulman ylivoimaisuutta lempeän fantasiasatiirin silmin. Lopuksi Herbert oppii tärkeimmän valehtelemisen taidon, itselleen valehtelun. Satiiria tyylikeinona käyttävä, lajityypiltään spekulatiivista fiktiota edustava romaani on suunnattu aikuisille lukijoille. Teoksen kirjoittaja Aleksi Ikonen (s. 1989) on kirjoittanut aktiivisesti yli 20 vuoden ajan sekä tieteis- ja fantasiatekstejä. Maailmanpeitto on hänen esikoisromaaninsa. Siviiliammatiltaan hän on liiketoimintajohtaja. IKONEN, ALEKSI : Maailmanpeitto 256 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN 9789524171366 Ilmestymisaika: Elokuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvoste
Pelastusoperaatio Haukka -nuortenromaani tempaa taianomaiseen kesäseikkailuun12.9.2025 09:15:00 EEST | Tiedote
Minna Keräsen nuorten fantasiaromaani Pelastusoperaatio Haukka on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Paju on tehnyt itselleen täydellisen kesälomasuunnitelman: uintia, laiskottelua ja tietokonepelailua. Äiti kuitenkin tuhoaa hänen aikeensa päättäessään lähettää Pajun kesäleirille. Ja millaiselle kesäleirille! Lintukoto tuntuu olevan täynnä sekopäitä; kivoja, mutta aivan pimeitä tyyppejä. Mikä heitä vaivaa ja miksi he tuntuvat tietävän Pajun asioista enemmän kuin tämä itse? Kaiken huipuksi leirin hulluus alkaa tarttua Pajuunkin, ja pian hän huomaa viettävänsä uusien ystäviensä kanssa elämänsä kauheinta ja hauskinta kesää, josta ei puutu jännitystä eikä vaarallisia tilanteita. Onneksi ystävyksillä riittää rohkeutta... ja näkkileipää? Minna Keränen elää ja hengittää rakkaudesta satuihin ja tarinoihin. Lapsena hän koki elävänsä puolittain fantasiamaailmassa, mutta aikuiseksi vartuttuaan unohti joksikin aikaa ensirakkautensa. Tarinat eivät kuitenkaan unohtaneet häntä, vaan halusivat
Suvi Tuomikosken uutuustietokirja kannustaa lisäämään leikkiä ja luovuutta työelämään12.9.2025 08:15:00 EEST | Tiedote
Miltä näyttäisi työelämä, jossa olisi enemmän iloa, hupia ja naurua? Mitä leikkisä työn tekemisen tapa tarkoittaa? Miksi tulevaisuuden työtä on tärkeä tarkastella luovuuden ja hauskuuden kautta?
Uutuuslastenkirja innostaa lukuvastaisia poikia kirjojen pariin2.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Anna-Marie Ruskon ja Anna Helmisen lastenkirja Elias avaa lukemislukon on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Reipas tokaluokkalainen Elias tykkää junista ja jalkapallon pelaamisesta, mutta välttelee työläältä tuntuvaa lukemista. Isovanhempien luokse tehty kyläily kuitenkin muuttaa Eliaksen lukemisen suunnan. Lukulasejaan jatkuvasti hukkaava vaari osaa kannustaa ja tukea Eliasta oikeissa hetkissä. Yhdessä harjoittelemalla lukutaito kohenee, mutta se tuo mukanaan myös arvoituksen: mystisen junan äänen, joka tuntuu kutsuvan Eliasta. Anna-Marie Ruskon kirjoittama ja Anna Helmisen kuvittama kirja kertoo 6–9-vuotiaille pojille suunnatun, lämminhenkisen tarinan, joka viihdyttää ja herättelee alkulukijaikäisen kiinnostusta lukemisen kehittämiseen. Lisäksi tarina auttaa avaamaan keskustelun lukemisesta ja sen hankaluudesta nostamalla esiin lukuvaikeuteen tai -vastaisuuteen liittyviä tunteita. Kirjan lopusta löytyy Innokas lukija -diplomi sekä tietopaketti aikuisille lapsen lukuharjoittel
Esikoisrunoteos kuvaa äitiyttä koskettavasti ja rohkeasti1.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Anna Carlsonin runoteos Synnytin auringon on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Teos kuvaa sitä järisyttävää muutosta, jonka äidiksi syntyminen saa aikaan. Unikuvien, hormonien ja sisintä vavisuttavien tunteiden pyörteissä uusi identiteetti hakee muotoaan. Rakkaus omaa lasta kohtaan on ihmeellistä, mutta kasvuun kuuluu väistämättä myös kipua. Carlson kertoo samaistuttavasti vaikeistakin vanhemmuuteen kuuluvista tunteista, peloista ja toiveista. Rehelliset ja humoristisetkin runot antavat voimaa väsymyksen ja riittämättömyyden hetkiin. Teos puhuu armollisemman ja yhteisöllisemmän äitiyden puolesta. Anna Carlson on helsinkiläinen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja sekä pienen pojan äiti. Runoilija rakastaa leikkimistä, nauramista, laulamista ja meressä uimista. Hän lumoutuu kauniista maisemista ja hiljaisuudesta. CARLSON, ANNA : Synnytin auringon 105 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN 9789524172264 Ilmestymisaika: Elokuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynn
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme