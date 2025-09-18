Uudet tutkimustulokset julki: Lillyn tirtsepatidi lasten ja nuorten tyypin 2 diabeteksen hoidossa
Tirtsepatidi saavutti SURPASS-PEDS-tutkimuksessa ensisijaisen ja kaikki keskeiset toissijaiset päätetapahtumat viikolla 30. Hoitotulos osoitti jatkuvaa parannusta glukoositasapainossa sekä jatkuvaa painoindeksin (BMI) laskua tutkimuksen jatkovaiheen loppuun saakka viikolle 52.
Tirtsepatidin turvallisuus- ja siedettävyysprofiili oli yleisesti ottaen yhdenmukainen aiempien aikuistutkimusten kanssa.
Oy Eli Lilly Finland Ab, 18. syyskuuta 2025 – Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) julkaisi tänään SURPASS-PEDS-tutkimuksen yksityiskohtaiset tulokset. Kyseessä on ensimmäinen vaiheen 3 tutkimus, jossa arvioitiin GIP- ja GLP-1-reseptoriagonisti tirtsepatidin turvallisuutta ja tehoa tyypin 2 diabetesta sairastavilla lapsilla ja nuorilla (iältään 10-vuotiaista alle 18-vuotiaisiin), joiden tauti ei ollut riittävässä hoitotasapainossa metformiinin, perusinsuliinin tai näiden yhdistelmän avulla.
Tirtsepatidi saavutti 30 viikossa ensisijaisen ja kaikki keskeiset toissijaiset päätetapahtumat sekä paransi tutkimukseen osallistuneiden HbA1c-arvoa ja painoindeksiä (BMI) merkittävästi lumeryhmään verrattuna. Tutkimuksen tulokset esiteltiin Euroopan diabetestutkijoiden yhdistyksen (EASD) vuosikokouksessa 2025 ja julkaistiin samanaikaisesti The Lacent:ssa.
”Tyypin 2 diabetesta sairastavilla nuorilla tauti etenee usein aggressiivisemmin ja monissa tapauksissa ensilinjan hoidoilla, kuten metformiinilla ja perusinsuliinilla, ei onnistuta hallitsemaan HbA1c-arvoa riittävästi”, kertoo tutkimuksen päätutkija ja kliinisen diabeteksen ohjelman johtaja, M.D. Tamara Hannon, Indianan yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta. ”SURPASS-PEDS-tutkimuksen tulokset osoittavat, että tirtsepatidi toi merkitseviä ja kliinisesti merkittäviä parannuksia verensokeriin, BMI-arvoon ja paastoglukoosiin lapsipotilailla. ”Nämä tulokset viittaavat siihen, että tirtsepatidi voi olla mahdollinen hoitokeino nuorten tyypin 2 diabetesta sairastavien potilaiden hoitoon.”
Tutkimus saavutti ensisijaisen päätetapahtumansa eli HbA1c-arvon laskun tirtsepatidilla (yhdistetyillä annoksilla) verrattuna lumelääkkeeseen viikolla 30. HbA1c laski keskimäärin 2,2 prosenttiyksikköä lähtötasosta, joka oli keskimäärin 8,05 %, käyttäen tehokkuusarviota.* Keskeisen toissijaisen päätetapahtuman, HbA1c-tavoitearvon alle ≤ 6,5 %, saavutti 86,1 % 10 mg:n annokselle satunnaistetuista osallistujista. Lisäksi tirtsepatidi paransi merkittävästi BMI:tä, joka on mittari, joka huomioi lasten ja nuorten painomuutokset suhteessa heidän kasvuunsa ajan myötä. 10 mg annosta saaneiden osallistujien BMI laski keskimäärin 11,2 % viikolle 30. Parannukset HbA1c-arvossa ja BMI:n lasku jatkuivat myös viikolle 52 tutkimuksen jatkovaiheen loppuun saakka.
|
Tulokset viikolla 30
|
Ensisijainen päätetapahtumai
|
Tirtsepatidi
yhdistetyt annokset
|
Lumelääke
|
Muutos HbA1c-arvossa lähtötilanteen arvoon 8,05 % verrattuna
|
Tehokkuusarvio
|
-2.2 %
|
0.05 %
|
Hoito-ohjelman arvio**
|
-2.0 %
|
-0.2 %
|
Toissijaiset päätetapahtumati
|
Tirtsepatidi
5 mg
|
Tirtsepatidi 10 mg
|
Tirtsepatidi yhdistetyt annokset
|
Lumelääke
|
Muutos HbA1c-arvossa lähtötilanteen arvoon 8,05 % verrattuna
|
Tehokkuusarvio
|
-2,2 %
|
-2,3 %
|
-
|
0,05 %
|
Hoito-ohjelman arvio
|
-1,9 %
|
-2,2 %
|
-
|
-0,2 %
|
Prosentuaalinen osuus potilaista, jotka saavuttivat
HbA1c-arvon ≤ 6,5 %
|
Tehokkuusarvio
|
70,8 %
|
86,1 %
|
-78,6 %
|
27,8 %
|
Hoito-ohjelman arvio
|
66,4 %
|
80,6 %
|
-73,6 %
|
28,2 %
|
Prosentuaalinen muutos BMI:ssä tutkittavien lähtötilanteen keskiarvosta
35,43 kg/m2
|
Tehokkuusarvio
|
-7,4 %
|
-11,2 %
|
-9,3 %
|
-0,4 %
|
Hoito-ohjelman arvio
|
-6,7 %
|
-11,1 %
|
-8,9 %
|
-0,55 %
|
Muutos BMI:n ikä- ja sukupuolivakioidussa keskihajontaluvussa lähtötilanteen keskiarvosta 3,11
|
Tehokkuusarvio
|
-0,50
|
-0,76
|
-0,63
|
-0,09
|
Hoito-ohjelman arvio
|
-0,45
|
-0,76
|
-0,60
|
-0,09
|
Muutos paastoglukoosi-arvossa lähtötason keskiarvosta 152 mg/dl
|
Tehokkuusarvio
|
-35,0 mg/dL
|
-53,5 mg/dL
|
-44,2 mg/dL
|
-7,9 mg/dL
|
Hoito-ohjelman arvio
|
-35,5 mg/dL
|
-50,6 mg/dL
|
-43,0 mg/dL
|
-6,6 mg/dL
iKontrolloitu tyypin 1 virheen osalta
”SURPASS-PEDS-tutkimuksen tulokset osoittavat, että tirtsepatidi paransi tilastollisesti merkitsevästi HbA1c-arvoa, painoindeksiä (BMI) ja muita keskeisiä kardiometabolisia riskitekijöitä, samalla kun sen turvallisuusprofiili vastasi pääosin aiempia aikuistutkimuksia”, sanoi Kenneth Custer, Ph.D., Executive Vice President ja Lillyn Cardiometabolic Health -liiketoiminnan johtaja.
Tirtsepatidin kokonaisvaltainen turvallisuusprofiili SURPASS-PEDS-tutkimuksessa oli yleisesti yhdenmukainen muiden inkretiinipohjaisten valmisteiden kanssa, mukaan lukien aiemmat SURPASS-tutkimusten tiedot1. Yleisimmät haittavaikutukset tirtsepatidia saaneilla osallistujilla (5 mg, 10 mg ja yhdistetyt annokset) olivat ripuli (25 %, 24 % ja 25 % vs. 6 % lumelääkkeellä), pahoinvointi (22 %, 18 % ja 20 % vs. 9 %), oksentelu (16 %, 12 % ja 14 % vs. 3 %), ylävatsakipu (6 %, 12 % ja 9 % vs. 9 %) sekä vatsakipu (16 %, 3 % ja 9 % vs. 3 %). Kaikki nämä maha-suolikanavan haittavaikutukset olivat lieviä tai keskivaikeita ja ilmenivät pääasiassa annosnostojen aikana. Hoidon keskeyttämisprosentit haittavaikutusten vuoksi olivat yhteensä 6 % (5 mg), 0 % (10 mg) ja 3 % (yhdistetyt annokset) tirtsepatidilla verrattuna 0 %:iin lumelääkkeellä. Vakavia hypoglykemiatapauksia ei havaittu. Osuus osallistujista, joilla esiintyi tason 2 hypoglykemiaa (verensokeri < 54 mg/dl) 30 viikkoon mennessä, oli 15,4 % tirtsepatidiryhmissä verrattuna 5,9 %:iin lumeryhmässä, mikä on linjassa muiden nuoruusiässä alkaneen tyypin 2 diabeteksen tutkimusten kanssa.
Tirtsepatidi
Tirtsepatidi on kerran viikossa annosteltava GIP- (glukoosiriippuvainen insulinotrooppinen polypeptidi) ja GLP-1- (glukagonin kaltainen peptidi-1) reseptoriagonisti. Tirtsepatidi on yksi molekyyli, joka aktivoi elimistön luonnollisten inkretiinihormonien, GIP- ja GLP-1-hormonien, reseptoreita. Sekä GIP- että GLP-1-reseptoreita esiintyy aivojen alueilla, jotka ovat tärkeitä ruokahalun säätelylle. Tirtsepatidi vähentää kaloreiden saantia, ja sen vaikutusten oletetaan välittyvän pääasiassa ruokahaluun vaikuttamalla. Tirtsepatidi laskee paasto- ja aterianjälkeistä verensokeria, parantaa insuliiniherkkyyttä, vähentää ruoan saantia ja laskee painoa tyypin 2 diabetesta sairastavilla potilailla.
EMA on hyväksynyt tirtsepatidin (Mounjaro) tyypin 2 diabetesta sairastavien aikuisten glukoositasapainon hoitoon sekä painonhallintaan aikuisille, joilla on lihavuus tai ylipaino ja vähintään yksi painoon liittyvä lisäsairaus.
SURPASS-PEDS (NCT05260021) on viranomaisvaatimusten mukainen vaiheen 3 monikeskustutkimus, joka on satunnaistettu, kaksoissokkoutettu ja lumekontrolloitu, ja johon sisältyy avoin jatkovaihe. Tutkimuksessa arvioitiin tirtsepatidin tehoa, turvallisuutta ja farmakokinetiikkaa tyypin 2 diabetesta sairastavilla lapsilla ja nuorilla (10-vuotiaista alle 18-vuotiaisiin), joiden sairaus ei ollut riittävässä hoitotasapainossa metformiinin, perusinsuliinin tai molempien avulla.
Tutkimukseen satunnaistettiin 99 osallistujaa Yhdysvalloista, Australiasta, Brasiliasta, Intiasta, Israelista, Italiasta, Meksikosta ja Isosta-Britanniasta saamaan tirtsepatidia (enintään 5 mg tai 10 mg) kerran viikossa tai lumelääkettä kerran viikossa.
Tutkimuksen päätavoite oli osoittaa, että tirtsepatidi (yhdistetyt annokset) on lumelääkkeeseen verrattuna parempi HbA1c:n keskimääräisessä muutoksessa lähtötasosta 30 viikon kohdalla.
Tutkimuksen avoimessa jatkovaiheessa (viikot 31–52) kaikki osallistujat saivat tirtsepatidia. Tutkimuksen sisäänottokriteereihin kuuluivat seulonnassa HbA1c > 6,5 % ja ≤11 %, kehonpaino ≥ 50 kg sekä BMI, joka ylitti kyseisen maan tai alueen samanikäisen ja samaa sukupuolta olevan väestön 85. prosenttipisteen. Tutkimukseen osallistuneilla keskimääräinen lähtötilanteen HbA1c oli 8,04 %, keskimääräinen lähtötilanteen BMI 35,4 kg/m², keskimääräinen lähtöpaino 96,6 kg, keskimääräinen lähtötilanteen BMI:n keskihajontapistearvo 3,11 ja diabeteksen kesto 2,4 vuotta.
Viiteet ja selitteet
*Tehokkuusarvio (efficacy estimand) kuvaa tehoa tilanteessa, jossa kaikki satunnaistetut osallistujat olisivat jatkaneet tutkimushoitoa 30 viikon ajan ilman pelastavien (rescue) verensokeria alentavien lääkkeiden aloittamista (> 2 viikon käyttö).
**Hoito-ohjelman arvio (treatment-regimen estimand) kuvaa arvioitua keskimääräistä hoitovaikutusta kaikilla satunnaistetuilla osallistujilla riippumatta tutkimushoidon keskeyttämisestä tai pelastavien verensokeria alentavien lääkkeiden aloittamisesta.
1. Mounjaro-valmisteyhteenveto
Lisätietoa:
Charlotte Tauber, Communications Nordics, Lilly Corporate Affairs charlotte.tauber@network.lilly.com tai UKPublicAffairs@lilly.com
Avainsanat
Lilly
Lilly on lääkeyritys, joka muuttaa tieteellistä tutkimusta ihmisten elämänlaatua parantaviksi hoidoiksi maailmanlaajuisesti. Olemme olleet elämää muuttavien keksintöjen edelläkävijöitä lähes 150 vuoden ajan, ja nykyään lääkkeemme auttavat kymmeniä miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Biotekniikkaa, kemiaa ja geneettistä lääketiedettä hyödyntäen tutkijamme ja tieteentekijämme edistävät uusia löytöjä vastatakseen maailman merkittävimpiin terveyshaasteisiin. Näihin kuuluvat muun muassa diabeteksen ja lihavuuden hoidon uudelleenmäärittely, Alzheimerin taudin vastaisen taistelun jatkaminen, hoitovaihtoehtojen tarjoaminen immuunijärjestelmää heikentäviin häiriöihin, sekä vaikeasti hoidettavien syöpien hallinnan parantaminen. Jokaisella askeleella kohti terveellisempää maailmaa meitä motivoi yksi asia: ihmisten elämän parantaminen. Tähän sisältyy innovatiivisten, monimuotoisten kliinisten tutkimusten toteuttaminen, sekä pyrkimys varmistaa, että lääkkeemme ovat saatavilla ja edullisia. Lisätietoja osoitteessa lilly.com/fi.
