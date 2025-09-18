Uudet tutkimustulokset julki: Lillyn tirtsepatidi lasten ja nuorten tyypin 2 diabeteksen hoidossa

Oy Eli Lilly Finland Ab, 18. syyskuuta 2025 – Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) julkaisi tänään SURPASS-PEDS-tutkimuksen yksityiskohtaiset tulokset. Kyseessä on ensimmäinen vaiheen 3 tutkimus, jossa arvioitiin GIP- ja GLP-1-reseptoriagonisti tirtsepatidin turvallisuutta ja tehoa tyypin 2 diabetesta sairastavilla lapsilla ja nuorilla (iältään 10-vuotiaista alle 18-vuotiaisiin), joiden tauti ei ollut riittävässä hoitotasapainossa metformiinin, perusinsuliinin tai näiden yhdistelmän avulla.

Tirtsepatidi saavutti 30 viikossa ensisijaisen ja kaikki keskeiset toissijaiset päätetapahtumat sekä paransi tutkimukseen osallistuneiden HbA1c-arvoa ja painoindeksiä (BMI) merkittävästi lumeryhmään verrattuna. Tutkimuksen tulokset esiteltiin Euroopan diabetestutkijoiden yhdistyksen (EASD) vuosikokouksessa 2025 ja julkaistiin samanaikaisesti The Lacent:ssa.

”Tyypin 2 diabetesta sairastavilla nuorilla tauti etenee usein aggressiivisemmin ja monissa tapauksissa ensilinjan hoidoilla, kuten metformiinilla ja perusinsuliinilla, ei onnistuta hallitsemaan HbA1c-arvoa riittävästi”, kertoo tutkimuksen päätutkija ja kliinisen diabeteksen ohjelman johtaja, M.D. Tamara Hannon, Indianan yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta. ”SURPASS-PEDS-tutkimuksen tulokset osoittavat, että tirtsepatidi toi merkitseviä ja kliinisesti merkittäviä parannuksia verensokeriin, BMI-arvoon ja paastoglukoosiin lapsipotilailla. ”Nämä tulokset viittaavat siihen, että tirtsepatidi voi olla mahdollinen hoitokeino nuorten tyypin 2 diabetesta sairastavien potilaiden hoitoon.”

Tutkimus saavutti ensisijaisen päätetapahtumansa eli HbA1c-arvon laskun tirtsepatidilla (yhdistetyillä annoksilla) verrattuna lumelääkkeeseen viikolla 30. HbA1c laski keskimäärin 2,2 prosenttiyksikköä lähtötasosta, joka oli keskimäärin 8,05 %, käyttäen tehokkuusarviota.* Keskeisen toissijaisen päätetapahtuman, HbA1c-tavoitearvon alle ≤ 6,5 %, saavutti 86,1 % 10 mg:n annokselle satunnaistetuista osallistujista. Lisäksi tirtsepatidi paransi merkittävästi BMI:tä, joka on mittari, joka huomioi lasten ja nuorten painomuutokset suhteessa heidän kasvuunsa ajan myötä. 10 mg annosta saaneiden osallistujien BMI laski keskimäärin 11,2 % viikolle 30. Parannukset HbA1c-arvossa ja BMI:n lasku jatkuivat myös viikolle 52 tutkimuksen jatkovaiheen loppuun saakka.

Tulokset viikolla 30 Ensisijainen päätetapahtumai Tirtsepatidi yhdistetyt annokset Lumelääke Muutos HbA1c-arvossa lähtötilanteen arvoon 8,05 % verrattuna Tehokkuusarvio -2.2 % 0.05 % Hoito-ohjelman arvio** -2.0 % -0.2 % Toissijaiset päätetapahtumati Tirtsepatidi 5 mg Tirtsepatidi 10 mg Tirtsepatidi yhdistetyt annokset Lumelääke Muutos HbA1c-arvossa lähtötilanteen arvoon 8,05 % verrattuna Tehokkuusarvio -2,2 % -2,3 % - 0,05 % Hoito-ohjelman arvio -1,9 % -2,2 % - -0,2 % Prosentuaalinen osuus potilaista, jotka saavuttivat HbA1c-arvon ≤ 6,5 % Tehokkuusarvio 70,8 % 86,1 % -78,6 % 27,8 % Hoito-ohjelman arvio 66,4 % 80,6 % -73,6 % 28,2 % Prosentuaalinen muutos BMI:ssä tutkittavien lähtötilanteen keskiarvosta 35,43 kg/m2 Tehokkuusarvio -7,4 % -11,2 % -9,3 % -0,4 % Hoito-ohjelman arvio -6,7 % -11,1 % -8,9 % -0,55 % Muutos BMI:n ikä- ja sukupuolivakioidussa keskihajontaluvussa lähtötilanteen keskiarvosta 3,11 Tehokkuusarvio -0,50 -0,76 -0,63 -0,09 Hoito-ohjelman arvio -0,45 -0,76 -0,60 -0,09 Muutos paastoglukoosi-arvossa lähtötason keskiarvosta 152 mg/dl Tehokkuusarvio -35,0 mg/dL -53,5 mg/dL -44,2 mg/dL -7,9 mg/dL Hoito-ohjelman arvio -35,5 mg/dL -50,6 mg/dL -43,0 mg/dL -6,6 mg/dL

iKontrolloitu tyypin 1 virheen osalta

”SURPASS-PEDS-tutkimuksen tulokset osoittavat, että tirtsepatidi paransi tilastollisesti merkitsevästi HbA1c-arvoa, painoindeksiä (BMI) ja muita keskeisiä kardiometabolisia riskitekijöitä, samalla kun sen turvallisuusprofiili vastasi pääosin aiempia aikuistutkimuksia”, sanoi Kenneth Custer, Ph.D., Executive Vice President ja Lillyn Cardiometabolic Health -liiketoiminnan johtaja.

Tirtsepatidin kokonaisvaltainen turvallisuusprofiili SURPASS-PEDS-tutkimuksessa oli yleisesti yhdenmukainen muiden inkretiinipohjaisten valmisteiden kanssa, mukaan lukien aiemmat SURPASS-tutkimusten tiedot1. Yleisimmät haittavaikutukset tirtsepatidia saaneilla osallistujilla (5 mg, 10 mg ja yhdistetyt annokset) olivat ripuli (25 %, 24 % ja 25 % vs. 6 % lumelääkkeellä), pahoinvointi (22 %, 18 % ja 20 % vs. 9 %), oksentelu (16 %, 12 % ja 14 % vs. 3 %), ylävatsakipu (6 %, 12 % ja 9 % vs. 9 %) sekä vatsakipu (16 %, 3 % ja 9 % vs. 3 %). Kaikki nämä maha-suolikanavan haittavaikutukset olivat lieviä tai keskivaikeita ja ilmenivät pääasiassa annosnostojen aikana. Hoidon keskeyttämisprosentit haittavaikutusten vuoksi olivat yhteensä 6 % (5 mg), 0 % (10 mg) ja 3 % (yhdistetyt annokset) tirtsepatidilla verrattuna 0 %:iin lumelääkkeellä. Vakavia hypoglykemiatapauksia ei havaittu. Osuus osallistujista, joilla esiintyi tason 2 hypoglykemiaa (verensokeri < 54 mg/dl) 30 viikkoon mennessä, oli 15,4 % tirtsepatidiryhmissä verrattuna 5,9 %:iin lumeryhmässä, mikä on linjassa muiden nuoruusiässä alkaneen tyypin 2 diabeteksen tutkimusten kanssa.

Tirtsepatidi

Tirtsepatidi on kerran viikossa annosteltava GIP- (glukoosiriippuvainen insulinotrooppinen polypeptidi) ja GLP-1- (glukagonin kaltainen peptidi-1) reseptoriagonisti. Tirtsepatidi on yksi molekyyli, joka aktivoi elimistön luonnollisten inkretiinihormonien, GIP- ja GLP-1-hormonien, reseptoreita. Sekä GIP- että GLP-1-reseptoreita esiintyy aivojen alueilla, jotka ovat tärkeitä ruokahalun säätelylle. Tirtsepatidi vähentää kaloreiden saantia, ja sen vaikutusten oletetaan välittyvän pääasiassa ruokahaluun vaikuttamalla. Tirtsepatidi laskee paasto- ja aterianjälkeistä verensokeria, parantaa insuliiniherkkyyttä, vähentää ruoan saantia ja laskee painoa tyypin 2 diabetesta sairastavilla potilailla.

EMA on hyväksynyt tirtsepatidin (Mounjaro) tyypin 2 diabetesta sairastavien aikuisten glukoositasapainon hoitoon sekä painonhallintaan aikuisille, joilla on lihavuus tai ylipaino ja vähintään yksi painoon liittyvä lisäsairaus.

SURPASS-PEDS (NCT05260021) on viranomaisvaatimusten mukainen vaiheen 3 monikeskustutkimus, joka on satunnaistettu, kaksoissokkoutettu ja lumekontrolloitu, ja johon sisältyy avoin jatkovaihe. Tutkimuksessa arvioitiin tirtsepatidin tehoa, turvallisuutta ja farmakokinetiikkaa tyypin 2 diabetesta sairastavilla lapsilla ja nuorilla (10-vuotiaista alle 18-vuotiaisiin), joiden sairaus ei ollut riittävässä hoitotasapainossa metformiinin, perusinsuliinin tai molempien avulla.

Tutkimukseen satunnaistettiin 99 osallistujaa Yhdysvalloista, Australiasta, Brasiliasta, Intiasta, Israelista, Italiasta, Meksikosta ja Isosta-Britanniasta saamaan tirtsepatidia (enintään 5 mg tai 10 mg) kerran viikossa tai lumelääkettä kerran viikossa.

Tutkimuksen päätavoite oli osoittaa, että tirtsepatidi (yhdistetyt annokset) on lumelääkkeeseen verrattuna parempi HbA1c:n keskimääräisessä muutoksessa lähtötasosta 30 viikon kohdalla.

Tutkimuksen avoimessa jatkovaiheessa (viikot 31–52) kaikki osallistujat saivat tirtsepatidia. Tutkimuksen sisäänottokriteereihin kuuluivat seulonnassa HbA1c > 6,5 % ja ≤11 %, kehonpaino ≥ 50 kg sekä BMI, joka ylitti kyseisen maan tai alueen samanikäisen ja samaa sukupuolta olevan väestön 85. prosenttipisteen. Tutkimukseen osallistuneilla keskimääräinen lähtötilanteen HbA1c oli 8,04 %, keskimääräinen lähtötilanteen BMI 35,4 kg/m², keskimääräinen lähtöpaino 96,6 kg, keskimääräinen lähtötilanteen BMI:n keskihajontapistearvo 3,11 ja diabeteksen kesto 2,4 vuotta.

Viiteet ja selitteet

*Tehokkuusarvio (efficacy estimand) kuvaa tehoa tilanteessa, jossa kaikki satunnaistetut osallistujat olisivat jatkaneet tutkimushoitoa 30 viikon ajan ilman pelastavien (rescue) verensokeria alentavien lääkkeiden aloittamista (> 2 viikon käyttö).

**Hoito-ohjelman arvio (treatment-regimen estimand) kuvaa arvioitua keskimääräistä hoitovaikutusta kaikilla satunnaistetuilla osallistujilla riippumatta tutkimushoidon keskeyttämisestä tai pelastavien verensokeria alentavien lääkkeiden aloittamisesta.

1. Mounjaro-valmisteyhteenveto

Lisätietoa:

Charlotte Tauber, Communications Nordics, Lilly Corporate Affairs charlotte.tauber@network.lilly.com tai UKPublicAffairs@lilly.com