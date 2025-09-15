Multitude juhlistaa 20 vuoden kasvuaan ja 10 vuoden uraansa Frankfurtin pörssissä
Digitaaliseen rahoitukseen ja verkkopankkitoimintaan erikoistunut suomalaislähtöinen fintech-konserni Multitude juhlistaa 20-vuotista matkaansa asiakkaidensa ja henkilöstönsä kanssa Suomessa syyskuussa 2025.
Multituden palvelut jakaantuvat kuluttajapankkitoimintaan, yrityspankkitoimintaan sekä tukkupankkitoimintaan, ja sen asiakkaita ovat kuluttajat, pk-yritykset sekä muut fintech-yritykset. Frankfurtin pörssissä listattu Multitude toimii 17 maassa ja sen palveluksessa toimii yli 700 digitaalisen rahoituksen ammattilaista, joista noin 50 työskentelee Suomessa. Vuonna 2024 konsernin liikevaihto oli 263,7 miljoonaa euroa ja tulos 67,6 miljoonaa euroa.
Suomalaisilta juurilta eurooppalaiseksi kasvualustaksi
Multitude, joka on perustettu Helsingissä vuonna 2005 Ferratum-nimellä, oli kuluttajien mobiililainojen uranuurtaja Euroopassa ja kasvoi nopeasti koko mantereen alueella. Saatuaan EU-pankkilisenssin vuonna 2012 yhtiö on kasvanut Euroopan kattavaksi rahoitusalan toimijaksi. Listautuminen Frankfurtin pörssiin vuonna 2015 sekä Capital Boxin perustaminen pk-yritysten rahoitukseen ovat olleet tärkeitä virstanpylväitä.
Yhtiö nimeksi tuli Multitude vuonna 2021, ja vuonna 2024 sen emoyhtiön kotipaikaksi tuli Sveitsi, mikä entisestään vahvisti jalansijaa Euroopassa. Tänä päivänä Multitudella on kolme liiketoimintayksikköä: Ferratum (kuluttajapankkitoiminta), Capital Box (yrityspankkitoiminta) ja Multitude Bank (tukkupankkitoiminta).
Toimintaa ohjaavat vahvat periaatteet
– Konsernilla on alkujaan suomalaiset juuret, ja periaatteitamme ovat maltillisuus, sisukkuus sekä kiinnostus teknologian kehittämiseen. Ahkeralla työllä ja innovaatioilla olemme vakiinnuttaneet paikkamme eurooppalaisella rahoituskentällä. Nyt on aika kiittää asiakkaitamme, kumppaneitamme ja henkilöstöämme sekä luoda katsetta eteenpäin, Multituden toimitusjohtaja Antti Kumpulainen kertoo.
Multituden menestystä ohjaavat vahvat arvot – vastuullisuus, innovatiivisuus, yhteistyö ja asiakaslähtöisyys. Näiden mukaisesti konserni kehittää tuotteitaan, rakentaa kumppanuuksia ja vaalii yrityskulttuuriaan 42 kansallisuutta ja lukuisia maita käsittävässä organisaatiossaan.
Yhteinen juhlahetki
Osana juhlavuotensa tapahtumia Multitude tapaa asiakkaitaan ja kumppaneitaan Helsingissä, ja sen jälkeen noin 530 konsernin työntekijää kokoontuu Vierumäelle neljäksi päiväksi. Ohjelma sisältää ajatustenvaihtoa, strategiakeskusteluita sekä yhteishengen vahvistamista monien aktiviteettien parissa.
– Nämä kohtaamiset kasvokkain ovat meille erittäin arvokkaita. Kun kollegat 17 maasta kokoontuvat tällä tavalla yhteen, se luo yhteisen tekemisen malleja, luottamusta sekä vahvan tunteen kuulumisesta samaan yhteisöön, Antti Kumpulainen toteaa.
Lisätietoja:
Antti Kumpulainen, toimitusjohtaja, Multitude Group, antti.kumpulainen@multitudebank.com, +41 767 991693
Adam Hansson Tönning, Head of IR and Treasury, Multitude Group, adam.tonning@multitude.com +46 733 583171
Yhteyshenkilöt
Antti Kumpulainentoimitusjohtaja, Multitude AGPuh:+41 767 991 693antti.kumpulainen@multitude.com
Multitude lyhyesti
Multitude on pörssilistattu eurooppalainen fintech-yritys, joka tarjoaa digitaalista lainoitusta ja verkkopankkipalveluita kuluttajille, pienille ja keskisuurille yrityksille sekä muille perinteisten pankkien huomiotta jättämille fintech-yrityksille. Multitude tarjoaa palveluita kolmen itsenäisen liiketoimintayksikön kautta, joita palvelee sisäinen kasvualustamme. Multituden liiketoimintayksiköt ovat kuluttajapankkitoiminta (Ferratum), yrityspankkitoiminta (CapitalBox) ja tukkupankkitoiminta (Multitude Bank). Konserni työllistää yli 700 henkilöä 25 maassa ja tarjoaa palveluita 17 maassa. Sen yhteenlaskettu liikevaihto oli 263,7 miljoonaa euroa vuonna 2024. Multitude perustettiin Suomessa vuonna 2005, se on rekisteröity Sveitsissä ja sen pääkonttori on Zugissa. Multitude on listattu Frankfurtin pörssin Prime Standard -segmentissä tunnuksella 'MULT'.
