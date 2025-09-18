Turvallisuuslautakunta pitää kokouksensa 24.9.
Keski-Suomen hyvinvointialueen turvallisuuslautakunnan syyskuun kokouksessa käsitellään muun muassa järjestöyhteistyötä, vammaisten henkilöiden oikeuksien edistämistä sekä hyvinvointialueen talouden tilannetta.
Hyvinvointialue on uudistamassa järjestöavustusten ohjetta, joka linjaa avustusten tavoitteet ja myöntämisen periaatteet. Päivityksen taustalla on hallintosäännön muutos, jonka myötä avustuspäätökset siirtyivät hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnalle, kun aiemmin päätökset teki aluehallitus.
Uusi ohje pyrkii selkiyttämään erilaisten järjestöjen hakemusten käsittelyä ja kohdentamaan avustuksia tarkoituksenmukaisesti. Päivitetty ohje tuodaan hyväksyttäväksi aluehallitukseen.
Päivityksissä tarkastellaan erityisesti:
- pienten vapaaehtoisjärjestöjen toimintaedellytyksiä (muun muassa tilat ja tarjoilukulut)
- vuosikellon muutostarpeita avustusten hakuaikataulussa
- avustusten kohdentamista vaikuttavasti alueen asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden tukemiseen.
Turvallisuuslautakunta kuulee vammaisohjelman valmistelun tilanteesta
Keski-Suomen hyvinvointialueella on käynnissä vammaispoliittisen ohjelman valmistelu. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista YK:n vammaissopimuksen mukaisesti.
Ohjelman laadinta on aloitettu vuoden 2025 alussa, ja sen valmisteluun osallistuvat vammaisneuvosto sekä muut hyvinvointialueen toimielimet. Lautakunnassa esitellään ohjelman eteneminen sekä suunnitellut jatkokäsittelyt syksyn aikana.
Talouden puolivuosikatsaus
Keski-Suomen hyvinvointialueen tammi–kesäkuun 2025 talous toteutui alijäämäisenä. Vaikka sopeutustoimia on jo toteutettu, tarvitaan edelleen lisätoimia talouden tasapainottamiseksi.
Katsauksessa käydään läpi
- talouden toteuma ja ennuste
- sopeuttamistoimenpiteiden vaikutukset
- jatkotoimet kumulatiivisen alijäämän hallitsemiseksi.
Kokouksen esityslista:
Lautakuntien kokouksien esityslistat löytyvät liitteineen lautakunnat-verkkosivulta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville Mensala
Toimialajohtaja, pelastustoimen palvelut
Keski-Suomen pelastuslaitos
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
