Turvallisuuslautakunta pitää kokouksensa 24.9.

Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan päätöksiä 17.9.2025 kokouksesta 17.9.2025 18:47:03 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan päätöksiä 17.9.2025 kokouksesta Lautakunta piti kokouksensa 17.9.2025. Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta hyväksyi asiat kokouksessaan esityslistan mukaisesti. Esityslista ja pöytäkirja Lautakuntien kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät liitteineen lautakunnat-verkkosivulta . Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu. 12.9.2025 julkaistu Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan 17.9.2025 kokouksen ennakkotiedote Huomaattehan, että päätöstiedotteen sanamuodot eivät välttämättä ole täysin samat, kuin ne lopullisessa pöytäkirjassa ovat. Asiasisältö on kuitenkin sama. Lisätietoja: - Merja Lahtinen, hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan puheenjohtaja, p. 040 846 8907, merja.lahtinen(at)hyvaks.fi - Kati Kallimo, hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan esittelijä, toimialajohtaja, p. 050 442 2302, kati.kallimo(at)hyvaks.fi