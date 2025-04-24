Imetyksen tuki ry

Supersuosittu Imetysviikon seminaari tulee jälleen 30.9.2025

18.9.2025 10:25:29 EEST | Imetyksen tuki ry | Tiedote

Perinteikäs, kaikille avoin imetysviikon seminaari kokoaa vuosittain perheet,  päättäjät ja terveydenhuollon ammattilaiset uusimman tiedon ja ajankohtaisten ilmiöiden pariin. Tapahtumaan odotetaan aiempien vuosien tapaan noin tuhatta osallistujaa. Seminaari järjestetään Zoom-etäyhteydellä.

Imetyksen tuki ry toiminnanjohtaja Heidi Kervinen puhumassa imetysviikon seminaarissa 2024.
Imetyksen tuki ry toiminnanjohtaja Heidi Kervinen puhumassa imetysviikon seminaarissa 2024. Anna Groundstroem


Vuoden 2025  imetysviikon teemana on imetys ja ympäristö. Imetys on hyödyllistä ympäristön ja ilmaston kannalta monella eri tavalla, mutta aiheesta on vasta viime aikoina alettu keskustella enemmän. Vauvan imetys vähentää esimerkiksi korvikkeiden valmistuksesta, pakkaamisesta ja kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä, sekä luonnonvarojen käyttöä. Imetys on ekologista myös sen vuoksi, ettei jätettä synny. Monille perheille imetyksen ympäristönäkökulma on nykyisin tärkeä asia. Kestävän kehityksen tavoitteiden tulisi kannustaa myös imetyksen edistämiseen tähtäävää työtä kansallisella ja alueellisella tasolla.

Seminaari järjestetään imetysviikon tiistaina 30.9.2025 klo 9.00–16.00 Zoom-etäyhteydellä. Ilmoittaudu mukaan:
https://imetys.fi/tule-mukaan-imetysviikon-seminaariin-30-9-2025/

Seminaari on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Mukaan mahtuu 1000 osallistujaa.
Seminaarin järjestävät Imetyksen tuki ry,  Metropolia Ammattikorkeakoulu, Folkhälsan, Suomen Kätilöliitto ry, Tehyn terveydenhoitajajaosto, Suomen Terveydenhoitajaliitto ry, Suomen Vauvamyönteisyyskouluttajat ry ja Helsingin kaupungin neuvolatyö.

9.00 – 9.15 Seminaarin avaus: Reija Klemetti, johtaja, Sosiaali- ja terveysministeriö

9.15 – 9.45 Miksi Vauvamyönteisyysohjelmaa tarvitaan? Jaana Lojander, TtT, kätilö, Turun yliopisto

9.45 – 10.15 Mitä on vauvamyönteinen hoito vastasyntyneiden osastolla? Minna Montonen, kliinisesti erikoistunut hoitaja, imetyskouluttaja, KYS

10.15 – 10.30 Tauko

10.30 – 10.50 Imetysviikon teemapuheenvuoro: Imetys on ilmastoteko. Heidi Kervinen, toiminnanjohtaja ja Tuuli-Annika Kuusaari, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, Imetyksen tuki ry

10.50 – 11.00 Imetyksen edistämisen palkinnon jako. Imetyksen tuki ry

11.00 – 11.30 Imetysohjaus odotusaikana – millaista tietoa ja tukea perheet kaipaavat? Millainen merkitys läheisillä on imetykseen valmistautumisessa? Nina Kivilaakso, terveydenhoitaja yamk, imetyskouluttaja, asiantuntijaterveydenhoitaja, IBCLC ja Maire Rannila, terveydenhoitaja, imetyskouluttaja, Helsingin kaupunki

11.30 – 11.45  Pohjoismaisen imetyskonferenssin kuulumiset: Mariette Pontán, kätilö yamk, imetyskouluttaja, Folkhälsan

11.45 – 12.45 Lounastauko (omakustanteinen)

12.45 – 13.15 Imetyksen murroskohdat vauvavuoden aikana. Katja Antila, Väitöskirjatutkija, yliopisto-opettaja, TtM, th, imetyskouluttaja. Itä-Suomen Yliopisto.

13.15 – 13.45 Maidonerityksen vaihtoehdot vauvan kuoleman jälkeen. Oona Piipponen, KT, kokemusasiantuntija

13.45 – 14.15 Tauko

14.15 – 14.45 Teratologinen tietopalvelu esittäytyy. Heidi Sormunen-Harju, LT, el, Teratologinen tietopalvelu, HUS

14.45 – 15.45 Toivon näkökulma imetysohjaukseen -workshop. Miten ammattilaisena tuon toivoa vaikeisiin tilanteisiin? Miten autan itseäni, kun keinot tuntuvat loppuvan? Alustajana Meri Haahtela, IBCLC

15.45-16.00 Päätössanat



Imetyksen tuki ry on imetyksen ja varhaisen vanhemmuuden tuen asiantuntijajärjestö.
Edistämme imetystä ja vauvaperheiden hyvinvointia tarjoamalla luotettavaa tietoa sekä koulutettua vertaistukea vanhemmuuteen.

Tukeamme saa vuosittain lähes puolet lasta odottavista ja lapsen saaneista perheistä.
Verkkosivustomme imetys.fi on Suomen laajin ja suosituin imetystietosivusto, jota käyttävät perheet sekä terveydenhuollon ammattilaiset.

Toimintamme kulmakiviä ovat yli 400 koulutetun tukihenkilön vapaaehtoistoiminta sekä digitaaliset ja kasvokkaiset tukipalvelut. Tavoitteenamme on turvata hyvä alku vanhemmuuteen ja mahdollistaa imetyksen laajat terveyshyödyt niin vauvoille kuin vanhemmille.

Vauva imettävän vanhemman rinnalla ihokontaktissa.

