Supersuosittu Imetysviikon seminaari tulee jälleen 30.9.2025



Vuoden 2025 imetysviikon teemana on imetys ja ympäristö. Imetys on hyödyllistä ympäristön ja ilmaston kannalta monella eri tavalla, mutta aiheesta on vasta viime aikoina alettu keskustella enemmän. Vauvan imetys vähentää esimerkiksi korvikkeiden valmistuksesta, pakkaamisesta ja kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä, sekä luonnonvarojen käyttöä. Imetys on ekologista myös sen vuoksi, ettei jätettä synny. Monille perheille imetyksen ympäristönäkökulma on nykyisin tärkeä asia. Kestävän kehityksen tavoitteiden tulisi kannustaa myös imetyksen edistämiseen tähtäävää työtä kansallisella ja alueellisella tasolla.

Seminaari järjestetään imetysviikon tiistaina 30.9.2025 klo 9.00–16.00 Zoom-etäyhteydellä. Ilmoittaudu mukaan:

https://imetys.fi/tule-mukaan-imetysviikon-seminaariin-30-9-2025/

Seminaari on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Mukaan mahtuu 1000 osallistujaa.

Seminaarin järjestävät Imetyksen tuki ry, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Folkhälsan, Suomen Kätilöliitto ry, Tehyn terveydenhoitajajaosto, Suomen Terveydenhoitajaliitto ry, Suomen Vauvamyönteisyyskouluttajat ry ja Helsingin kaupungin neuvolatyö.

9.00 – 9.15 Seminaarin avaus: Reija Klemetti, johtaja, Sosiaali- ja terveysministeriö



9.15 – 9.45 Miksi Vauvamyönteisyysohjelmaa tarvitaan? Jaana Lojander, TtT, kätilö, Turun yliopisto



9.45 – 10.15 Mitä on vauvamyönteinen hoito vastasyntyneiden osastolla? Minna Montonen, kliinisesti erikoistunut hoitaja, imetyskouluttaja, KYS

10.15 – 10.30 Tauko



10.30 – 10.50 Imetysviikon teemapuheenvuoro: Imetys on ilmastoteko. Heidi Kervinen, toiminnanjohtaja ja Tuuli-Annika Kuusaari, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, Imetyksen tuki ry



10.50 – 11.00 Imetyksen edistämisen palkinnon jako. Imetyksen tuki ry



11.00 – 11.30 Imetysohjaus odotusaikana – millaista tietoa ja tukea perheet kaipaavat? Millainen merkitys läheisillä on imetykseen valmistautumisessa? Nina Kivilaakso, terveydenhoitaja yamk, imetyskouluttaja, asiantuntijaterveydenhoitaja, IBCLC ja Maire Rannila, terveydenhoitaja, imetyskouluttaja, Helsingin kaupunki



11.30 – 11.45 Pohjoismaisen imetyskonferenssin kuulumiset: Mariette Pontán, kätilö yamk, imetyskouluttaja, Folkhälsan



11.45 – 12.45 Lounastauko (omakustanteinen)



12.45 – 13.15 Imetyksen murroskohdat vauvavuoden aikana. Katja Antila, Väitöskirjatutkija, yliopisto-opettaja, TtM, th, imetyskouluttaja. Itä-Suomen Yliopisto.



13.15 – 13.45 Maidonerityksen vaihtoehdot vauvan kuoleman jälkeen. Oona Piipponen, KT, kokemusasiantuntija



13.45 – 14.15 Tauko



14.15 – 14.45 Teratologinen tietopalvelu esittäytyy. Heidi Sormunen-Harju, LT, el, Teratologinen tietopalvelu, HUS



14.45 – 15.45 Toivon näkökulma imetysohjaukseen -workshop. Miten ammattilaisena tuon toivoa vaikeisiin tilanteisiin? Miten autan itseäni, kun keinot tuntuvat loppuvan? Alustajana Meri Haahtela, IBCLC



15.45-16.00 Päätössanat





