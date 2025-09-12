Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Keusoten palveluverkon Nurmijärven erillisselvitys aluehallituksen käsittelyssä

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli kokouksessaan 16.9.25 palvelujen verkostosuunnitelman erillisselvitystä Nurmijärvellä sijaitsevista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että Klaukkalan terveysasema profiloidaan sote-yksiköksi ja Rajamäen terveysaseman kiinteistöstä luovutaan. Aluevaltuusto käsittelee ja päättää asiasta 2. lokakuuta.

Klaukkalan terveysasema
Keusote

Klaukkalan sote-yksikössä säilyy laajat palvelut ja Rajamäen terveysaseman kiinteistöstä luovutaan

Esityksen mukaan Klaukkalan sote-yksikön palveluvalikoima säilyisi lähes ennallaan tarjoten neuvolapalvelut, ajanvaraukselliset vastaanottopalvelut, lääkinnällisen kuntoutuksen, lähineuvonnan, suun terveydenhuollon sekä nuorisoaseman palvelut. Ratkaisulla saavutettaisiin arviolta 1,22 miljoonan euron säästö vuosittain. Uudelleen profilointi edellyttää Klaukkalan vanhan rakennusosan purkamista ja uudistilojen rakentamista suun terveydenhuollon käyttöön.

Rajamäen terveysaseman kiinteistön osalta esitetään edelleen, että sen käytöstä luovutaan vuoden -26 loppuun mennessä, viimeistään tilamuutosten valmistumisen myötä.

Haastavasta taloustilanteesta huolimatta lakisääteiset palvelut turvataan

Uudistusten taustalla ovat hyvinvointialueen tiukka taloustilanne ja tarve koota palveluja laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Näin varaudumme myös tulevaan henkilöstöpulaan suuren ammattilaisjoukon eläköityessä lähivuosina. Taloushaasteet edellyttävät palvelujen uudistamista asiakaslähtöisten, laadukkaiden ja yhdenvertaisten palveluiden sekä resurssien riittävyyden turvaamiseksi koko alueella. Kehittämällä liikkuvia ja digitaalisia palveluja pyrimme turvaamaan palveluiden saavutettavuuden  Keusoten hyvinvointialueen asukkaille.

