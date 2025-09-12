Keusoten palveluverkon Nurmijärven erillisselvitys aluehallituksen käsittelyssä

Klaukkalan sote-yksikössä säilyy laajat palvelut ja Rajamäen terveysaseman kiinteistöstä luovutaan

Esityksen mukaan Klaukkalan sote-yksikön palveluvalikoima säilyisi lähes ennallaan tarjoten neuvolapalvelut, ajanvaraukselliset vastaanottopalvelut, lääkinnällisen kuntoutuksen, lähineuvonnan, suun terveydenhuollon sekä nuorisoaseman palvelut. Ratkaisulla saavutettaisiin arviolta 1,22 miljoonan euron säästö vuosittain. Uudelleen profilointi edellyttää Klaukkalan vanhan rakennusosan purkamista ja uudistilojen rakentamista suun terveydenhuollon käyttöön.

Rajamäen terveysaseman kiinteistön osalta esitetään edelleen, että sen käytöstä luovutaan vuoden -26 loppuun mennessä, viimeistään tilamuutosten valmistumisen myötä.

Haastavasta taloustilanteesta huolimatta lakisääteiset palvelut turvataan

Uudistusten taustalla ovat hyvinvointialueen tiukka taloustilanne ja tarve koota palveluja laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Näin varaudumme myös tulevaan henkilöstöpulaan suuren ammattilaisjoukon eläköityessä lähivuosina. Taloushaasteet edellyttävät palvelujen uudistamista asiakaslähtöisten, laadukkaiden ja yhdenvertaisten palveluiden sekä resurssien riittävyyden turvaamiseksi koko alueella. Kehittämällä liikkuvia ja digitaalisia palveluja pyrimme turvaamaan palveluiden saavutettavuuden Keusoten hyvinvointialueen asukkaille.