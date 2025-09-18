Helsingin Kirjamessut kutsuu 2000 ammattikoululaista kirjamessuille

Kirjamessut edistää lukuharrastusta, kirjallisuuden arvostusta ja kirjojen myyntiä Suomessa. Nuorten lukemisen lisääminen on tärkeä asia Helsingin Kirjamessuille.



"Helsingin Kirjamessujen teemana on tänä vuonna Sivistys ja ilo. Juhlavuonna puhumme siitä, mitä paras kirjallisuus meille voi antaa - sivistyksen voimasta ja lukemisen ilosta", kertoo Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtaja Ville Blåfield.

"Ammatillisen koulutuksen opetuksesta alkuvuonna kantautuneet tiedot huolestuttivat monia. On helppo yhtyä Helsingin Sanomien pääkirjoituksen toteamukseen: Myös ammattikoululaiset tarvitsevat sivistystä. Helsingin Kirjamessujen ohjelmasta löytyy varmasti uutuuskirjoja ja inspiraatiota kaikenlaisille lukijoille. On hienoa, että kirjamessujen 25-vuotisjuhlavuonna pystymme kutsumaan messuille laajasti myös ammatillisen koulutuksen opiskelijoita. Lämpimästi tervetuloa!", jatkaa Blåfield.



Helsingin Kirjamessuilla on myös perinteisesti vuosittainen koululaisille suunnattu Suunnista kirjaan -tapahtuma, joka järjestetään yhteistyössä Suomen Tietokirjailijat ry:n ja Äidinkielen opettajain liiton kanssa. Kirjamessut on myös jo usean vuoden kutsunut messuille opiskelunsa Helsingin yliopistossa, Aalto-yliopistossa ja Helsingin taideyliopistossa aloittaneet fuksit.



Ammattikoululaisten liput jaetaan järjestöjen kautta

Helsingin Kirjamessujen liput jaetaan ammattikoululaisten opiskelijajärjestöjen Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry:n ja Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry:n kautta. SAKKI ry tarjoaa opiskelijoille parhaan väylän päästä ja oppia vaikuttamaan. Päämääränä on luoda amiksille parempaa arkea ja tulevaisuutta amislähtöisesti. OSKU ry on ammatillisen toisen asteen opiskelijoiden perustama ja omistama opiskelijajärjestö, jossa huolehditaan, että amiksilla on mahdollisuus ottaa ilo irti opiskeluvuosista.

"Suosittelemme lämpimästi Helsingin Kirjamessuille osallistumista jokaiselle opiskelijalle. Lukeminen sekä rikastuttaa omaa maailmankuvaa, että ruokkii uteliaisuutta tarkastella omaa ympäristöä uusista näkökulmista. Vinkki amikselle: Etsi Kirjamessuilta omaan alaasi liittyvä tai siitä kertova kirja!", kehottaa SAKKI ry:n puheenjohtaja Kaisla Kanerva.

"Mahtavaa, että amiksille tarjotaan mahdollisuus päästä kirjamessuille. Lukeminen tuo iloa, avaa uusia näkökulmia ja laajentaa maailmankuvaa, missä ikinä oletkaan!”, toteaa OSKU ry:n uusi pääsihteeri Joonatan Laine.

Järjestöjen opiskelijajäsenet voivat varata lippuja ja molempien järjestöjen 1000 ensimmäistä saa 25 euron arvoisen lipun. Lippuja voi varata 23.9.2025, jolloin Helsingin Kirjamessujen ohjelma julkaistaan.

Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi ja kirjallisuustapahtuma

Helsingin Kirjamessut edistää lukuharrastusta, kirjallisuuden arvostusta ja kirjojen myyntiä Suomessa. Tapahtuma on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi; ajankohtainen edelläkävijä, haastava keskustelija, tarinankertoja ja sydämen sivistäjä. Kirjamessujen tärkeimmät arvot ovat sananvapaus, yhdenvertaisuus ja ihmisarvon kunnioittaminen.

Messukeskus järjestää Helsingin Kirjamessut 23. – 26.10.2025 Helsingin Messukeskuksessa yhteistyössä Suomen Kustannusyhdistyksen ja Kirjakauppaliiton kanssa. Helsingin Kirjamessujen yhteydessä on Antikvaariset Kirjamessut, jotka järjestetään yhteistyössä Suomen Antikvariaattiyhdistyksen kanssa. Kirjamessuilla on myös Levymessut. Samanaikaisesti järjestetään Viini & Ruoka -tapahtuma.

