HSL-kortin käyttämisessä ja lippujen ostamisessa poikkeuksia 22.–23.9. – lähimaksulla ostetusta lipusta reilu alennus
HSL ottaa käyttöön uuden lipunmyynnin taustajärjestelmän 22.–23.9. Tuona aikana HSL-kortin käyttämisessä on poikkeuksia eivätkä myynti- ja palvelupisteet myy HSL:n lippuja. HSL-sovellus, lähimaksu ja pienet kertalippuautomaatit toimivat normaalisti. Lähimaksulla kertalipun saa reilusti alennettuun hintaan.
Isot lippuautomaatit suljetaan pysyvästi ja haltijakohtaisten ja vuoden 2023 alusta käyttämättä olleiden henkilökohtaisten HSL-korttien käyttö päättyy jo sunnuntai-iltana 21.9. klo 22, kun palveluiden siirto uuteen taustajärjestelmään alkaa. Uusi HSL-lippukauppa aukeaa netissä keskiviikkona 24.9. Lue lisää
Lippujen ostaminen maanantaina 22.9. ja tiistaina 23.9.
- HSL-sovellus on käytössä normaalisti.
- Lähimaksulla voi ostaa kertalippuja liikennevälineiden ja asemien lukijalaitteilta. Lipun saa alennettuun hintaan sunnuntaista 21.9. klo 22 keskiviikkoon 24.9. klo 10.
- AB, BC, CD, D 1,60 € (norm. 3,40 €)
- ABC, BCD 2,20 € (norm. 4,70 €)
- ABCD 2,40 € (norm. 5,10 €)
- Pienistä kertalippuautomaateista voi ostaa kertalippuja aikuisille ja lapsille.
Poikkeukset lippujen ostamisessa ja käyttämisessä 22.9. ja 23.9.
- HSL-korttia ei voi ladata 22.–23.9., joten kortille kannattaa ladata kautta tai arvoa ennakkoon.
- Lukijalaitteet asemilla ja liikennevälineissä eivät lue HSL-kortteja, joten lukija ei näytä kortilla voimassa olevaa kausilippua eikä myy kertalippua arvolla. Kyytiin voi kuitenkin nousta, jos HSL-kortilla on voimassa oleva kausilippu tai arvoa. Tarkastaja näkee kausilipun ja arvon omalla laitteellaan.
- Myynti- tai palvelupisteistä ennakkoon ostetut kerta- ja vuorokausiliput eivät toimi lukijalaitteilla, mutta kyytiin voi nousta, jos on tällainen lippu.
- Poikkeus: liityntäpysäköintialueiden lukijalaitteilla HSL-kortit ja kertakortit toimivat normaalisti.
- Myyntipisteet (R-kioskit, S-marketit, Alepat ja Prismat) sekä HSL:n ja kuntien palvelupisteet eivät myy HSL:n lippuja eivätkä lataa HSL-kortteja.
- HSL:n palvelupiste ja puhelinpalvelu ovat auki ma–ke 22.–24.9. klo 7–18.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
hankejohtaja Vesa Suomalainen, puh. 050 553 3790
yksikön päällikkö Rauno Särkkäaho, puh. 040 671 9998
Linkit
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää. Vuonna 2024 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 872 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2024 aikana 361 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/medialle
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HSL Helsingin seudun liikenne
Lähibussit palaavat Itä-Helsinkiin syksyn aikana16.9.2025 15:06:45 EEST | Tiedote
Itä-Helsingin lähibussiliikenne käynnistyy osalla linoista uudelleen syksyn aikana kahdessa vaiheessa. Pienillä linja-autoilla ajettava lähibussiliikenne keskeytyi elokuussa 2025 Taksikuljetus Oy:n konkurssin takia. Lisäksi HSL:n hallitus päätti lakkauttaa lähibussilinjat 603, 704 ja 802 vähäisten matkustajamäärien takia. Itä- ja Koillis-Helsingin lähibussiliikenteen kilpailutus käynnistettiin nopeutetulla aikataululla.
HSL:n hallituksen päätöksiä 16.9.202516.9.2025 13:22:26 EEST | Tiedote
HSL:n hallitus kokoontui 16. syyskuuta 2025 ja päätti seuraavista asioista.
Ratikkaliikenne Hakaniemeen katkeaa 6.10. neljäksi viikoksi – marraskuussa liikenne kulkee taas Pitkänsillan yli15.9.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Ratikoiden 7B ja 9B reitit muuttuvat ja ratikan 6B liikennöinti loppuu maanantaina 6.10. Ratikat 7B ja 9B eivät kulje Hakaniemeen 6.10.–2.11. Poikkeukset johtuvat kiskotöistä, joissa vanha kiskoyhteys Hämeentieltä ja Siltasaarenkadulta Hakaniemen pysäkkialueelle palautetaan. Töiden jälkeen raitiovaunut pääsevät taas kulkemaan Pitkänsillan yli marraskuussa.
Yli miljoona lauttamatkaa HSL-liikenteessä kesän aikana15.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Lautoilla kuljettiin kesä-elokuussa 2025 yhteensä 1 104 705 matkaa merimaisemien läpi Suomenlinnaan ja Kruunuvuorenrantaan. Suomenlinnan lautalla toteutetussa HSL:n asiakastyytyväisyystutkimuksessa lähes yhdeksän kymmenestä matkustajasta oli tyytyväisiä HSL:n joukkoliikenteeseen. Suomenlinnan lautta siirtyy syysliikenteen aikatauluihin 15.9. Kruunuvuorenrannan lautta jatkaa samoilla aikatauluilla talveen asti.
HSL-kortin käyttämisessä ja lippujen ostamisessa poikkeuksia 22.–23.9. – lippu lähimaksulla reilusti alennettuun hintaan3.9.2025 13:02:00 EEST | Tiedote
HSL siirtää lipunmyynnin palveluitaan uuteen taustajärjestelmään 22.–23.9. Näiden kahden päivän aikana HSL-kortin käyttämisessä on poikkeuksia eivätkä myynti- ja palvelupisteet myy HSL:n lippuja. HSL-sovellus, lähimaksu ja pienet kertalippuautomaatit toimivat normaalisti, ja lähimaksulla kertalipun saa reilusti alennettuun hintaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme