HSL-kortin käyttämisessä ja lippujen ostamisessa poikkeuksia 22.–23.9. – lähimaksulla ostetusta lipusta reilu alennus

Ratikkaliikenne Hakaniemeen katkeaa 6.10. neljäksi viikoksi – marraskuussa liikenne kulkee taas Pitkänsillan yli 15.9.2025 13:00:00 EEST | Tiedote

Ratikoiden 7B ja 9B reitit muuttuvat ja ratikan 6B liikennöinti loppuu maanantaina 6.10. Ratikat 7B ja 9B eivät kulje Hakaniemeen 6.10.–2.11. Poikkeukset johtuvat kiskotöistä, joissa vanha kiskoyhteys Hämeentieltä ja Siltasaarenkadulta Hakaniemen pysäkkialueelle palautetaan. Töiden jälkeen raitiovaunut pääsevät taas kulkemaan Pitkänsillan yli marraskuussa.