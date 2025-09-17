Vuoden 2025 Viisikanta-rakennussuojelupalkinnot jaetaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kohteille

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristötoimikunnat ovat valinneet tämän vuoden palkittavat kohteet keväällä toteutettujen katselmusten perusteella. Sekä Pohjois-Pohjanmaan että Kainuun alueelta palkitaan Viisikanta-palkinnolla yksi kohde. Lisäksi kaksi kohdetta Pohjois-Pohjanmaalta ja yksi kohde Kainuusta saa Viisikanta-kunniamaininnan.

Vuoden 2025 Viisikanta-palkinto Pohjois-Pohjanmaalla myönnetään Pudasjärven seurakunnalle Pudasjärven Riekinkankaan hautausmaan katetun hirsiaidan alkuperäisessä asussaan säilyttävästä esimerkillisestä restaurointityöstä.

Pudasjärven kirkon hautausmaata, joka tunnetaan Riekinkankaan hautausmaana, ympäröi maassamme nykyisin harvinainen katettu hirsiaita. Se on tiettävästi Suomen ainoa koko hautausmaan kiertävä alkuperäisessä asussa säilytetty aita ja sen vanhimmat osat ovat vuodelta 1809. Aitaa on kunnostettu kolmen kesän aikana kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen ja säilyttäen. Kuva: Juhani Turpeinen.

Kainuussa vuoden 2025 Viisikanta-palkinto myönnetään Kiinteistö Oy Lönnrotin koululle Lönnrotin vanhan koulun perinteitä kunnioittavasta rakennuksen restauroinnista ja käyttötarkoituksen muutoksesta sekä perinteitä kunnioittavasta rakennetun ympäristön ja kaupunkikuvan säilyttämisestä.

Lönnrotin koulu Kajaanissa rakennettiin alun perin kansakouluksi. Rakennuksen ovat suunnitelleet vuonna 1923 arkkitehdit Veiste ja Vallenius. Koulukäytössä rakennus oli vain vuoteen 1952 saakka. Sittemmin se on toiminut pääasiassa toimistokäytössä. Vuonna 2023 Rovella Invest Oy osti koulurakennuksen ja on korjannut sitä perinteitä kunnioittaen. Tällä hetkellä rakennuksessa on vuokralaisina eri alojen yrittäjiä. Kuva: Anu Nurkkala.

Vuoden 2025 Viisikanta-kunniamaininnat Pohjois-Pohjanmaalla saavat Haapaveden seurakunnan vanhan pappilan (Paakkilan) ja Nora Pöyhösen puutarhan kunnostus sekä Ruukin entisen maatalousoppilaitoksen päärakennuksen kunnostus Siikajoella. Kainuussa Viisikanta-kunniamaininnan saa Kotikummun pihapiirin vanha päärakennus Suomussalmen Näljängällä.

Haapaveden vanhan pappilan ja puutarhan kunniamaininnan perusteluna on kohteen perinteitä kunnioittava rakennuksen restaurointi ja käyttötarkoituksen muutos. Erityismainintana todetaan ruustinna Nora Pöyhösen vuonna 1892 perustaman kasvitarhayhdistyksen puutarhan palauttava kunnostaminen. Paakkilan tila hankittiin 1600-luvun lopulla kappalaisen virkatalon paikaksi. Vuonna 1886 pappilaan muutti rovasti Johan Pöyhönen perheineen, ja ruustinna Nora Pöyhösen johdolla pappilan puutarhaa alettiin kunnostaa. Myöhemmin puutarha laajeni entisestään Nora Pöyhösen perustettua kasvitarha- ja keittokoulun. Pappilaa ja puutarhaa on kunnostettu 2000-luvulla ja ne on pyritty palauttamaan pitkälti Pöyhösten aikaiseen asuun kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen.

Haapaveden vanha pappila (Paakkila) ja puutarha. Kuva: Kirsti Reskalenko.

Ruukin entisen maatalousoppilaitoksen päärakennuksen kunniamaininnan perusteluna on kohteen perinteitä kunnioittava rakennuksen restaurointi. Ruukin maatalousoppilaitos on toiminut nykyisellä paikallaan vuodesta 1926 lähtien. Siikajoen pohjoisrannalla sijaitsevan oppilaitoksen rakennuskanta edustaa 1920-luvun klassismia. Päärakennuksen viimeisimmät restaurointityöt on tehty vuosina 2020–2024, jolloin on kunnostettu rakennuksen vesikatto, julkisivut sekä suuri määrä ikkunoita. Kunnostustyöt on toteutettu kohteen valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset arvot säilyttäen.

Ruukin entisen maatalousoppilaitoksen päärakennus Siikajoella. Kuva: Juhani Turpeinen.

Näljängän Kotikummun kunniamaininnan perusteluna on alkuperäisessä asussa säilytetyn rakennuksen esimerkillinen restaurointi sekä perinteitä kunnioittava rakennuksen käyttötarkoituksen muutos. Kotikummun tilan vanha päärakennus on alun perin rakentunut naapurista siirretyn riihen hirsistä. Uuden päärakennuksen valmistuttua 1960-luvun lopulla vanha pirtti jäi pois asuinkäytöstä ja vuonna 1975 se muutettiin traktoritalliksi. Viime vuosien restaurointiprojektissa rakennus on palautettu traktoritallista takaisin hirsipirtiksi, joka palvelee pääasiassa kesäkäytössä ja perheen joulunviettopaikkana.

Kotikumpu Suomussalmen Näljängällä. Kuva: Sanna Alavaikko.

Alun perin vuodesta 1990 lähtien jaettu Viisikanta-palkinto oli Oulun läänin rakennussuojelupalkinto. Läänien lakkauttamisen myötä siitä tuli Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan rakennussuojelupalkinto. Suomen kielessä viisikanta tarkoittaa yhtäjaksoisesti, piirrintä nostamatta tehtyä viisikärkistä tähteä, joka on tarkoitettu suojaamaan rakennuksia, käyttöesineitä ja ruoka-astioita henkivoimilta, noidilta ja pahalta silmältä.

Viisikanta-palkinto käsittää kunniakirjan ja mitalin. Arkkitehti Jorma Tepon suunnittelema, Rautaruukin raudasta taottu plaketti on tehty käsityönä, jolloin siihen on saatu yksilöllinen leima. Mitali puujalustalla luovutetaan rakennuksen omistajalle säilytettäväksi rakennuksessa näkyvällä paikalla mahdollisista rakennuksen omistajanvaihdoksista huolimatta. Kunniakirja annetaan omistajille kiitoksena esimerkillisestä rakennusperinnön hoidosta.

Viisikanta-rakennussuojelupalkinto voidaan jakaa seuraavin perustein: