Vuoden 2025 Viisikanta-rakennussuojelupalkinnot jaetaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kohteille
Viisikanta-rakennussuojelupalkinnot jaetaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun vuoden 2025 kohteille torstaina 18.9.2025 Oulussa ELY-keskuksen tiloissa järjestettävässä tilaisuudessa.
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristötoimikunnat ovat valinneet tämän vuoden palkittavat kohteet keväällä toteutettujen katselmusten perusteella. Sekä Pohjois-Pohjanmaan että Kainuun alueelta palkitaan Viisikanta-palkinnolla yksi kohde. Lisäksi kaksi kohdetta Pohjois-Pohjanmaalta ja yksi kohde Kainuusta saa Viisikanta-kunniamaininnan.
Vuoden 2025 Viisikanta-palkinto Pohjois-Pohjanmaalla myönnetään Pudasjärven seurakunnalle Pudasjärven Riekinkankaan hautausmaan katetun hirsiaidan alkuperäisessä asussaan säilyttävästä esimerkillisestä restaurointityöstä.
Kainuussa vuoden 2025 Viisikanta-palkinto myönnetään Kiinteistö Oy Lönnrotin koululle Lönnrotin vanhan koulun perinteitä kunnioittavasta rakennuksen restauroinnista ja käyttötarkoituksen muutoksesta sekä perinteitä kunnioittavasta rakennetun ympäristön ja kaupunkikuvan säilyttämisestä.
Vuoden 2025 Viisikanta-kunniamaininnat Pohjois-Pohjanmaalla saavat Haapaveden seurakunnan vanhan pappilan (Paakkilan) ja Nora Pöyhösen puutarhan kunnostus sekä Ruukin entisen maatalousoppilaitoksen päärakennuksen kunnostus Siikajoella. Kainuussa Viisikanta-kunniamaininnan saa Kotikummun pihapiirin vanha päärakennus Suomussalmen Näljängällä.
Haapaveden vanhan pappilan ja puutarhan kunniamaininnan perusteluna on kohteen perinteitä kunnioittava rakennuksen restaurointi ja käyttötarkoituksen muutos. Erityismainintana todetaan ruustinna Nora Pöyhösen vuonna 1892 perustaman kasvitarhayhdistyksen puutarhan palauttava kunnostaminen. Paakkilan tila hankittiin 1600-luvun lopulla kappalaisen virkatalon paikaksi. Vuonna 1886 pappilaan muutti rovasti Johan Pöyhönen perheineen, ja ruustinna Nora Pöyhösen johdolla pappilan puutarhaa alettiin kunnostaa. Myöhemmin puutarha laajeni entisestään Nora Pöyhösen perustettua kasvitarha- ja keittokoulun. Pappilaa ja puutarhaa on kunnostettu 2000-luvulla ja ne on pyritty palauttamaan pitkälti Pöyhösten aikaiseen asuun kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen.
Ruukin entisen maatalousoppilaitoksen päärakennuksen kunniamaininnan perusteluna on kohteen perinteitä kunnioittava rakennuksen restaurointi. Ruukin maatalousoppilaitos on toiminut nykyisellä paikallaan vuodesta 1926 lähtien. Siikajoen pohjoisrannalla sijaitsevan oppilaitoksen rakennuskanta edustaa 1920-luvun klassismia. Päärakennuksen viimeisimmät restaurointityöt on tehty vuosina 2020–2024, jolloin on kunnostettu rakennuksen vesikatto, julkisivut sekä suuri määrä ikkunoita. Kunnostustyöt on toteutettu kohteen valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset arvot säilyttäen.
Näljängän Kotikummun kunniamaininnan perusteluna on alkuperäisessä asussa säilytetyn rakennuksen esimerkillinen restaurointi sekä perinteitä kunnioittava rakennuksen käyttötarkoituksen muutos. Kotikummun tilan vanha päärakennus on alun perin rakentunut naapurista siirretyn riihen hirsistä. Uuden päärakennuksen valmistuttua 1960-luvun lopulla vanha pirtti jäi pois asuinkäytöstä ja vuonna 1975 se muutettiin traktoritalliksi. Viime vuosien restaurointiprojektissa rakennus on palautettu traktoritallista takaisin hirsipirtiksi, joka palvelee pääasiassa kesäkäytössä ja perheen joulunviettopaikkana.
Alun perin vuodesta 1990 lähtien jaettu Viisikanta-palkinto oli Oulun läänin rakennussuojelupalkinto. Läänien lakkauttamisen myötä siitä tuli Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan rakennussuojelupalkinto. Suomen kielessä viisikanta tarkoittaa yhtäjaksoisesti, piirrintä nostamatta tehtyä viisikärkistä tähteä, joka on tarkoitettu suojaamaan rakennuksia, käyttöesineitä ja ruoka-astioita henkivoimilta, noidilta ja pahalta silmältä.
Viisikanta-palkinto käsittää kunniakirjan ja mitalin. Arkkitehti Jorma Tepon suunnittelema, Rautaruukin raudasta taottu plaketti on tehty käsityönä, jolloin siihen on saatu yksilöllinen leima. Mitali puujalustalla luovutetaan rakennuksen omistajalle säilytettäväksi rakennuksessa näkyvällä paikalla mahdollisista rakennuksen omistajanvaihdoksista huolimatta. Kunniakirja annetaan omistajille kiitoksena esimerkillisestä rakennusperinnön hoidosta.
Viisikanta-rakennussuojelupalkinto voidaan jakaa seuraavin perustein:
- Alkuperäisessä asussa säilytetty rakennus tai pihapiiri. Esimerkillinen restaurointi, ympäristön hoito tai korjaustyö.
- Perinteitä kunnioittava rakennuksen perusparannus tai käyttötarkoituksen muutos
- Perinteitä kunnioittava rakennetun ympäristön, perinnemaiseman tai kaupunkikuvan säilyttäminen tai perusparantaminen.
- Erityisen hyvin perinteisen rakennuskulttuurin ja ympäristön huomioon ottava yleis- tai asemakaava
- Muu taho / teko, joka on merkittävästi edistänyt rakennetun ympäristön säilyttämistä.
Lisätietoa palkituista kohteista ja palkintojenjakotilaisuudesta:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, alueidenkäytönasiantuntija Jussa Liikkanen, puh. 0295 037 017, jussa.liikkanen(at)ely-keskus.fi.
Pohjois-Pohjanmaan museo, rakennustutkija Juhani Turpeinen, puh. 044 7037 155, juhani.turpeinen(at)ouka.fi.
Kainuun Museo, rakennustutkija Sanna Alavaikko, p. 044 7100 444, sanna.alavaikko(at)kajaani.fi.
