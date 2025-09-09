Kokemäen Sähkön sähkönmyynnin kuluttaja- ja yritysasiakkaat siirtyvät Oomille
Oomi Oy ja Kokemäen Sähkö Oy ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jonka myötä Kokemäen Sähkön vähittäismyynnin kuluttaja- ja yritysasiakkaat siirtyvät Oomin asiakkaiksi 1.10. 2025. Jatkossa Kokemäen Sähkön strategiana on keskittyä ydintoimintoihin, kuten jakelu- ja siirtoverkon kehittämiseen, ylläpitoon ja paikallisiin energiaratkaisuihin, joissa yhtiö voi tuottaa parasta arvoa asiakkailleen. Muutos ei edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä. Nyt suunnitteilla oleva järjestely koskee kaikkia Kokemäen Sähkön sähkönmyyntisopimusasiakkaita.
Sopimusten siirto ei vaikuta Kokemäen Sähkön asiakkaiden sähkönmyyntisopimuksiin eikä voimassa oleviin sopimusehtoihin, vaan ne siirtyvät hintoineen ja voimassaoloaikoineen Oomille. Kokemäen Sähkö ja Oomi hoitavat kaikki siirtymiseen liittyvät asiat, eikä asiakkaan tarvitse tehdä itse mitään sopimusten siirron osalta. Sopimukset siirtyvät Oomille 1.10.2025.
Järjestely koskee ainoastaan Kokemäen Sähkön vähittäismyyntiä. Kokemäen Sähkö myy ja toimittaa jatkossakin verkkopalveluja ja niihin liittyviä energiaratkaisuja.
Sähkönmyyjän isompi koko tuo etuja asiakkaille
Oomi Oy on yksi suurimmista energiapalveluyhtiöistä ja sähkön myyjistä Suomessa. Järjestelyn taustalla on ennen kaikkea sähkömarkkinoiden viimeaikainen kehitys ja Oomin kasvustrategia, jonka keskeisenä tavoitteena on tarjota asiakkaille mutkatonta ja entistä parempaa digitaalista asiakaskokemusta.
‒ Olemme yksi alan aktiivisimmista, valtakunnallisista toimijoista ja palvelemme jatkossa entistä isompaa määrää suomalaisia. Uskomme vahvasti siihen, että asiakkaille sähkönmyyjän suurempi koko mahdollistaa entistä parempien palvelujen ja kilpailukykyisten sähkösopimusten tarjoamisen hyvin kilpaillulla alalla. Kokemäen Sähkön päätös luottaa Oomiin asiakkaidensa sähkösopimusten uutena kotina kertoo yhteisestä sitoutumisesta asiakkaiden tarpeisiin. Huolehdimme siitä, että Kokemäen Sähkön asiakkaat saavat jatkossakin laadukkaita sähkönmyyntisopimuksia ja niihin liittyviä vastuullisia palveluita tarjoten heille hyvän kodin, sanoo Oomin toimitusjohtaja Tuomas Oksanen.
Kokemäen Sähkölle oli tärkeä varmistaa, että sen asiakkaille on tarjolla myös tulevaisuudessa laadukkaita ja kilpailukykyisiä energiatuotteita.
‒ Sähkönmyynti on viime vuosina muuttunut entistä haastavammaksi. Hintavaihtelut sähkömarkkinoilla ovat kasvattaneet riskejä, joita pienemmän toimijan on vaikeampi hallita. Sääntely ja raportointivaatimukset ovat lisääntyneet, mikä kasvattaa hallinnollista taakkaa suhteettomasti pieniin resursseihimme nähden. Samalla järjestelmien kehityskustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti lisääntyvien vaatimusten muodossa. Nykyisen strategiamme mukaisesti jatkamme toimintaamme paikallisena energiatoimijana ja panostamme entistä vahvemmin kestäviin ja tehokkaisiin energiaratkaisuihin, Kokemäen Sähkön toimitusjohtaja Jari Lappalainen toteaa.
Muutos ei vaikuta Kokemäen Sähkön asiakkaiden sähkönmyyntisopimuksiin ja sopimusehtoihin, vaan sähkösopimukset siirtyvät sellaisenaan Oomille hintoineen ja voimassaoloaikoineen ja säilyvät ennallaan. Muutos ei edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä.
Osapuolet ovat sopineet, että järjestelyn ehtoja, kauppasummaa tai tarkkaa siirtyvien sopimusten määrää ei julkisteta. Liiketoimintakaupan myötä Kokemäen Sähköltä siirtyy kaksi henkilöä Oomin palvelukseen.
Lisätietoja:
Oomi Oy, toimitusjohtaja Tuomas Oksanen, puh. 040 357 9145
Kokemäen Sähkö Oy, toimitusjohtaja Jari Lappalainen, puh. 041 732 0859
Haastattelupyynnöt: Oomi Oy, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Päivi Saarinen, puh. 040 196 2350
