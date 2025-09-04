Roborockin Saros 10R -robotti-imurimalli vihdoin saatavilla Suomessa
Erityisesti laadukkaasta navigointijärjestelmästään ylistystä kerännyt Roborock Saros 10R -robotti-imuri saadaan myyntiin viimein myös Suomessa. Maailmalla suureen suosioon noussutta lippulaivamallia myydään yksinoikeudella DNA Kaupassa ja Elisalla.
Älykkäiden kodin siivouslaitteiden innovointiin, kehitykseen ja valmistukseen erikoistunut Roborock tuo suositun Saros 10R -robotti-imurinsa Suomen markkinoille. Robotti-imurimallia on hehkutettu monien muiden huippuominaisuuksiensa lisäksi erityisesti uraauurtavasta StarSight® Autonomous 2.0 -havainnointijärjestemästään. Arvostetussa iF Awardsissakin palkittu Saros 10R onkin noussut valtavaan suosioon maailmalla.
Roborock Saros 10R on saatavilla Suomessa yksinoikeudella DNA Kaupassa ja jatkossa myös Elisalla. Aikaisemmin Suomessa on ollut saatavilla ainoastaan sisarmalli Saros 10, jossa on erilainen navigointi- ja moppausjärjestelmä. Moppaukseen 10R käyttää kahta nousevaa ja pyörivää moppia. Sivuttain liikkuva oikeanpuoleinen moppi puolestaan puhdistaa huolellisesti reunoja pitkin ja sivuharja ulottuu nurkkiin.
“Saros 10R on suorastaan uskomattoman älykäs ja vaikuttavan ohut. Se navigoi sujuvasti esimerkiksi sohvien ja sänkyjen alla edistyneiden paikannus- ja kartoitusominaisuuksiensa turvin. Minimalistinen ja tyylikäs design sopii taatusti monenlaisiin suomalaisiin koteihin”, kuvailee Roborockin Suomen PR-päällikkö Mihail Kurvinen.
StarSight® Autonomous 2.0 – havainnointijärjestelmien kruununjalokivi
Roborockin tekoälypohjainen StarSight® Autonomous 2.0 -havainnointijärjestelmä hyödyntää alan ensimmäistä, kahdella lähettimellä varustettua solid-state LiDARia, joka käyttää 3D Time-of-Flight (ToF) -teknologiaa. Robotti-imuri näkee ympäristönsä kolmiulotteisella tarkkuudella ja navigoi huonekalujen ympärillä ja alla poikkeuksellisen ketterästi.
Järjestelmä on varustettu 21 600 sensoripisteellä 3D-skannausta varten ja näytteenottotaajuudella, joka on 21 kertaa korkeampi kuin yleisesti robotti-imureissa käytetyssä LDS:ssä. StarSight® Autonomous 2.0 tarjoaa tarkan paikannuksen, kattavan kartoituksen ja luotettavan esteiden, kuten johtojen ja lemmikkien, tunnistuksen kompaktissa designissa, asettaen uuden standardin robottipölynimureiden suorituskyvylle.
Mukautuvaa ja tehokasta siivousta kaikkiin koteihin
Roborock Saros 10R -mallista löytyy lisäksi muun muassa VertiBeam-sivusuuntainen esteiden väistö, joka tekee liikkumisesta sulavaa myös epäsäännöllisissä tiloissa. Lisäksi AdaptiLift-alusta ja FlexiArm Riser -tekniikka nostavat robotin ja sen harjat tarpeen mukaan, jolloin se ylittää jopa 4 cm kynnykset ja puhdistaa nurkat täydellisesti. Dual Anti-Tangle -kietoutumisenestojärjestelmä puolestaan estää hiusten ja karvojen kietoutumisen, mikä tekee Saros 10R:stä ihanteellisen myös lemmikkitalouksiin.
Roborock Saros 10R on sisarmallinsa Saros 10:n ohella vain 7,98 cm matala. Virtaviivainen muotoilu yhdistettynä 19 000 Pascalin HyperForce -imutehoon takaa, että robotti-imuri tekee todella puhdasta jälkeä.
Saros 10R huoltaa itse itsensä
Roborock Saros 10R -robotti-imuri on saatavilla innovatiivisen Monitoimitelakka 4.0:n kera. Telakka tuo mukanaan merkittäviä parannuksia, kuten automaattisen mopin irrotuksen, jotka tehostavat käyttökokemusta entisestään. Lisäksi 80-asteen kuumavesipesu ja lämminilmakuivaus pitävät laitteen hygieenisenä ilman manuaalista työtä. 2,5 tunnin pikalataus säästää aikaa ja varmistaa, että robotti on aina valmiina.
Saros 10R -mallia voi ohjata äänikomennoilla tai Roborock-sovelluksella, jonka SmartPlan 2.0 auttaa optimoimaan siivousta tekoälyn avulla. Robottia voi ohjata myös ilman sovellusta, joten se sopii monenlaisille käyttäjille.
Suositushinnat ja saatavuus Suomessa
Roborock Saros 10R on saatavilla Suomessa DNA Kaupoissa ja jatkossa myös Elisalla. Suositushinta: 1 499 €.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuotelainat ja mediapyynnöt:
Mellakka Helsinki
casper.pfitzner@mellakka.fi
Lisätiedot:
Mihail Kurvinen
Suomen PR-päällikkö, Roborock
mihail.kurvinen@roborock.com
Kuvat
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Roborock on erikoistunut älykkäiden kodin siivouslaitteiden innovointiin, kehitykseen ja valmistukseen. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat edistykselliset robotti-imurit, johdottomat varsi-imurit, märkä- ja kuivaimurit sekä kuivaavat pyykinpesukoneet, jotka on suunniteltu ratkaisemaan oikeita ongelmia ja helpottamaan arkea. Roborockin tuotteet ovat saatavilla yli 170 maassa, mukaan lukien Suomi, muut Pohjoismaat, Yhdysvallat, Saksa, Ranska ja Espanja. Yrityksellä on toimistot Pekingissä, Shanghaissa, Shenzhenissä ja Hongkongissa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Roborock
Roborock julkaisi IFA-messuilla uudet RockMow- ja RockNeo -robottiruohonleikkurinsa4.9.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Roborock laajentaa tuotevalikoimaansa entisestään esittelemällä IFA 2025 -messuilla kolme uutta robottiruohonleikkurimallia Euroopan markkinoille, F25-sarjan uusimman ja tehokkaimman märkä-kuivaimurin ja kaksi H60-varsi-imurisarjaa. Lisäksi yhtiö jakoi tuoreimpia myyntilukujaan ja esitteli tulevaisuuteen kurkistavan tuotekonseptinsa.
Roborockin sovelluksesta odotettu suomenkielinen versio – mukana robotti-imurin tanssimaan ohjelmoiva ominaisuus18.8.2025 12:51:00 EEST | Tiedote
Roborock on julkaissut tällä viikolla odotetun suomenkielisen version sovelluksestaan. Kieliversio tekee kodinsiivouksesta entistäkin helpompaa, kun sanakirjaa ei enää tarvita. Roborock on lanseerannut myös uuden ohjelmointiominaisuuden Saros Z70 -robotti-imurilleen yrityksen 11-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Saros Z70:n voi ohjelmoida nyt ilahduttamaan tanssimalla.
Roborockin Q7- ja Q10-uutuudet tuovat käyttömukavuutta yhä useampiin suomalaiskoteihin16.6.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Roborock lanseeraa tänään uudet Q7- ja Q10-sarjat, jotka on suunniteltu vastaamaan kasvavaan kysyntään tehokkaille mutta edullisille robotti-imureille. Roborockin tuoreet uutuusmallit perustuvat suosittujen Q-sarjojen menestykseen ja tarjoavat erinomaisen siivousratkaisun kaikenkokoisille ja -tyyppisille kotitalouksille.
Roborock tuo markkinoille Qrevo Edge 5V1 -mallin – minimalismia ja toiminnallisuutta pohjoismaisiin koteihin14.5.2025 10:00:07 EEST | Tiedote
Roborock on julkaissut uuden Qrevo Edge 5V1 -mallin, joka täydentää Qrevo-sarjaa entisestään. Tammikuussa 2025 lanseerattujen Qrevo Curv- ja Qrevo Edge -mallien pohjalta kehitetty uutuustuote yhdistää tehokkaan siivousteknologian, kompaktin muotoilun ja erinomaisen käyttökokemuksen.
Roborock Saros Z70 saapuu Suomessa myyntiin – tulevaisuuden älykotilaite on täällä9.5.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Roborock tuo Saros Z70 -mallinsa myyntiin Suomen markkinoille kesäkuussa. Saros Z70 on ensimmäinen kuluttajille suunnattu robotti-imuri, jossa on integroitu mekaaninen käsivarsi pienten kodin esineiden poimimiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme