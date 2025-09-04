Roborockin Saros 10R -robotti-imurimalli vihdoin saatavilla Suomessa

Älykkäiden kodin siivouslaitteiden innovointiin, kehitykseen ja valmistukseen erikoistunut Roborock tuo suositun Saros 10R -robotti-imurinsa Suomen markkinoille. Robotti-imurimallia on hehkutettu monien muiden huippuominaisuuksiensa lisäksi erityisesti uraauurtavasta StarSight® Autonomous 2.0 -havainnointijärjestemästään. Arvostetussa iF Awardsissakin palkittu Saros 10R onkin noussut valtavaan suosioon maailmalla.

Roborock Saros 10R on saatavilla Suomessa yksinoikeudella DNA Kaupassa ja jatkossa myös Elisalla. Aikaisemmin Suomessa on ollut saatavilla ainoastaan sisarmalli Saros 10, jossa on erilainen navigointi- ja moppausjärjestelmä. Moppaukseen 10R käyttää kahta nousevaa ja pyörivää moppia. Sivuttain liikkuva oikeanpuoleinen moppi puolestaan puhdistaa huolellisesti reunoja pitkin ja sivuharja ulottuu nurkkiin.

“Saros 10R on suorastaan uskomattoman älykäs ja vaikuttavan ohut. Se navigoi sujuvasti esimerkiksi sohvien ja sänkyjen alla edistyneiden paikannus- ja kartoitusominaisuuksiensa turvin. Minimalistinen ja tyylikäs design sopii taatusti monenlaisiin suomalaisiin koteihin”, kuvailee Roborockin Suomen PR-päällikkö Mihail Kurvinen.

StarSight® Autonomous 2.0 – havainnointijärjestelmien kruununjalokivi

Roborockin tekoälypohjainen StarSight® Autonomous 2.0 -havainnointijärjestelmä hyödyntää alan ensimmäistä, kahdella lähettimellä varustettua solid-state LiDARia, joka käyttää 3D Time-of-Flight (ToF) -teknologiaa. Robotti-imuri näkee ympäristönsä kolmiulotteisella tarkkuudella ja navigoi huonekalujen ympärillä ja alla poikkeuksellisen ketterästi.

Järjestelmä on varustettu 21 600 sensoripisteellä 3D-skannausta varten ja näytteenottotaajuudella, joka on 21 kertaa korkeampi kuin yleisesti robotti-imureissa käytetyssä LDS:ssä. StarSight® Autonomous 2.0 tarjoaa tarkan paikannuksen, kattavan kartoituksen ja luotettavan esteiden, kuten johtojen ja lemmikkien, tunnistuksen kompaktissa designissa, asettaen uuden standardin robottipölynimureiden suorituskyvylle.

Mukautuvaa ja tehokasta siivousta kaikkiin koteihin

Roborock Saros 10R -mallista löytyy lisäksi muun muassa VertiBeam-sivusuuntainen esteiden väistö, joka tekee liikkumisesta sulavaa myös epäsäännöllisissä tiloissa. Lisäksi AdaptiLift-alusta ja FlexiArm Riser -tekniikka nostavat robotin ja sen harjat tarpeen mukaan, jolloin se ylittää jopa 4 cm kynnykset ja puhdistaa nurkat täydellisesti. Dual Anti-Tangle -kietoutumisenestojärjestelmä puolestaan estää hiusten ja karvojen kietoutumisen, mikä tekee Saros 10R:stä ihanteellisen myös lemmikkitalouksiin.

Roborock Saros 10R on sisarmallinsa Saros 10:n ohella vain 7,98 cm matala. Virtaviivainen muotoilu yhdistettynä 19 000 Pascalin HyperForce -imutehoon takaa, että robotti-imuri tekee todella puhdasta jälkeä.

Saros 10R huoltaa itse itsensä

Roborock Saros 10R -robotti-imuri on saatavilla innovatiivisen Monitoimitelakka 4.0:n kera. Telakka tuo mukanaan merkittäviä parannuksia, kuten automaattisen mopin irrotuksen, jotka tehostavat käyttökokemusta entisestään. Lisäksi 80-asteen kuumavesipesu ja lämminilmakuivaus pitävät laitteen hygieenisenä ilman manuaalista työtä. 2,5 tunnin pikalataus säästää aikaa ja varmistaa, että robotti on aina valmiina.

Saros 10R -mallia voi ohjata äänikomennoilla tai Roborock-sovelluksella, jonka SmartPlan 2.0 auttaa optimoimaan siivousta tekoälyn avulla. Robottia voi ohjata myös ilman sovellusta, joten se sopii monenlaisille käyttäjille.



Suositushinnat ja saatavuus Suomessa

Roborock Saros 10R on saatavilla Suomessa DNA Kaupoissa ja jatkossa myös Elisalla. Suositushinta: 1 499 €.