Petri Kokko on nimitetty Kauppakorkeakoulu Hankenin executive in residence -tehtävään

18.9.2025 09:42:14 EEST | Svenska handelshögskolan | Tiedote

Entinen Googlen johtaja, tekoälyn asiantuntija ja kokenut hallitusammattilainen Petri Kokko on nimitetty executive in residence -tehtävään Kauppakorkeakoulu Hankenin johtamisen ja organisaatioiden laitokselle.

Petri Kokko puhumassa Hankenin juhlasalissa.
Petri Kokko on nimitetty Kauppakorkeakoulu Hankenin executive in residence -tehtävään. Matilda Saarinen Hanken

Petri Kokolla on laaja ja monipuolinen johtamiskokemus sekä kotimaisesta että kansainvälisestä liike-elämästä. Hän työskenteli Googlella 18 vuoden ajan eri johtotehtävissä, viimeisimpänä Keski-Euroopan asiakasratkaisujen johtajana. Kokko on toiminut myös Niken Suomen-maajohtajana ja toimii tällä hetkellä hallitusjäsenenä muun muassa Oraksessa ja Arbonautissa. Hänellä on myös tausta huipputason taitoluistelijana.

Hankenin executive in residence -roolin tarkoituksena on tuoda liike-elämän näkökulmaa opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen. Kokko edistää tehtävässään korkeakoulun tekoälymurrosta.

– Tekoäly on suurin muutos, jonka näemme elinaikanamme koulutuksessa ja asiantuntijatyössä. On innostavaa olla osa tätä muutosta ja auttaa Hankenia navigoimaan sen läpi, sanoo Petri Kokko.

Kokko on Hankenin alumni ja jäsen Hankenin kansainvälisessä neuvottelukunnassa (International Advisory Board), joka toimii rehtorin strategisena keskustelukumppanina.

– Olemme erittäin iloisia saadessamme Petrin entistä keskeisempään rooliin Hankenilla. Hänen laaja kokemus sekä kotimaisesta että kansainvälisestä liike-elämästä, yhdistettynä syvälliseen tekoälyosaamiseen, tuo merkittävää lisäarvoa korkeakoulumme strategiseen kehitykseen, sanoo rehtori Ingmar Björkman.

Petri Kokko, executive in residence, Kauppakorkeakoulu Hanken, sähköposti: petri.kokko@hanken.fi

Ingmar Björkman, rehtori, Kauppakorkeakoulu Hanken, puhelin: 040 704 0291, sähköposti: ingmar.bjorkman@hanken.fi

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

