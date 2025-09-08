Petri Kokko on nimitetty Kauppakorkeakoulu Hankenin executive in residence -tehtävään
Entinen Googlen johtaja, tekoälyn asiantuntija ja kokenut hallitusammattilainen Petri Kokko on nimitetty executive in residence -tehtävään Kauppakorkeakoulu Hankenin johtamisen ja organisaatioiden laitokselle.
Petri Kokolla on laaja ja monipuolinen johtamiskokemus sekä kotimaisesta että kansainvälisestä liike-elämästä. Hän työskenteli Googlella 18 vuoden ajan eri johtotehtävissä, viimeisimpänä Keski-Euroopan asiakasratkaisujen johtajana. Kokko on toiminut myös Niken Suomen-maajohtajana ja toimii tällä hetkellä hallitusjäsenenä muun muassa Oraksessa ja Arbonautissa. Hänellä on myös tausta huipputason taitoluistelijana.
Hankenin executive in residence -roolin tarkoituksena on tuoda liike-elämän näkökulmaa opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen. Kokko edistää tehtävässään korkeakoulun tekoälymurrosta.
– Tekoäly on suurin muutos, jonka näemme elinaikanamme koulutuksessa ja asiantuntijatyössä. On innostavaa olla osa tätä muutosta ja auttaa Hankenia navigoimaan sen läpi, sanoo Petri Kokko.
Kokko on Hankenin alumni ja jäsen Hankenin kansainvälisessä neuvottelukunnassa (International Advisory Board), joka toimii rehtorin strategisena keskustelukumppanina.
– Olemme erittäin iloisia saadessamme Petrin entistä keskeisempään rooliin Hankenilla. Hänen laaja kokemus sekä kotimaisesta että kansainvälisestä liike-elämästä, yhdistettynä syvälliseen tekoälyosaamiseen, tuo merkittävää lisäarvoa korkeakoulumme strategiseen kehitykseen, sanoo rehtori Ingmar Björkman.
Lisätietoja:
Petri Kokko, executive in residence, Kauppakorkeakoulu Hanken, sähköposti: petri.kokko@hanken.fi
Ingmar Björkman, rehtori, Kauppakorkeakoulu Hanken, puhelin: 040 704 0291, sähköposti: ingmar.bjorkman@hanken.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Kauppakorkeakoulu Hanken on Suomen vanhin kauppakorkeakoulu, joka toimii
Helsingissä ja Vaasassa. Se on johtava, kansainvälisesti akkreditoitu yliopisto, jolla on yli
sadan vuoden kokemus koulutuksesta ja tutkimuksesta talouden ja kauppatieteiden aloilta. Kaikki Hankenin opetus perustuu sen korkeatasoiseen tutkimukseen. Hankenilla on läheiset
suhteet yritysmaailmaan ja yli 16 000 alumnin verkosto yli 70 maassa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Svenska handelshögskolan
Hanken rankas bland de tre främsta handelshögskolorna i Norden8.9.2025 10:28:58 EEST | Pressmeddelande
Svenska handelshögskolans (Hanken) magisterutbildning rankas på plats 60 i årets upplaga av Financial Times Masters in Management-rankning. Hanken får således toppbetyg som en av Nordens tre främsta handelshögskolor. Financial Times rankar årligen de 100 bästa handelshögskolorna i världen som erbjuder magisterutbildning i ekonomi.
Hanken Pohjoismaiden kolmen parhaan kauppakorkeakoulun joukossa8.9.2025 10:28:58 EEST | Tiedote
Kauppakorkeakoulu Hankenin maisteriohjelma on sijalla 60 Financial Timesin tämänvuotisessa Masters in Management -rankingissa. Hanken saa siis huippuarvosanan yhtenä Pohjoismaiden kolmesta parhaasta kauppakorkeakoulusta. Financial Times rankkaa vuosittain maailman 100 parasta kauppakorkeakoulua, jotka tarjoavat maisterikoulutusta taloustieteessä.
Hanken ranked among the top three business schools in the Nordic region8.9.2025 10:28:58 EEST | Press release
Hanken School of Economics' master's programme is ranked 60th in this year's edition of the Financial Times Masters in Management ranking. Hanken thus receives top marks as one of the three leading business schools in the Nordic region. The Financial Times annually ranks the 100 best master’s programmes world-wide.
En fungerande cirkulär textilhantering förutsätter partnerskap mellan ideella organisationer och företag4.9.2025 10:12:20 EEST | Pressmeddelande
Vad händer med textilier som doneras till ideella välgörenhetsorganisationer? Ny forskning ger insikt i insamling och sortering av använda textilier för second hand-butiker och varför det behövs samarbete mellan ideella organisationer och företag för att uppnå cirkularitet.
Yhteistyö voittoa tavoittelemattomien järjestöjen ja yritysten välillä on ratkaisevaa tekstiilien kiertotalouden edistämisessä4.9.2025 10:12:20 EEST | Tiedote
Mitä tapahtuu tekstiililahjoituksille, jotka annetaan hyväntekeväisyysjärjestöille? Tuore tutkimus tarjoaa uusia näkökulmia käytettyjen tekstiilien keräykseen ja lajitteluun hyväntekeväisyysmyymälöitä varten sekä järjestöjen ja yritysten väliseen yhteistyöhön kiertotalouden edistämiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme