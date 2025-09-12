Ammattiliitto Pro otti edelläkävijän roolin vastuullisuudessa

— Lähdimme liikkeelle kartoittamalla teemat, jotka toiminnassamme ja toimintaympäristössä ovat Pron oman vastuullisuustyön kannalta kaikkein olennaisimpia, Pron puheenjohtaja Niko Simola kertoo.

Olennaisuusanalyysissa hyödynnettiin taustapeilinä yrityskenttää koskevia Euroopan kestävyysraportointistandardeja (ESRS) sekä sidosryhmien näkemyksiä. Pron vastuullisuuden olennaiset aiheiden pohjalta rakennettiin liiton ensimmäinen vastuullisuusohjelma.

— Meille vastuullisuus on ennen kaikkea vastuunkantoa ihmisistä – heidän työehdoistaan, toimeentulostaan ja osaamisestaan huolehtimista sekä monimuotoisen ja yhdenvertaisen työelämän rakentamista. Rakennamme reilua työelämää kaikille ja olemme vastuullinen toimija yhteiskunnassa. Sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyvät kysymykset korostuvat entisestään jäsenistöön osuvien työelämäheikennysten ja toimintaympäristömuutosten myötä, Simola sanoo.

Vastuullisuusteemat työn ydintä – keskiössä ajankohtainen kaksoissiirtymä

Pro ajaa turvallista työelämää niin mielenterveyden kannalta kuin työympäristökysymyksissä. Pro tukee muutosjohtamisen vahvistamista sekä ikäsyrjinnän ja harmaan talouden torjumista. Lisäksi liitto vaikuttaa välillisesti suomalaiseen yhteiskuntaan tukemalla yleishyödyllisiä yhteisöjä.

Olennaista Prolle on vihreän ja digitaalisen siirtymän muodostaman kaksoissiirtymän oikeudenmukaisuuden varmistaminen. Pro auttaa palkansaajia ja työnantajia ymmärtämään oikeudenmukaisen kaksoissiirtymän merkityksen, ajaa aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja aloitteita sekä tarjoaa työkaluja siihen, mitä jokainen voi tehdä oman osaamisensa kehittämiseksi.

— Aktiivimme ovat merkittävässä vastuullisuusroolissa: he haastavat ja tukevat yritysten johtoa yhteiskuntavastuussa, ja koulutamme jatkuvasti työpaikkojen henkilöstön edustajia käymään vastuullisuusdialogia – myös kansainvälisillä areenoilla. Pro tukee eurooppalaisten yritysneuvostojen jäsenten yritysvastuukoulutuksia, Simola jatkaa.

EU-lainsäädännöllä on suora vaikutus suomalaiseen työelämään. Kansainvälisten työryhmien kautta Pro on vaikuttanut aikanaan esimerkiksi työntekijän rooliin automatisaatioherkillä aloilla ja sittemmin siihen, miten työnantajan vastuu tullaan määrittelemään etätyön ja lähisuhdeväkivallan tilanteissa.

Tutustu Pron vastuullisuusohjelmaan.



