Ammattiliitto Pro otti edelläkävijän roolin vastuullisuudessa
Ammattiliitto Pro on toteuttanut ensimmäisenä suomalaisena palkansaajaliittona vastuullisuuden olennaisuusanalyysin alan parhaisiin käytäntöihin perustuen. Nykymaailmassa on vaikea toimia sanoittamatta omaa suhdettaan vastuullisuuteen, Pron puheenjohtaja Niko Simola kertoo.
— Lähdimme liikkeelle kartoittamalla teemat, jotka toiminnassamme ja toimintaympäristössä ovat Pron oman vastuullisuustyön kannalta kaikkein olennaisimpia, Pron puheenjohtaja Niko Simola kertoo.
Olennaisuusanalyysissa hyödynnettiin taustapeilinä yrityskenttää koskevia Euroopan kestävyysraportointistandardeja (ESRS) sekä sidosryhmien näkemyksiä. Pron vastuullisuuden olennaiset aiheiden pohjalta rakennettiin liiton ensimmäinen vastuullisuusohjelma.
— Meille vastuullisuus on ennen kaikkea vastuunkantoa ihmisistä – heidän työehdoistaan, toimeentulostaan ja osaamisestaan huolehtimista sekä monimuotoisen ja yhdenvertaisen työelämän rakentamista. Rakennamme reilua työelämää kaikille ja olemme vastuullinen toimija yhteiskunnassa. Sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyvät kysymykset korostuvat entisestään jäsenistöön osuvien työelämäheikennysten ja toimintaympäristömuutosten myötä, Simola sanoo.
Vastuullisuusteemat työn ydintä – keskiössä ajankohtainen kaksoissiirtymä
Pro ajaa turvallista työelämää niin mielenterveyden kannalta kuin työympäristökysymyksissä. Pro tukee muutosjohtamisen vahvistamista sekä ikäsyrjinnän ja harmaan talouden torjumista. Lisäksi liitto vaikuttaa välillisesti suomalaiseen yhteiskuntaan tukemalla yleishyödyllisiä yhteisöjä.
Olennaista Prolle on vihreän ja digitaalisen siirtymän muodostaman kaksoissiirtymän oikeudenmukaisuuden varmistaminen. Pro auttaa palkansaajia ja työnantajia ymmärtämään oikeudenmukaisen kaksoissiirtymän merkityksen, ajaa aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja aloitteita sekä tarjoaa työkaluja siihen, mitä jokainen voi tehdä oman osaamisensa kehittämiseksi.
— Aktiivimme ovat merkittävässä vastuullisuusroolissa: he haastavat ja tukevat yritysten johtoa yhteiskuntavastuussa, ja koulutamme jatkuvasti työpaikkojen henkilöstön edustajia käymään vastuullisuusdialogia – myös kansainvälisillä areenoilla. Pro tukee eurooppalaisten yritysneuvostojen jäsenten yritysvastuukoulutuksia, Simola jatkaa.
EU-lainsäädännöllä on suora vaikutus suomalaiseen työelämään. Kansainvälisten työryhmien kautta Pro on vaikuttanut aikanaan esimerkiksi työntekijän rooliin automatisaatioherkillä aloilla ja sittemmin siihen, miten työnantajan vastuu tullaan määrittelemään etätyön ja lähisuhdeväkivallan tilanteissa.
Tutustu Pron vastuullisuusohjelmaan.
Yhteyshenkilöt
Niko SimolaPron puheenjohtajaPuh:+358 40 566 8517niko.simola@proliitto.fi
Pro – työelämän joukkovoima ja yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista
Pron jäseniä ovat koulutetut ammattilaiset, asiantuntijat ja esihenkilöt alaan katsomatta. Voimajoukkoomme kuuluu jo 120 000 jäsentä, ja neuvottelemme 180 virka- ja työehtosopimusta.
Perustehtävämme on parantaa jäsentemme ja alalle kouluttautuvien työehtoja, toimeentuloa ja kehittymismahdollisuuksia. Lisäksi pidämme huolta jäsentemme hyvinvoinnista niin työssä kuin vapaalla.
Uskomme, että inhimillinen työelämä on ihmisoikeus. Ennakoimme kansainvälisiä työelämän kehityskulkuja ja ilmiöitä, ja kehitämme uusia ratkaisuja suomalaiseen työelämään. Rakennamme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää, tasa-arvoista yhteiskuntaa – tai sanalla sanoen: työelämäniloa.
