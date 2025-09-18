Muistutuskutsu: UusioUra-tapahtuma 23.–24.9. puuttuu työelämän ikäsyrjintään
UusioUra kokoaa työnhakijat ja työnantajat Helsingin Kaapelitehtaalle etsimään keinoja ikäsyrjinnän vähentämiseksi. Tapahtumassa palkitaan Vuoden eettinen rekrytoija.
Ikäsyrjintä uhkaa suomalaista työelämää. Lähes kolmannes työttömistä työnhakijoista on yli 50-vuotiaita, ja 55–64-vuotiaiden työllisyysaste on Pohjoismaiden heikoin.
Väestön ikääntyessä Suomi ei voi jättää kokeneita ammattilaisia työelämän ulkopuolelle. Työttömänä on jo noin 113 000 yli 50-vuotiasta.
- Työurien pidentäminen ja osaamisen hyödyntäminen on sekä taloudellinen että inhimillinen kysymys, johtaja Minea Pyykönen Ammattiliitto Prosta sanoo.
Suomen suurin yli 45-vuotiaiden uravalmennus- ja rekrytointitapahtuma UusioUra yhdistää työnhakijat ja työnantajat. Paikalla on yli 70 näytteilleasettajaa, ja tapahtumaan odotetaan yli 5 000 kävijää. Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita haastattelemaan kävijöitä ja asiantuntijoita sekä kuulemaan konkreettisia keinoja ikäsyrjinnän vähentämiseksi.
Palkitsemme tapahtumassa Vuoden eettisen rekrytoijan, joka huomioi omassa toiminnassaan esimerkillisesti eri-ikäiset ihmiset. Palkinnon jakaa työministeri Matias Marttinen 23.9. kello 17.30.
Yhteyshenkilöt
Minea PyykönenjohtajaAmmattiliitto ProPuh:0400 823 008minea.pyykonen@proliitto.fi
Pro – työelämän joukkovoima ja yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista
Pron jäseniä ovat koulutetut ammattilaiset, asiantuntijat ja esihenkilöt alaan katsomatta. Voimajoukkoomme kuuluu jo 120 000 jäsentä, ja neuvottelemme 180 virka- ja työehtosopimusta.
Perustehtävämme on parantaa jäsentemme ja alalle kouluttautuvien työehtoja, toimeentuloa ja kehittymismahdollisuuksia. Lisäksi pidämme huolta jäsentemme hyvinvoinnista niin työssä kuin vapaalla.
Uskomme, että inhimillinen työelämä on ihmisoikeus. Ennakoimme kansainvälisiä työelämän kehityskulkuja ja ilmiöitä, ja kehitämme uusia ratkaisuja suomalaiseen työelämään. Rakennamme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää, tasa-arvoista yhteiskuntaa – tai sanalla sanoen: työelämäniloa.
