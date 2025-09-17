Pirteä Järvikylän Pirre täydentää suosittua suomalaisten salaattisekoitusten valikoimaa
Famifarm Oy tuo lokakuussa kauppoihin uuden pirteän Järvikylä-salaattisekoituksen vastaamaan kasvavaan kotimaisten salaattisekoitusten kysyntään. Käyttövalmis Pirre-salaattisekoitus on monikäyttöinen, ja se sopii sekä salaattien pohjaksi että lisukkeeksi pääruoan kylkeen. Mehevässä ja rapeassa sekoituksessa on punaisia ja vihreitä kokonaisia, pieninä kerättyjä mehukkaita ja herkullisia salaatinlehtiä.
Famifarm Oy tuo Järvikylä-brändin valikoimiin pirteän punasävyisen Pirre-salaattisekoituksen. Se täydentää Suomessa kasvatettujen salaattisekoitusten tuotesarjaa, jonka sai komeaan kasvuun vuoden alussa markkinoille tuotu suosittu perussalaattisekoitus Järvikylän Pertsa. Uutuus on Pertsan tapaan raikas sekoitus perussalaatteja; siinä jääsalaattia, punaista jääsalaattia ja punaista pak choita.
Järvikylän pesemättä valmiilla salaattisekoitusperheellä vastataan kiireisen arjen vaatimuksiin.
- Vuoden alussa kauppoihin tuomamme salaattisekoitus Pertsa räjäytti potin ja kaupalta saamiemme terveisten mukaan sai erityisesti miehet salaattihyllyille! Nyt suomalaisiin vedonnut peruskaveri Pertsa saa rinnalleen tyttöystäväksi Pirren. Salaattisekoituksemme ovat valmiita syötäväksi pesemättä ja pilkkomatta. Niinpä ne auttavat suomalaisia lisäämään kasviksia lautasille ja samalla vastaavat arjen nopean ja helpon ruoan vaateeseen, kertoo Famifarm Oy:n avainasiakaspäällikkö Minttu Pentikäinen
Pirren mieto ja maukas maku sekä punasävyinen ulkonäkö houkuttaa tekemään arjesta yhä värikkäämpää. Se sopii lisukesalaatiksi ja erilaisten salaattien pohjaksi. Lisäksi mehevänrapeaa salaattia voi käyttää esimerkiksi täytetyissä sämpylöissä ja wrapeissa sekä koristeena juhlapöydän tarjottavissa. Koska salaattia ei tarvitse pestä, siitä nauttiminen onnistuu missä tahansa, vaikkapa syksyisillä metsäretkillä helposti suoraan pussista lisukkeiden kera.
Järvikylän käyttövalmiissa salaattisekoituksissa on pieninä ja mehevinä leikattuja kokonaisia salaatinlehtiä. Pirre ja muut salaattiperheen tuotteet tarjoavat helpon tavan lisätä salaattia ja makua jokaiselle aterialle. Yhdestä salaattipussista riittää yhteen annossalaattiin tai lisukkeeksi neljälle ruokailijalle.
Yksi leikkauspinta takaa laadun
Järvikylän salaattisekoitukset ovat markkinoidemme ainoat Suomessa kasvatetut salaattisekoitukset. Ne on kasvatettu Juvalla kerrosviljelyssä, jossa taataan tehokas ja vastuullinen ravinteiden ja veden kierto ja maksimoidaan kasvatuspinta-ala. Järvikylän salaattisekoitusten salaatit ja yrtit kerätään nuorina, niinpä sekoituksissa on pieniä mehukkaita lehtiä, joissa on ainoastaan yksi leikkauspinta. Se takaa, että salaatit säilyvät raikkaina ja tuoreina pidempään kuin silputuissa salaattisekoituksissa. Samalla pienten lehtien laatu, mehevä rakenne ja raikkaus ovat omaa luokkaansa.
Järvikylän salaattisekoitus-tuoteperheeseen kuuluvat Pertsan ja Pirren lisäksi myös yrteillä ryyditetyt suosikit: vahvojen liharuokien ja juustojen kaveri Maukas ja vaalean lihan, kalan ja kasvisruokien pari Raikas.
Järvikylä oli Taloustutkimuksen Brändien arvostus 2025 –tutkimuksessa jälleen Suomen arvostetuin vihannesbrändi ja sijoittui kaikkien elintarvikebrändien joukossa kolmanneksi.
Tuotetiedot
Järvikylän Pirre -salaattisekoitus on kaupoissa lokakuussa. Se myydään 75 gramman pakkauksessa ja yhdestä pussista saa neljä lisukesalaattia tai yhden runsaan annossalaatin. Salaattisekoituksessa on jääsalaattia, punaista jääsalaattia ja punaista pak choita. Hinta n. 2 €.
Yhteyshenkilöt
Minttu PentikäinenavainasiakaspäällikköFamifarm OyPuh:017 470 4422minttu.pentikainen@famifarm.fijarvikyla.fi
Mari CadautViestintä- ja PR-toimisto PodivaPuh:0405878053mari.cadaut@podiva.fi
Kuvat
Famifarm Oy perustettiin vuonna 1987, jolloin vuodesta 1674 samalle suvulle kuuluneen kartanon navetan vintille rakennettiin ensimmäinen kasvihuone. Tänä päivänä Järvikylä-tuotteiden parissa työskentelee kokoaikaisesti n. 150 henkilöä kasvihuoneilla Järvikylän kartanon mailla Joroisissa sekä vuonna 2023 perustetulla kerrosviljelylaitoksella Juvalla. Järvikylän perustajan Karl Grotenfeltin lapset Albert ja Caroline jatkavat aktiivisesti perheyrityksen toimintaa. Järvikylä tuottaa suomalaisia, vastuullisia, puhtaita ja tuoreita salaatteja, yrttejä ja salaattisekoituksia ympäri vuoden. Missionamme on tehdä herkullisen ja terveellisen ruoan syömisestä helppoa: vihreys parantaa jokaista ateriaa.
