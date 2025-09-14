MEDIAKUTSU: Vuoden nuori suunnittelija 2025 -kilpailun voittajan julkistustilaisuus tiistaina 30.9. klo 15

Vuoden nuori suunnittelija -kilpailun voittajan valitsee muotialan vaikuttajista koostuva raati. Raadissa olivat mukana raadin puheenjohtaja, Glorian päätoimittaja Kristiina Raitala, muotitaiteilija Ritva Falla, muotisuunnittelijat Hammi Mettinen, Teemu Muurimäki ja Mert Otsamo, vaatesuunnittelijat Katri Niskanen ja Mari Talka, stylisti ja muotitoimittaja Nina Nuorivaara, muodin sanansaattaja Taru Marjamaa sekä Vuoden nuori suunnittelija 2024 Arttu Åfeldt. Osa raadin jäsenistä on mukana julkistustilaisuudessa.

Voittajan suunnittelema asukokonaisuus nähdään julkistustilaisuudessa sekä I love me -messuilla Helsingin Messukeskuksessa 17.–19.10.2025, jossa Vuoden nuori suunnittelija on mukana omalla osastolla ja ohjelmassa.

Paikka: Hotel St. George, Wintergarden (2. krs), Yrjönkatu 13, Helsinki

RSVP torstaihin 25.9. mennessä täällä.

Tervetuloa!

Vuoden nuori suunnittelija on Suomen Messujen ideoima ja Suomen Messusäätiön rahoittama kilpailu vaatesuunnittelun opiskelijoille. Suomen Messusäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka tukee suomalaista osaamista ja elinkeinoelämää jakaen vuosittain noin 500 000 € arvosta avustuksia, apurahoja ja tunnustuspalkintoja. Säätiön avustuksilla pyritään vastaamaan aikamme merkittäviin haasteisiin ympäristön, väestömuutoksen, teknologian ja digitalisaation sekä talouden ja kaupungistumisen alueilla.

I love me 2025 järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 17.–19.10.2025. Pohjois-Euroopan suurin ja energisin hyvinvointitapahtuma tuo yhteen kauneuden, hyvinvoinnin, muodin ja terveyden kiinnostavimmat brändit ja tuoreimmat ilmiöt. iloveme.fi @iloveme_official #iloveme2025