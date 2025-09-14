MEDIAKUTSU: Vuoden nuori suunnittelija 2025 -kilpailun voittajan julkistustilaisuus tiistaina 30.9. klo 15
Suomen pitkäaikaisimmassa ja arvostetuimmassa vaatesuunnittelukilpailussa etsitään alan nousevia kykyjä. Kilpailun teemana oli Fantasia. Vaatesuunnittelun opiskelijoille suunnattu kilpailu järjestettiin 31. kerran. Voittaja saa Suomen Messusäätiön lahjoittaman 5000 euron palkinnon.
Vuoden nuori suunnittelija -kilpailun voittajan valitsee muotialan vaikuttajista koostuva raati. Raadissa olivat mukana raadin puheenjohtaja, Glorian päätoimittaja Kristiina Raitala, muotitaiteilija Ritva Falla, muotisuunnittelijat Hammi Mettinen, Teemu Muurimäki ja Mert Otsamo, vaatesuunnittelijat Katri Niskanen ja Mari Talka, stylisti ja muotitoimittaja Nina Nuorivaara, muodin sanansaattaja Taru Marjamaa sekä Vuoden nuori suunnittelija 2024 Arttu Åfeldt. Osa raadin jäsenistä on mukana julkistustilaisuudessa.
Voittajan suunnittelema asukokonaisuus nähdään julkistustilaisuudessa sekä I love me -messuilla Helsingin Messukeskuksessa 17.–19.10.2025, jossa Vuoden nuori suunnittelija on mukana omalla osastolla ja ohjelmassa.
Paikka: Hotel St. George, Wintergarden (2. krs), Yrjönkatu 13, Helsinki
RSVP torstaihin 25.9. mennessä täällä.
Tervetuloa!
Vuoden nuori suunnittelija on Suomen Messujen ideoima ja Suomen Messusäätiön rahoittama kilpailu vaatesuunnittelun opiskelijoille. Suomen Messusäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka tukee suomalaista osaamista ja elinkeinoelämää jakaen vuosittain noin 500 000 € arvosta avustuksia, apurahoja ja tunnustuspalkintoja. Säätiön avustuksilla pyritään vastaamaan aikamme merkittäviin haasteisiin ympäristön, väestömuutoksen, teknologian ja digitalisaation sekä talouden ja kaupungistumisen alueilla.
I love me 2025 järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 17.–19.10.2025. Pohjois-Euroopan suurin ja energisin hyvinvointitapahtuma tuo yhteen kauneuden, hyvinvoinnin, muodin ja terveyden kiinnostavimmat brändit ja tuoreimmat ilmiöt. iloveme.fi @iloveme_official #iloveme2025
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Pia Sievinen, communications & brand manager, Helsingin Messukeskus, puh. 040 5599 155, pia.sievinen@messukeskus.com
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
