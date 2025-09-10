Apulaispormestari Vanhanen: Nuorten nikotiinipussien käytölle on saatava stoppi

Nuorten nikotiinipussien käyttö on noussut hyvin nopeasti yläasteella, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa. Nousu näkyy Helsingissä ja koko Suomessa. Helsingissä nikotiinipusseja käyttää nykyisin 7 prosenttia yläkoululaisista – osuus on kasvanut 3 prosenttiyksikköä vuodesta 2023. Lukiolaisista nikotiinipusseja käyttää 11 prosenttia, nousua on 6 prosenttiyksikköä. Ammatillisen opiskelijoista nikotiinipusseja käyttää jopa 20 prosenttia, ja nousua on peräti 10 prosenttiyksikköä kahdessa vuodessa.

“Helsinkiläiset nuoret käyttävät muuten vähemmän päihteitä kuin aiemmin, mutta nikotiinipussien osalta käyttö on yleistynyt hyvin nopeasti, monissa ikäryhmissä käyttäjien määrä on kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa. Nikotiini aiheuttaa nopeasti voimakkaan riippuvuuden. Huolestuttava kehitys on pysäytettävä välittömästi. Aikuisten antamalla esimerkillä on tässä paljon merkitystä. Lisäksi nikotiinipussit näkyvät kaikkialla katujen roskaantumisena ja ovat myös pienille lapsille vaarallisia”, toteaa kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhanen. Vanhanen on koulutukseltaan lääkäri.

Lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin haasteet ovat pysyneet huolestuttavalla tasolla. Edelleen noin kolmannes nuorista tytöistä kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta. Vähintään tunnin päivässä liikkuvien osuus on kasvanut erityisesti peruskouluikäisissä. Ala-asteella 87 % ja yläasteella 84 % oppilaista kertoo, että hänellä on jokin viikoittainen harrastus. Yksinäisyyttä kokevien nuorten määrä on Helsingissä laskenut.

“Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden vahvistamista tarvitaan edelleen, mutta meidän on löydettävä myös yhteiskunnallisia juurisyitä mielenterveysongelmien taustalta. Läheiset yhteisöt, naapurustot, koulu ja kaverit ovat lasten ja nuorten elämässä merkityksellisiä. Kaikki tarvitsevat elämäänsä enemmän kohtaamisia kasvokkain. On ilahduttavaa, että Helsingissä valtaosalla lapsista ja nuorista on viikoittainen harrastus”, toteaa apulaispormestari Reetta Vanhanen.