Kaupunki ja Naantalin Yrittäjät palkittiin Yhteisöllisyysteko-palkinnolla

Lauantaina 6.9. vietettiin valtakunnallista Lähilauantaita, jonka tarkoituksena on tukea paikallista yrittäjyyttä ja muistuttaa siitä, miten tärkeää on, että oman kotikunnan tai -kaupungin tarjolla olevat palvelut säilyvät lähellä myös tulevaisuudessa.

Naantalin kaupunki toteutti paikallisen tempauksen yhteistyössä Naantalin Yrittäjien kanssa. Torstaina 18. syyskuuta Varsinais-Suomen Yrittäjät palkitsi syksyn luottamushenkilötapaamisessaan kaupungin ja Naantalin Yrittäjien yhteistyönä luoman tempauksen Yhteisöllisyysteko-palkinnolla.

Perusteluina kerrottiin Naantalin Yrittäjien ja Naantalin kaupungin Lähilauantai-tempauksen onnistuneen kokoamaan yhteistyössä yhteen kaupungin, asukkaat ja yrittäjät tarjoten elämyksiä, nostaen esiin paikallista yrittäjyyttä ja vahvistaen paikallista ostamisen kulttuuria.

– Tunnustus tuntuu todella merkitykselliseltä. Se on kiitos paitsi yrittäjäyhdistykselle ja kaupungille, myös kaikille mukana olleille yrittäjille ja kaupunkilaisille, jotka ovat tehneet Lähilauantaista yhteisen juhlapäivän, kertoo Naantalin Yrittäjien puheenjohtaja Annika Rahtu.

Rahtu kertoo tunnustuksen vahvistavan uskoa siihen, että paikallisen yhteistyön ja yhteisöllisyyden rakentaminen kannattaa. Hänen mukaansa se paitsi nostaa yrittäjyyden roolia elinvoimaisuuden luojana, se myös rohkaisee jatkamaan yhdessä tehtävää työtä.

Palkinnon luovuttivat Varsinais-Suomen Yrittäjien vt. toimitusjohtaja Jutta Wirén ja puheenjohtaja Toni Forsblom.

Lähilauantaita vietetään tulevaisuudessakin Naantalissa

Rahdun mukaan yhteistyötä Lähilauantain tiimoilta on tehty kaupungin kanssa jo usean vuoden ajan. Lähilauantai toteutuu Naantalissa kaksi kertaa vuodessa.

– Yhteistyö kaupungin kanssa on ollut erittäin sujuvaa, avointa ja rakentavaa – yhdessä tekeminen on mahdollistanut tapahtuman kehittymisen koko kaupungin yhteiseksi voimannäytteeksi, Rahtu iloitsee.

Naantalin kaupungin elinkeinopäällikkö Lassi Rosala on ollut mielissään siitä, että yrittäjillä on Naantalissa kiinnostusta tehdä työtä yhteisöllisyyden eteen. Lähilauantai on siitä konkreettinen esimerkki.

– Olemme elinkeinopalveluissa ilolla olleet mukana mahdollistamassa tapahtuman toteutumista ja kehittymistä. Vaikka pienyrittäjien aikaresurssit on sidottu vahvasti oman liiketoiminnan pyörittämiseen, olen ollut erityisen ilahtunut siitä, että Lähilauantain järjestämiseen on sitoutunut useita yhteistyöstä innostuneita vapaaehtoisia, Rosala kertoo.

Lähilauantain kehittäminen jatkuu, ja Rahdun mukaan tavoitteena on tuoda esiin entistä monipuolisemmin paikallisia yrittäjiä, elämyksiä ja yhteisöllisyyttä.