Reflektor tuo kansainvälistä valotaidetta lähiöihin – Infinity-teos rakentuu Ankkapuiston lampeen

Reflektorin tavoite on tuoda taide lähelle ihmisiä – myös lähiöihin, joissa suuria taidetapahtumia nähdään harvemmin. “Haluamme, että taide kuuluu kaikille, ei vain keskusta-alueille, jossa on jo muutenkin paljon koettavaa. Lähiöissä asuu valtava määrä ihmisiä, joille taide voi avata uusia näkökulmia ja elämyksiä arjen keskellä”, kertoo tapahtuman kuraattori Matti Jykylä.



Reflektor on audiovisuaalinen festivaali, jonka tavoitteena on poistaa taiteen kokemisen esteitä järjestämällä taide-elämyksiä siellä, missä ihmiset asuvat.



Tänä vuonna Korsossa nähdään yhdeksän teosta, joiden tekijöinä on sekä kotimaisia että kansainvälisiä taiteilijoita. Teokset vaihtelevat valotaiteesta ja videoteoksista äänitaiteeseen ja visuaaliseen installaatioon.



Meri Ekolan teos “Infinity” saa poikkeuksellisen näyttämön, kun se rakennetaan kelluvalle lautalle Ankkapuiston lampeen. Toteutus on teknisesti vaativa, sillä se kootaan kumiveneestä käsin. Kaksi valaistua kaarta piirtyy veden pinnan heijastukseen ja kietoutuu yhteen muodostaen äärettömyyden merkin, joka elää ja muuttuu jo pienestä tuulen vireestä.



Saana Volasen valoinstallaatio “Katsoessa katoaa” kuvastaa valon vapautumista. Lumosalissa on koettavissa virolais-puolalaisen yhteistyön tulos, Renzo van Steenbergenin ja Kristjan Pütsepin installaatio “Portaal,” joka tutkii ihmisen ja koneen suhdetta. Ankkapuiston vesiputoukseen taas heijastetaan Matlock Visualsin “Pixelfall”-teos.



Reflektor järjestetään Korsossa nyt kolmatta kertaa. Edelliset festivaalit nähtiin vuosina 2019 ja 2020, jolloin tapahtuma keräsi runsaasti yleisöä. Paluu Korsoon on festivaalille mieluisa: Ankkapuiston ympäristö mahdollistaa ainutlaatuisen tunnelman, jota on vaikea saavuttaa keskusta-alueilla. Syksyn pimenevät illat, vähäisempi kaupunkivalaistus ja rauhallisempi ympäristö luovat poikkeuksellisen hienot puitteet audiovisuaalisen taiteen kokemiselle.



“Taidekokemuksen ei tarvitse olla kaukana kotoa. Reflektor haluaa tuoda sen sinne, missä ihmiset elävät arkeaan – lähiöihin, puistoihin ja tuttuihin ympäristöihin. Näin taide voi todella kuulua kaikille,” Jykylä tiivistää.



Reflektor Korso 2025

Aika: 2.–5.10.2025 klo 18–22

Paikka: Ankkapuisto ja Lumosali, Korso, Vantaa

Ikärajaton, pääsymaksuton ja avoin kaikille



Kuvia:

https://drive.google.com/drive/folders/1V2_FcRm6J8VFJXIZkwuvWQeGe62cGKYr?usp=sharing