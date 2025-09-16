Kaupunginhallitus saa selostuksen Espoonlahden uimahallin sijoittamisesta nykyisen uimahallin viereen
Espoon kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalo selostaa kaupunginhallitukselle 22.9. Espoonlahden uuden uimahallin mahdollista sijaintia. Kaupungin tekemässä lähtötietoselvityksessä uuden uimahallin paikkaa on selvitetty laajasti. Kokonaisuutena parhaana paikkana selvityksessä pidetään nykyisen uimahallin vieressä olevaa Espoonlahden päiväkodin tonttia. Samassa yhteydessä on selvitetty päiväkodin rakentamista entiselle paloaseman tontille.
Uuden uimahallin sijainti olisi keskeinen ja liikenneyhteydet erinomaiset, sillä Espoonlahden metroasema ja bussiterminaali sijaitsevat lähellä. Kohteeseen pääsee hyvin myös autolla, kävellen ja pyöräillen.
Uimahalli säilyisi osana Espoonlahden urheilupuistoa. Sijainti mahdollistaa myös urheilupuiston kehittämisen jatkossa, etenkin jos nykyisen uimahallin paikalle voidaan myöhemmin toteuttaa muuta urheilupuistoa palvelevaa toimintaa.
Paikkaan on mahdollista sovittaa aiemmassa hankesuunnitelmassa esitetty uimahallikokonaisuus sekä varaus hyppyallashallille. Mahdollisten laajempien ulkoallasaluevarausten sijoittumista selvitetään esisuunnittelun yhteydessä.
Uimahallin rakentaminen vaatii asemakaavamuutoksen
Tarkastelualue on suurempi kuin pelkkä päiväkotitontti. Siihen sisältyy päiväkodin ja jäähallin välinen puiston osa ja uimahallin nykyinen pysäköintialue, johon on kaavoitettu pysäköintilaitos.
Tontti on mahdollista kaavoittaa uimahallille, mutta se vaatii asemakaavamuutoksen, kuten kaikki tarkastelussa mukana olleet vaihtoehdot.
Tarkastelun lähtökohtana on, että nykyinen uimahalli säilyy käytössä uuden hallin rakentamisen aikana.
Vuonna 1983 valmistunut Espoonlahden uimahalli on tullut elinkaarensa päähän. Hanketta suunniteltiin alun perin peruskorjaus- ja laajennushankkeena, mutta muutettiin myöhemmin kokonaan uudishankkeeksi.
Espoon kaupunginhallitus esitti maaliskuussa 2025 valtuustolle, että uusi halli rakennettaisiin nykyisen paikalle. Valtuusto kuitenkin palautti asian uudelleen valmisteluun ja ohjeisti selvittämään hallille vaihtoehtoisen paikan ja mahdollistamaan vanhan hallin käytön siihen asti, kun uusi voidaan ottaa käyttöön. Vanhan hallin ylläpitämiseen on varattu vuosittaista korjausinvestointimäärärahaa.
Uusi päiväkoti voisi sijoittua entiselle paloaseman tontille
Uimahalliselvityksen yhteydessä on selvitetty päiväkodin rakentamista entiselle paloaseman tontille Rehtorintielle lähelle Soukanväylää. Paloasema on muuttanut Sammalvuoreen ja alue on nykyään väliaikaisessa varikkokäytössä.
Suunnitelmaluonnoksessa tontille on esitetty 12-ryhmäistä päiväkotia. Tontti on suuri ja päiväkodin lisäksi sinne mahtuisi myös muuta rakentamista, kuten kevyttä asuntorakentamista.
Suunnittelussa on myös 10-ryhmäinen päiväkoti Laurinlahteen. Uusien päiväkotien toteuttamisella vastataan kasvavan Espoonlahden alueen varhaiskasvatuspaikkojen tarpeeseen.
Uudet päiväkodit korvaavat uimahallin toteuttamisen mukana poistuvat päiväkotipaikat. Vanhan ja pienen Espoonlahden päiväkodin korjaamisen on arvioitu olevan taloudellisesti kannattamatonta.
Mikäli selvitysten mukaiset sijainnit uimahallille ja päiväkodille tulevat hyväksytyiksi, käynnistetään molempien hankkeiden osalta esisuunnittelu tarvittavan kaavoitustyön pohjaksi. Espoonlahden uimahallin hankesuunnitelma edellyttää muutosta, jonka laatiminen käynnistetään samanaikaisesti esisuunnittelun ja kaavoituksen kanssa.
Olli Isotalokaupunkiympäristön toimialajohtajaPuh:+358 50 593 3359olli.isotalo@espoo.fi
