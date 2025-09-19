Inbjudan och meddelande: Samtida illustrationskonst från Finland och pärlor från den egna samlingen i Tikanojas konsthem - Presskonferens fre 26.9 kl. 10

INBJUDAN TILL EN PRESSKONFERENS INFÖR UTSTÄLLNINGAR

Välkommen till en presskonferens inför två nya utställningar fredag 26.9.2025 kl. 10 i Tikanojas konsthem, adr. Hovrättsesplanaden 4, 65100 Vasa. Presskonferensen inleds på museets första våning.

Kl. 10–10.30 Samlingsutställningen Stilla dagar, glödande färger

Auli Jämsänen, chef för Vasas museisamlingar, och amanuens Simon Holm presenterar samlingsutställningen på första våningen.

Kl. 10.30–11 Jag är inte rädd – finländska samtida illustratörer

Utställningen presenteras av Satu Kettunen, Juliana Hyrri, Saara Obele och Janna Lindfors tillsammans med Noora Lehtovuori, som är amanuens vid Vasas museer och har kuraterat utställningen.

En öppen vernissage för utställningarna ordnas fredag 26.9 kl. 17–20.

Stilla dagar, glödande färger visas i Tikanojas konsthem tillsvidare från och med 27.9.2025. Jag är inte rädd – finländska samtida illustratörer visas i Tikanojas konsthem 27.9.2025–23.5.2026.

Intervjumöjligheter:

Det är möjligt att komma överens om intervjuer även före presskonferensen. Representanter för medierna kan boka en separat tid för att bekanta sig med utställningen om de önskar.

Informationsbilder:

Samling: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/BuZGGd5WVfOxujbR

Jag är inte rädd: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/Ar3O1onM0cGFijQ2/Nsd4uV969PeUX4Mc

Mer information:

Samlingschef Auli Jämsänen, Vasas museer, tfn 040 764 4125, auli.jamsanen@vasa.fi

Amanuens Noora Lehtovuori, Vasas museer, tfn 040 587 7363, noora.lehtovuori@vasa.fi

MEDDELANDE

Samtida illustrationskonst från Finland och pärlor från den egna samlingen i Tikanojas konsthem

Tikanojas konsthem öppnas för höstsäsongen med två nya utställningar efter en omfattande renovering. Från och med 27.9.2025 kan man på museet se samtida illustrationskonst från Finland samt mästerverk från samlingen i Tikanojas konsthem.

Utställningen Stilla dagar, glödande färger som öppnas på första våningen i Tikanojas konsthem bjuder på godbitar ur samlingen av Frithjof Tikanoja (1877–1964), kommerseråd från Vasa. Samlingen omfattar dryga tusen konstverk, böcker och en rad antikviteter.

Intresset för litteratur, musik och teater var en del av Tikanojas liv redan från unga år. Hans intresse för bildkonst väcktes på 1910-talet och på 1920-talet köpte han en rad verk av internationella modernister, varvid värdet av samlingen höjdes till en ny nivå. Förutom de verk som representerade inhemsk och äldre utländsk konst hade samlingen nu banbrytande verk av Henri Matisse, Paul Gauguin och Maurice de Vlaminck. Dessa verk visas även i den nya utställningen.

Av de finländska konstnärerna i samlingen visar utställningen verk av bland annat Tyko Sallinen, William Lönnberg, Ilmari Vuori, Arvi Mäenpää och Eemu Myntti. I utställningen finns även en del föremål som har tillhört Frithjof Tikanoja. Stilla dagar, glödande färger visas i Tikanojas konsthem tillsvidare från och med 27.9.2025.

Konststödjare och -vän

Genom äktenskapet med Ruusa Myntti skapade Tikanoja en bestående relation till bildkonstnärskretsarna. Ruusas bror, konstmålaren Eemu Myntti, presenterade Tikanoja för sina konstnärsbekanta, och det fanns även andra konstnärer i familjekretsen: Ruusas syster Lyyli Myntti och hennes man, arkitekten Matti Visanti.

Därtill stödde Tikanoja samtida konstnärer och hade nära kontakt med dem genom familjen. Med hjälp av Frithjof Tikanoja levde och arbetade Eemu Myntti långa perioder i södra Frankrike, där han målade landskap och porträtt.

Liv bland konst

Tikanojas hem var beläget i Vasa centrum, men de långa somrarna tillbringades på villan vid kusten, där kommerserådet skötte sin stora trädgård. På gården till villan välkomnades gästerna av Tikanojas första betydande konstanskaffning. Motivet för skulptören Elias Ilkkas skulptur Trollet och jungfrun härstammar från Aleksis Kivis roman Sju bröder. Tikanoja skänkte skulpturen till Vasa stad år 1959 och numera kan man ta del av den i Tiklasparken i Vöråstan.

År 1951 skänkte Tikanoja sin samling till Vasa stad, och samma år öppnades Tikanojas konsthem. Museet är inget traditionellt hemmuseum utan en plats dit vem som helst kan komma och ”stilla sin skönhetstörst”. En omfattande fasad- och takrenovering har utförts och inomhuslokalerna har iståndsatts för den värdefulla byggnaden under sommaren 2025.

Jag är inte rädd undersöker barns och ungas världar genom illustrationskonst

Jag är inte rädd – finländska samtida illustratörer, som öppnas i Tikanojas konsthem, presenterar sex meriterade konstnärer. I utställningen ses kända och prisbelönta barnboksillustratörer: Satu Kettunen (f. 1979) och Jenny Lucander (f. 1975) samt samhällskritikern och serietecknaren Riina Tanskanen (f. 1998), som är den yngsta kvinnan i Finland som har mottagit statens pris. Utöver dem presenterar utställningen bildkonstnären Juliana Hyrri (f. 1989) från seriekonst- och animationsfältet samt illustratören och den grafiska formgivaren Saara Obele (f. 1984). I utställningen visas också bildkonstnären Janna Lindfors (f. 1998) animation som en rumslig tältinstallation.

Utställningen bjuder in till att undersöka barns och ungas världar genom illustrationskonst. Den handlar om att växa upp till människa och modet att möta rädslor. Verken hämtar sitt tema ur vardagen och den sagolika stämningen, men även ur aktuella samhälleliga teman.

Mångformig illustrationskonst

I illustratören och bilderboksförfattaren Satu Kettunens collageteknik förenas akvarell, teckning och pappersurklipp digitalt. Mörköjuhlat (2019) (Monsterfest) som visas i utställningen behandlar barnets rädslor i magiska, flerskiktade bilder. Illustratören och grafiska formgivaren Jenny Lucander använder blyertspenna, gouache, färgpennor och vattenfärger som grund för sin illustration och finslipar bilderna digitalt till collageliknande helheter. Lucanders Fakta om pappor (2021) undersöker faderskapets roll.

Bildkonstnären, illustratören och prisbelönta serieskaparen Juliana Hyrri arbetar med målning, samtida seriekonst och rumsliga verk. Hennes verk Lellikki (Gullegris) föreställer barndom, ensamhet och mobbning i nyanser av ironi och hopp. Bildkonstnären och serietecknaren Riina Tanskanen är känd för sitt projekt Tympeät tytöt (Tjuriga tjejer) som går på djupet med ojämlikhet, sexism och tjejkulturens fenomen och bygger på den feministiska DIY-seriens tradition.

Illustratören och mönsterdesignern Saara Obele utnyttjar digitalt, målande uttryck. Hon har illustrerat verket Poika ja hame (2021) (Pojke och kjol), som är skriven av den vasabördiga Jani Toivola. I verket stöder färgerna berättelsen om mod och självacceptans. Bildkonstnären Janna Lindfors förenar animation, installation och teckning. Verket När natten faller på (2022/2025) utgörs av en tältinstallation med en animation baserad på kolteckningar. Animationen behandlar ett djurs död och de känslomässiga band som är anknutna till minnena.

Den omfattande utställningen kan ses 27.9.2025–23.5.2026 på två våningar i Tikanojas konsthem och presenterar illustrationskonstens mångfald från teckningar och collageteknik till digitala verk, animationer och installationer. Utställningen har producerats av Vasas museer och kurerats av amanuens Noora Lehtovuori. Genomförandet stöds av Museiverket och Svenska kulturfonden.

Monsterverkstäder som kompletterande program för utställningen

Utställningens målgrupp har beaktats med ett omfattande kompletterande program. Satu Kettunen har lett Monsterverkstäder i anknytning till verket Mörköjuhlat (Monsterfest) i Vasa stads förskolor i maj 2025. I utställningslokalen ser vi en tredimensionell installation av detta med monsterfigurer skapade av barn. Även språklig tillgänglighet har förbättrats i utställningens konstverk. I det kompletterande materialet som har producerats för utställningen erbjuder vi eleverna i åk 7–9 möjlighet att mer djupgående ta del av processen med att skapa serier med hjälp av Juliana Hyrris och Riina Tanskanens verk.

I samband med utställningen ordnas också ett Monsterverkstad som riktas till barn i förskoleåldern och där barnen får arbeta med rädslor och fantasi under ledning av illustratören Satu Kettunen 25.10. Därtill ordnas i höst en konstnärträff med Jenny Lucander lördag 18.10 på svenska.