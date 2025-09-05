HJK:n urheilujohtaja Petri Vuorinen vastaa yleisökysymyksiin

Kiinnostavia kysymyksiä tuli yleisöltä runsaasti. Runsaudenpulan vuoksi samankaltaisia ja usein toistuvia kysymyksiä on yhdistelty keskenään. Vuorisen vastauksia on katsottavissa myös videon muodossa HJK TV:n Youtube-kanavalla.

Kaikki kysymykset ja vastaukset on jaettu kahdeksi artikkeliksi HJK:n nettisivuille. Vastausartikkelit löytyvät täältä ja täältä.

Miksi hankinnat kesän siirtoikkunassa tehtiin niin myöhään?

– Tavoite oli hankkia muutama pelaaja kesän ikkunassa. Neuvottelut kestivät pitkään muutaman pelaajan kanssa, mutta siinä hetkessä olin valmis venymään, koska kyseiset pelaajat olivat todella kovia tähän sarjaan. Ne eivät menneet maaliin, mutta se toki välillä kuuluu tähän työhön. Muutama pelaajasiirto ulospäin tarkoitti, että tarvitsimme sisään vielä muutaman pelaajan lisää, mutta mielestäni löysimme siihen hyvät ratkaisut.

Onko annetulla budjetilla vaikea löytää varmasti hyviä pelaajia?

– Budjetti on kokonaisbudjetti, ja meillä se on Suomen mittapuulla todella hyvä. Markkinat ovat muuttuneet Suomen sisällä ja ulkomailla. Kilpailu on kovaa. Tulkitsen, että tässä tapauksessa hyvällä pelaajalla tarkoitetaan pelaajaa, joka tuo heti ensimmäisestä päivästä lähtien laatua. Sellaisten löytäminen ei ole vaikeaa, mutta heidän markkina-arvonsa on korkea, ja se tuo välillä haasteita.

Joudutaanko ulkomaalaisia pelaajia jättämään pois kokoonpanosta homegrown-sääntöjen takia?

– Palloliiton sääntöjen mukaan kokoonpanossa pitää olla vähintään puolet Suomessa kasvatettuja pelaajia, joista neljän pitää esiintyä kentällä ottelun aikana. Kokoonpanossa saa olla mukana kolme ei-EU pelaajaa, ja se tarkoittaa, että emme halua sellaisia pelaajia ainakaan enempää. Meillä on nyt Benji Michel, Yukiyoshi Karashima ja Ricardo Friedrich. Meidän ulkomaalaispelaajien määrä nousi kesällä yhdeksään eli meidän ei tarvitse miettiä tätä sääntöä ollenkaan, paitsi jos kokoonpanoon nimetään 17 pelaajaa ja meillä on yhdeksän ulkomaalaista.

– Haasteita rekrytoinnissa voi tulla, jos ei selvitä pelaajien kansalaisuuksia. Netissä joillakin sivustoilla voi lukea että pelaajalla on kaksi kansalaisuutta, joista toinen on EU-maa, mutta selvityksen jälkeen voi käydä ilmi toisin. Voi olla myös, että agentti ei myöskään tiedä, joten asia pitää selvittää suoraan pelaajalta. Samoin päinvastoin voi käydä, että pelaajalla on myös EU passi, mikä ei ole käynyt ilmi aiemmin.

Kuka oli vastuussa Cheikh Sidibén hankinnasta? Millä perusteella hänelle tarjottiin monivuotinen sopimus, joka myöhemmin purettiin?

– Minä olen päävastuussa hankinnoista. Keskustelemme yhdessä päävalmentajan kanssa pelaajavalinnoista ja vaihtoehdoista pelipaikoittain. Monivuotinen sopimus oli osa neuvottelua. Pelaaja tuli Afrikasta, ja tiedossa on, että silloin siirrossa on isompia riskejä monesta näkökulmasta. Tämä tarina ei ollut onnistunut, mutta en murehdi sellaisia asioita. Viisi kuudesta talven ikkunan hankinnoista ovat olleet onnistuneita, ja se on mielestäni jo ok tulos.

– Kun näen, että pelaaja ei pääse pelaamaan edustusjoukkueessa riittävästi, pyrimme pohtimaan parasta ratkaisua sekä pelaajan että seuran näkökulmasta. Nuorten pelaajien suhteen se voi tarkoittaa lainaa, mutta Sidibén tapauksessa oli parempi löytää ratkaisu, jossa hän pääsee tavoittelemaan maajoukkuepaikkaa sellaisessa paikassa, joka sen mahdollistaa. Tässä tapauksessa sopimuksen purkaminen oli kaikkien kannalta paras vaihtoehto.

Eikö olisi fiksua jakaa yleisölle rehellinen tilanne päävalmentajatilanteesta?

– HJK:n päävalmentajatilanne on ollut rauhallinen koko ajan. Miika Nuutinen on ollut päävalmentajamme toukokuun alkupuolelta lähtien. Meidän yhteistyömme on sujunut hyvin, ja olemme keskittyneet ydintehtäviimme eli valmentamiseen ja johtamiseen. Olemme päättäneet pitää henkilöstöasiat sisäisinä silloin, kun sitä vaaditaan.

Mitä tämän kauden joukkueenrakentamisesta opitaan ensi kauden rakentamiseen?

– Hyvistä asioista yksi on ollut viime talven ikkunassa tulleiden pelaajien onnistuminen. He ovat pelanneet isoja minuutteja. Tämä kertoo myös valmennuksen suorituskyky-yksikön tekemästä työstä. Monet pelaajat, jotka eivät saaneet isoja minuutteja edellisellä kaudella, ovat pelanneet nyt isoja minuutteja.

– Meillä pitää olla pienempi määrä pelaajia joukkueessa pre-seasonin alussa. Se on arjen sujuvuuden kannalta tärkeää. Otamme tarkasti huomioon kaikki ne asiat ja tavoitteet, mitä olemme asettaneet pelitavan ja pelaajaprofiilien suhteen.

Milloin tuplabudjetti verrattuna muihin näkyy kentällä?

– Viime vuosina tämä on jo näkynyt tuloksissa, koska joukkue on voittanut useamman mestaruuden ja osallistunut UEFA:n kilpailujen lohkovaiheisiin. Veikkausliigassa erot eivät ole viime vuosina olleet isoja, ja teemme sen eteen töitä, että se näkyisi tulevaisuudessa paremmin. Yksi asia, johon meidän pitää panostaa enemmän, on pelaajarekrytointi, koska markkinat ovat muuttuneet niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Mitkä koet HJK-pestisi suurimmiksi onnistumiksi tähän mennessä? Entä epäonnistumisiksi?

– Päävalmentajan työsopimuksen päättymisen päätökset tuntuvat aina jollain tasolla epäonnistumiselta paitsi henkilökohtaisesti, myös seuran näkökulmasta. Toisaalta välillä näitä päätöksiä on tehtävä, jotta voidaan jatkaa eteenpäin. UECL-tappio Ardaa vastaan oli iso pettymys. Näistä olemme päässeet nopeasti eteenpäin, ja siihen liittyy varmasti myös onnistumiset.

– Klubi 04:n valinnat pelata nuorilla pelaajilla on ollut onnistuminen. Se antaa myös uskoa tulevaisuuteen.

– Edustusjoukkueen tila tällä hetkellä koskien pelaajia ja valmennusta on hyvä, olemme olleet johdonmukaisia. Niissä asioissa, joihin olemme panostaneet, näkyy selkeää kehitystä. Olemme olleet rehellisiä siinä, missä olemme hyviä ja missä emme tällä hetkellä. Tällainen ilmapiiri on ainut tapa päästä eteenpäin ja kehittyä.

– Henkilökohtaisesti koen onnistumisen iloa aina, kun näen pelaajien ja valmentajien onnistuvan kentällä.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Atte Lehtonen

Tiedottaja

HJK Helsinki

atte.lehtonen@hjk.fi

+358 40 5593813