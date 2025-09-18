Oma Häme

Oma Hämeen kolmas arviointi- ja kuntoutusyksikkö avautuu Hämeenlinnaan

18.9.2025 12:23:18 EEST | Oma Häme | Uutinen

Ikäihmisten asumispalveluissa tapahtuu syksyn aikana muutoksia. Hämeenlinnan Voutilakeskuksen Uppsalankaaren kaksi yksikköä, Aurala ja Vakkala, muuttuvat arviointi- ja kuntoutusyksiköksi vaiheittain syksyn 2025 aikana.

Voutilakeskus.
Aurala-Vakkalassa on käytössä 26 asiakaspaikkaa. Yksikkö ei vastaa jatkossa omaishoidon jaksohoitoasiakkaista. Toiminnan muutos käynnistyy 22.9.2025 alkaen ja valmistuu viimeistään kuluvan vuoden loppuun mennessä. Uppsalankaaren muissa tiimeissä, Rukkilan ja Tiinulan pienkodeissa, toiminta jatkuu nykyisenkaltaisena. Niissä asiakaspaikkoja on yhteensä 26.

Ikäihmisten kuntoutus- ja arviointiyksikössä asiakas on määräaikaisesti, yleensä hän siirtyy sinne terveyskeskussairaalan vuodeosastolta. Lyhytaikaisen arviointi- ja kuntoutusyksikön tavoitteena on aktivoida ja parantaa asiakkaan toimintakykyä ja voimavaroja, jotta hänet voidaan jatko-ohjata yksiköstä oikeaan paikkaan, esimerkiksi kotihoitoon tai muuhun palveluun. Yksikön tavoitteena on saada asiakkaat kotiutumaan omaan kotiinsa tarvittavien tukipalveluiden kanssa. Toiminta on sosiaalihuollon palvelua ympärivuorokautisessa lyhytaikaisessa palveluasumisessa.

Aurala-Vakkala tiimin henkilökunnassa on mm. sairaanhoitajia, fysioterapeutteja ja lähihoitajia. Jakson aikana asiakkaille tarjotaan tukea ja palveluita toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Päivittäiseen toimintaan kuuluu kuntoutus, itsenäinen ja ohjattu toiminta sekä ravitsemuksen huomioiminen. Lääkehoito arvioidaan ja tarvittaessa päivitetään. 

Uppsalankaaren Aurala-Vakkala on kolmas arviointiyksikkö ikäihmisten toimialan asumispalveluiden tulosalueella. Aikaisemmat arviointi- ja kuntoutusyksiköt on perustettu Riihimäelle keväällä 2025 ja Forssaan syksyllä 2025. 

